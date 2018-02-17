17.02.2018 08:27  Представлены новые виды атак MeltdownPrime и SpectrePrime

|
|
|
|
|
|2.8, Anonymously, 10:44, 17/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
|+7 +/–
|
>> инженеры компании пришли в выводу, что подготовленные ныне аппаратные методы защиты от Meltdown и Spectre будут эффективны и для новых вариантов атак.
> Маркетинг-Макаки конечно же, инженеры давно покинули этот бордель.
самое интересное, что покинувшие инженеры сами сделали вот это всё.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|5.44, пох, 14:12, 17/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+2 +/–
|
>> хомячки
> Ну вот. А серъёзные дяди про сервера.
хомячки - они разные бывают. Кто-то вот скупает втриторога (там еще и цены взлетели, и именно в разы) гнилые amd'шные сервера на collocation.
|
|
|
|
|
|
|
|6.64, пох, 17:19, 17/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
> Вы просто не помните Pentium 4, видимо, и не в курсе инсайда программы Intel Inside.
или наоборот, он достаточно старый, чтобы помнить процессоры amd с логотипом "windows compatible" - и, сцуко, не врали - только c windows оно и было comatible.
так же как и Slot-A, и прочие явные доказательства, что никто, кроме интела, двадцать лет не мог сделать нормальный процессор - при открытых спецификациях, открытой шине и тогда еще несложном внутреннем устройстве.
А у всех остальных (кроме sun, непонятно даже, на чем обгадившейся) не было операционной системы и экосистемы для нее, отличной от windows, чтобы позволить себе выпуск несовместимого хотя бы процессора, не говоря уж об остальном железе.
Сейчас вот система-то есть, а на рынке, помимо интел-амд-двасапогапара - только yблюдки :-(
|
|
|
|
|
|3.46, пох, 14:22, 17/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
|
> UltraSPARC T(1|2|3). Ничего нового. Не взлетел, однако, кроме весьма специфических
патамушта был тормоз.
(ну и ценник к нему прилагался конский, настолько, что за эти деньги можно было построить интеловскую стойку, изолируя (если вообще оно кому-то в данном случае актуально) задачи путем запуска на физически отдельном сервере.)
там, кстати, не тупoй конвейер, оно умело сановский аналог гипертрединга (который те еще, по-моему, до интела изобрели).
|
|2.31, anomymous, 12:51, 17/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
|+/–
|
И останется сущая мелочь: раскидать плохо распараллеливаемые задачи по этим самым ядрам.
Во многом именно по этой причине сдохли спарки и пауеры, и не взлетают на серверном и десктопном рынке ни армы, ни мипсы, ни прочие ельбрусы.
|
|
|
|3.57, Michael Shigorin, 15:56, 17/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
> И останется сущая мелочь: раскидать плохо распараллеливаемые задачи
> по этим самым ядрам.
> Во многом именно по этой причине сдохли спарки и пауеры, и не
> взлетают на серверном и десктопном рынке ни армы, ни мипсы, ни
> прочие ельбрусы.
Просто на подумать: эльбрусовый lcc как раз и занимается раскладыванием на параллельно работающие исполнительные блоки. Сейчас -- в пределах одного ядра.
Но да, leftpad так раскидывается плохо.
|