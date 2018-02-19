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19.02.2018 10:13  Выпуск DPDK 18.02, фреймворка для высокопроизводительных сетевых приложений

Состоялся релиз фреймворка DPDK (Data Plane Development Kit), предоставляющего средства для создания высокопроизводительных сетевых приложений, напрямую работающих с сетевым оборудованием и обрабатывающих пакеты минуя сетевой стек ядра. В качестве первичной платформы заявлен Linux, но имеется ограниченный по своим возможностям вариант для FreeBSD. Исходные тексты библиотек и драйверов поставляются под лицензией BSD, а компоненты для ядра Linux доступны под GPLv2.

Разработчикам предлагается набор библиотек для низкоуровневой работы с сетевыми адаптерами, взаимодействия в многоядерных системах, задействования кольцевых буферов и больших страниц памяти ("huge page"). При помощи данных библиотек можно принимать и отправлять сетевые пакеты с выполнением минимального числа циклов CPU (около 80 циклов на пакет), создавать быстрые системы захвата трафика (аналоги tcpdump) и разрабатывать высокопроизводительные компоненты сетевого стека.

При этом DPDK сам по себе не является сетевым стеком, а лишь предоставляет низкоуровневую функциональность на базе которой можно создавать реализации виртуализированных компонентов сетей (NFV, Network Functions Virtualization). Например, DPDK применяется в качестве основы для выполняемого в пространстве пользователя сетевого стека F-Stack, а также используется в проекте OPNFV (Open Platform for NFV Project) для разработки виртуальных реализаций пограничных контроллеров сессий (SBC), коммутаторов, балансировщиков нагрузки, межсетевых экранов, систем обнаружения атак и WAN-ускорителей. Разработка DPDK ведётся под эгидой организации Linux Foundation при участии компаний ARM, AT&T, Cavium, Intel, Mellanox, NXP, Red Hat, ZTE, Huawei и Wind River.

В новом выпуске сохранена полная совместимость с версией 17.11 на уровне ABI (можно обновить библиотеки без пересборки приложений). Добавлена поддержка новых классов устройств rawdev и bbdev (Wireless Base Band для ускорения обработки 3gpp Layer 1), представлен ethernet-драйвер AVF (Adaptive Virtual Function) и драйвер для поддержки платформы Hyper-V, расширены возможности драйверов igb, mlx5, mlx4, ixgbe и i40e, добавлены новые eventdev-драйверы DPAA (Data Path Acceleration Architecture) и OPDL (Ordered Packet Distribution Library), а также поддержка ускорения вычислений IPsec при помощи DPAA. Реализована экспериментальная поддержка систем сборки meson и ninja.

  1. Главная ссылка к новости (https://dpdk.org/ml/archives/a...)
  2. OpenNews: Стек протоколов маршрутизации FRRouting и проект DPDK перешли под крыло Linux Foundation
  3. OpenNews: Intel представил сокращённый вариант сетевого стека для Linux
  4. OpenNews: Fastsocket - новая высокомасштабируемая реализация сетевой подсистемы ядра Linux
  5. OpenNews: Операционная система OpenSwitch перешла под крыло Linux Foundation
  6. OpenNews: Оценка способности сетевого стека Linux обрабатывать миллион пакетов в секунду
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: dpdk, network
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  • 1.1, Аноним, 10:21, 19/02/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• –11 +/
    Альтернатива ZeroMQ?
     
     
  • 2.2, jOKer, 10:33, 19/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +2 +/
    Ну, что вы!

    ZeroMQ - реализует функционал приблизительно на прикладном уровне, тогда как здесь заявлена, как я понял, поддержка физического уровня и, возможно, канального с сетевым.

    Тут я думаю речь идет о поддержке высоко-нагруженных пограничных коммутаторов, возможно о каком-то магистральном оборудовании, но никак не о софтине типа ZeroMQ.

     
     
  • 3.14, Аноним, 16:01, 19/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –2 +/
    наборчик "мечта спецслужб"
     
  • 1.3, Аноним, 10:35, 19/02/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    этот набор человеческих слов в тексте новости, сложенный в неразгребаемую кучу, ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.4, leap42, 10:42, 19/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    да, но на оч низком уровне
     
     
  • 3.6, Аноним, 11:08, 19/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    есть вагон прикладух которые сделают то что вам нужно даже в архиве с исходни... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.5, Аноним, 11:07, 19/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +5 +/
    фреймворк который отодвигает сетевой стек в сторону и переносит обработку на use... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.18, Аноним, 18:28, 19/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    хороший вброс.
     
  • 2.13, Аноним, 14:14, 19/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    бывает так что технология - за пределами понимания простого смертного Увы Н... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.7, Аноним, 11:13, 19/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Еще есть F-Stack, если я не ошибаюсь.
     
     
  • 2.8, Аноним, 11:16, 19/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    https://github.com/F-Stack/f-stack#introduction
     
  • 2.9, Аноним, 11:19, 19/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    https://dpdksummit.com/Archive/pdf/2017Asia/DPDK-China2017-Wang-FStack.pdf
     
  • 2.11, щи, 12:13, 19/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    F-Stack is an user space network development kit with high performance based on DPDK, FreeBSD TCP/IP stack and coroutine API. http://www.f-stack.org

    Догадайтесь, почему я вам это процитировал. А так-то есть, да.

     
  • 1.10, Аноним, 11:27, 19/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Если это будут цеплять к серверным приложениям, то трояны и черви на серверах бу... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.12, Аноним, 12:14, 19/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +4 +/
    Голословно Менее опытным эта софтина не нужна, а кривыми руками можно и без неё... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.15, Mirraz, 17:51, 19/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Бедность поддерживаемых сетевых карт огорчает: http://dpdk.org/doc/nics
     
     
  • 2.16, Аноним, 17:57, 19/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    http://dpdk.org/doc/guides/nics/overview.html#id1
     
     
  • 3.19, Mirraz, 18:31, 19/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    И что это собственно значит? Я могу как-то завести DPDK на Realtek или D-Link карточках через некую виртуализацию?
     
  • 2.17, Аноним, 18:15, 19/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    вас не огорчает что 100-200Gbit s сетевые делает 1-2 фирмы в принципе Большинст... весь текст скрыт [показать]
     

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