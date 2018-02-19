19.02.2018 20:46  Выпуск CRM-системы SuiteCRM 7.10

Состоялся релиз SuiteCRM 7.10, CRM-системы для организации взаимодействия с клиентами на предприятии, обеспечения работы службы продаж, ведения партнёрской сети, предоставления сервисов и планирования работы сотрудников. В том числе предоставляются модули для работы с контрактами, накладными, PDF-шаблонами, котировками, базой продуктов, формирования отчётов и диаграмм, управления событиями. SuiteCRM позиционируется в качестве полноценной открытой альтернативы проприетарному продукту SugarCRM, а также таким системам, как SalesForce и Microsoft Dynamics. Код системы и модулей написан на PHP и поставляется под лицензией GPLv3. В качестве СУБД по умолчанию предлагается использовать MariaDB. SuiteCRM развивается компанией SalesAgility, использующей бизнес-модель, подразумевающую неограниченное распространение и разработку полностью открытого продукта, с получением прибыли через оказание платных услуг поддержки, доработки и сопровождения. В качестве основы SuiteCRM выступает Community-версия SugarCRM, доведённая до функциональности SugarCRM Professional Edition через открытые модули собственной разработки. Управление производится через web-интерфейс (online-демонстрация). SuiteCRM является полностью открытым проектом, как в плане доступности исходных текстов под свободной лицензией, так и в области открытого управления разработкой. Особенности нового выпуска: Представлено новое компактное оформление интерфейса, в котором экранное пространство более эффективно используется для размещения всей важной информации. На выбор предлагается 4 цветовых схемы - "Рассвет", "День", "Сумерки" и "Ночь";

Новый REST API (v8), построенный на базе спецификации JSONAPI, предоставляющий доступ ко всей функциональности SuiteCRM и поддерживающий доступ с использованием аутентификации OAuth 2.0. Использование Swagger (OpenAPI v3.0) для предоставления документации;

Новый модуль, позволяющий создавать, оформлять и отправлять клиентам различные опросы. Результаты заполнения опросов сохраняются и анализируются в CRM. Поддерживаются различные типы опросников, в том числе отправляемые на email или оформляемые в виде web-страниц;

Режим помощи соблюдения общего регламента по защите данных (GDPR), предоставляющий клиентам возможность контроля над собственными персональными данными. Режим Web to Person, предоставляющий средства для подтверждения выбора по электронной почте. Возможность самостоятельного управления пользователем настройками opt-in (по умолчанию выключено, но пользователь может включить);

Поддержка двухфакторной аутентификации. Режим двухфакторной аутентификации с подтверждением по электронной почте;

Улучшена система предупреждений;

Расширены возможности по управлению паролями. Поддержка задания ограничений по оформлению паролей и ведение журнала попыток входа. Возможность интеграции с системой Fail2Ban для автоматического блокирования попыток подбора паролей.

Новый набор unit-тестов;

Увеличена производительность системы рассылки по электронной почте.



