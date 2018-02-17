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17.02.2018 08:27  Представлены новые виды атак MeltdownPrime и SpectrePrime

Группа исследователей из Принстонского университета и компании NVIDIA опубликовали новые варианты атак Meltdown и Spectre, получившие названия MeltdownPrime и SpectrePrime, которые отличаются иным способом воссоздания информации из процессорного кэша. Ключевым отличием новых методов является задействование двух ядер CPU для проведения атаки с применением в качестве канала утечки данных особенностей работы протокола согласования содержимого кэша для разных ядер CPU (Invalidation-Based Coherence Protocol).

Для организации атаки по сторонним каналам в классических Meltdown и Spectre применяется восстановление содержимого кэша на основе техники FLUSH+RELOAD, в то время как в новых вариантах применён метод "Prime and Probe". Суть метода в том, что перед выполнением операции с кэшем, содержимое которой требуется восстановить, атакующие заполняют кэш эталонным набором значений на отдельном ядре CPU. В ходе спекулятивного выполнения доступа к памяти, связанные с ним значения могут быть аннулированы во всех когерентных кэшах, даже если спекулятивный запрос был отменён. После попытки доступа к сторонней памяти, выполненной и отклонённой в ходе спекулятивного выполнения, осуществляется перебор ранее прокэшированных эталонных значений и измерение времени доступа к ним, что позволяет судить о том были они аннулированы или нет.

Утверждается, что MeltdownPrime и SpectrePrime позволяют добиться большей точности воссоздания информации. Для демонстрации метода опубликован прототип эксплоита SpectrePrime, который при 100 тестовых запусках продемонстрировал точность работы 99.95%, в то время как точность классического эксплота для уязвимости Spectre составляет 97.9%.

Новый прототип эксплоита отличается проведением атаки в два параллельных потока: первый поток "primeProbe" осуществляет эталонное заполнение кэша CPU, после чего ожидает завершения выполнения функциональности, контролируемой вторым потоком "primeTest", который инициирует штатные для атаки Spectre операции спекулятивного чтения вне границ дозволенных блоков памяти. Затем "primeProbe" выполняет измерение времени доступа к набору данных и определяет, какие байты вероятно были прочитаны на этапе выполнения кода жертвы. В ходе многократных запусков операции накапливается статистика, позволяющая судить о характере данных процесса-жертвы.

Авторы MeltdownPrime и SpectrePrime считают, что текущие программные методы защиты от Meltdown и Spectre будут эффективны и для новых вариантов атак, поэтому выпускать дополнительные патчи не придётся - уже защищённые от Meltdown и Spectre системы будут защищены и от MeltdownPrime и SpectrePrime. Сложнее обстоит дело в области разработки методов аппаратной защиты.

Исследователи полагают, что блокирование новых атак на уровне оборудования потребует принципиально иного подхода и развиваемые ныне новые модели CPU с защитой от классических Meltdown и Spectre могут оказаться незащищёнными от новых вариантов атак. Представители компании Intel опровергли данные предположения и заявили, что, изучив сведения о MeltdownPrime и SpectrePrime, инженеры компании пришли в выводу, что подготовленные ныне аппаратные методы защиты от Meltdown и Spectre будут эффективны и для новых вариантов атак.

Также можно отметить, что против компании Intel было подано 32 судебных иска, связанных с Spectre и Meltdown. В 30 исках потребители пытаются возместить ущерб, например, из-за существенной потери производительности после применения методов защиты. В двух других исках компания Intel была обвинена в ложных публичных заявлениях, которые публиковались в течение 6 месяцев до публичного обнародования информации об уязвимостях, но после уведомления о проблемах по закрытым каналам. В процессе рассмотрения также находятся три иска от акционеров, в которых совет директоров и сотрудники Intel обвиняются в злоупотреблении инсайдерской информацией о проблемах с безопасностью, которые могла повлиять на стоимость акций (в ноябре директор Intel продал все свои акции, которые смог выставить на продажу).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.theregister.co.uk/...)
  2. OpenNews: Раскрыты подробности двух атак на процессоры Intel, AMD и ARM64
  3. OpenNews: Эксплоиты и тесты производительности, связанные с уязвимостями Meltdown и Spectre
  4. OpenNews: Линус Торвальдс жестко раскритиковал связанные с микрокодом патчи Intel
  5. OpenNews: Компания Intel подготовила новый вариант микрокода для противостояния уязвимости Spectre
  6. OpenNews: Red Hat отменил обновление микрокода с устранением уязвимости Spectre
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: meltdown, spectre, cpu
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  • 1.1, Аноним, 09:57, 17/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –2 +/
    Маркетинг-Макаки конечно же, инженеры давно покинули этот бордель ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.8, Anonymously, 10:44, 17/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    >> инженеры компании пришли в выводу, что подготовленные ныне аппаратные методы защиты от Meltdown и Spectre будут эффективны и для новых вариантов атак.
    > Маркетинг-Макаки конечно же, инженеры давно покинули этот бордель.

    самое интересное, что покинувшие инженеры сами сделали вот это всё.

     
     
  • 3.16, нах, 11:41, 17/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    и даже поджопников им на дорожку не завернули ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.23, Аноним, 12:28, 17/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Конечно инженеры, только по чьей это указке они это могли бы сделать?
     
     
  • 4.25, Аноним, 12:31, 17/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Вдогонку. Может, мистер Пентковский являлся тогда агентом КГБ?
     
     
  • 5.53, Michael Shigorin, 15:47, 17/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    > Вдогонку. Может, мистер Пентковский являлся тогда агентом КГБ?

    https://zaitcev.livejournal.com/241876.html :]

     
  • 3.24, Аноним, 12:31, 17/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А за что столько ненависти? Просто любопытно стало
     
     
  • 4.27, Аноним, 12:37, 17/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    За то, что он выфильтровывает даже вполне нормативные для русского языка слова ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.50, Аноним, 15:34, 17/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Это может быть бот-автоудалятор.
     
  • 3.52, Michael Shigorin, 15:47, 17/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > самое интересное, что покинувшие инженеры сами сделали вот это всё.

    Не совсем сами -- по сведениям через пару рук, с них таки менеджмент требовал "исполнения закона Мура".

     
  • 1.2, Аноним, 10:06, 17/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    ура!
     
  • 1.3, AntonAlekseevich, 10:10, 17/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Я не удивлюсь, если будет представлен метод для воссоздания информации с помощью других устройств.
     
     
  • 2.5, Аноним, 10:18, 17/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –4 +/
    При помощи теория относительности Эйнштейна можно еще много обнаружить таких про... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.29, Аноним, 12:43, 17/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Так, к сведению СТО и ОТО Энштейна с одной стороны и квантовая механика с друго... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.36, Аноним, 13:24, 17/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Корпускулярно-волновой дуализм же ;)
     
  • 2.13, A.Stahl, 11:13, 17/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Палачи и особо рьяные милиционеры владеют этим методом и соответствующими уст... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.30, Аноним, 12:49, 17/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Так было уже По электромагнитному излучению цепей питания Может, по тепловизио... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.7, Аноним, 10:35, 17/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    А что с амд Подвержены уязвимости, или как и в первом случае - только частично ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.9, Аноним, 10:45, 17/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –8 +/
    Да тут такая каша заваривается, что AMD могут просто попытаться скрыть информаци... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.10, A.Stahl, 10:50, 17/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    >AMD могут просто попытаться скрыть

    Как? Просто берёшь и проверяшь. Это ведь может проверить каждый кто умеет. Невозможно скрыть очевидное.

     
     
  • 4.59, Аноним, 15:57, 17/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    По сути спалились только Intel Какие там уязвимости у амд - еще неизвестно, мож... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.63, RobotsCantPoop, 17:17, 17/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    "Может" не считается. Эра интела кончается.
     
  • 2.12, iZEN, 11:11, 17/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –15 +/
    AMD со своими печурками не так распространена, чтобы быть кому-то интересной для... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.14, A.Stahl, 11:20, 17/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    >не так распространена, чтобы быть кому-то интересной

    Безопасность не везде основана так же, как на BSD.

     
  • 3.18, ., 11:56, 17/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    только вот у одного немецкого гуанохостера хомячки смели нахрен ВСЕ коробки на a... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.26, iPony, 12:34, 17/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > хомячки

    Ну вот. А серъёзные дяди про сервера.

     
     
  • 5.44, пох, 14:12, 17/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    >> хомячки
    > Ну вот. А серъёзные дяди про сервера.

    хомячки - они разные бывают. Кто-то вот скупает втриторога (там еще и цены взлетели, и именно в разы) гнилые amd'шные сервера на collocation.


      

     
  • 3.28, Отражение луны, 12:42, 17/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Интел в свое время завоевали рынок исключительно за счет маркетинга. Сомнительное качество продаваемыми ими барахла не играло никакой роли для большинства хомячков.
     
     
  • 4.48, demimurych, 14:56, 17/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    спасибо поржал.
     
     
  • 5.55, Michael Shigorin, 15:52, 17/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    А я в кои веки согласился -- Вы просто не помните Pentium 4, видимо, и не в курсе инсайда программы Intel Inside.
     
     
  • 6.64, пох, 17:19, 17/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Вы просто не помните Pentium 4, видимо, и не в курсе инсайда программы Intel Inside.

    или наоборот, он достаточно старый, чтобы помнить процессоры amd с логотипом "windows compatible" - и, сцуко, не врали - только c windows оно и было comatible.

    так же как и Slot-A, и прочие явные доказательства, что никто, кроме интела, двадцать лет не мог сделать нормальный процессор - при открытых спецификациях, открытой шине и тогда еще несложном внутреннем устройстве.

    А у всех остальных (кроме sun, непонятно даже, на чем обгадившейся) не было операционной системы и экосистемы для нее, отличной от windows, чтобы позволить себе выпуск несовместимого хотя бы процессора, не говоря уж об остальном железе.

    Сейчас вот система-то есть, а на рынке, помимо интел-амд-двасапогапара - только yблюдки :-(

     
  • 3.54, Michael Shigorin, 15:50, 17/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > FreeBSD со своей Java не так распространена,
    > чтобы быть кому-то интересной для атак подобного рода.

    От iZEN это звучит особенно прекрасно.

     
  • 2.60, user, 16:24, 17/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    чуть лучше, но одного поля ягоды
     
  • 1.11, nc, 11:04, 17/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Да шо-ж такое!
     
  • 1.17, Аноним, 11:55, 17/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Кто сценарий пишет для всего этого Кто-то выжимает Интел за какие-то интеловски... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.22, Аноним, 12:25, 17/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Серьёзно Через 10 лет после появления уязвимости в железе её начали эксплуатиро... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.32, Аноним, 12:58, 17/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А заговор тщательно подготовить тоже время нужно Например, как стало теперь час... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.43, Аноша, 14:06, 17/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Шигорин, ты что ли?
     
     
  • 5.56, Michael Shigorin, 15:53, 17/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Шигорин, ты что ли?

    Не-а.  Только не говорите, что я составил заговор против противников "теории заговора", это будет уж слишком либеральненько. :)

     
     
  • 6.68, Баклансбалкан, 17:45, 17/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Прости Мишель... промазал... это был мой минус вместо пюсА...
     
  • 1.19, Аноним, 11:59, 17/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Спекулятивное исполнение - это недокостыль для одноядерных камней Давно пора сд... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.20, Аноним, 12:12, 17/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    UltraSPARC T 1 124 2 124 3 Ничего нового Не взлетел, однако, кроме весьма с... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.33, Аноним, 13:06, 17/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ну тогда не нашлось, кто бы смог подхватить освобождённые T1 и T2 Опенсорсники ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.46, пох, 14:22, 17/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > UltraSPARC T(1|2|3). Ничего нового. Не взлетел, однако, кроме весьма специфических

    патамушта был тормоз.
    (ну и ценник к нему прилагался конский, настолько, что за эти деньги можно было построить интеловскую стойку, изолируя (если вообще оно кому-то в данном случае актуально) задачи путем запуска на физически отдельном сервере.)

    там, кстати, не тупoй конвейер, оно умело сановский аналог гипертрединга (который те еще, по-моему, до интела изобрели).

     
  • 2.31, anomymous, 12:51, 17/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    И останется сущая мелочь: раскидать плохо распараллеливаемые задачи по этим самым ядрам.
    Во многом именно по этой причине сдохли спарки и пауеры, и не взлетают на серверном и десктопном рынке ни армы, ни мипсы, ни прочие ельбрусы.
     
     
  • 3.34, Аноним, 13:12, 17/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Power IBM патчила от Meltdown микрокодом, значит спекулятив там есть Ну а насчё... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.65, RobotsCantPoop, 17:22, 17/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Мобилки не серваки. Армы не взлетают на серваках, ксины не взлетают на мобилках. Ток атомы чёт пыжились.
     
  • 3.40, Мураками, 13:45, 17/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    вон risc-v на подходе, авось взлетит
     
  • 3.57, Michael Shigorin, 15:56, 17/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > И останется сущая мелочь: раскидать плохо распараллеливаемые задачи
    > по этим самым ядрам.
    > Во многом именно по этой причине сдохли спарки и пауеры, и не
    > взлетают на серверном и десктопном рынке ни армы, ни мипсы, ни
    > прочие ельбрусы.

    Просто на подумать: эльбрусовый lcc как раз и занимается раскладыванием на параллельно работающие исполнительные блоки.  Сейчас -- в пределах одного ядра.

    Но да, leftpad так раскидывается плохо.

     
  • 1.21, Аноним, 12:22, 17/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Ура, новые названия!
     
     
  • 2.41, Comdiv, 13:52, 17/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    В исходном коде есть недостающие фрагменты. Возможно, это сделано специально.
     
  • 1.37, Майор АНБ, 13:36, 17/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Хватит уже обнаруживать наши закладки!!111...
     
     
  • 2.42, A.Stahl, 13:54, 17/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    >!!111...

    Ты, похоже, майор не АНБ, а 5-"б" :)

     
  • 1.38, Аноним, 13:37, 17/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    x86 всё?
     
  • 1.39, Мураками, 13:38, 17/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    следующее название будет MeltdownOptimusPrime и как финал SpectreOptimusPrime
     
     
  • 2.51, Аноним, 15:36, 17/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Контрольные: MeltdownOptimusPrimeZverEdition и SpectreOptimusPrimeZverEdition
     
     
  • 3.66, Аноним, 17:28, 17/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Это названия патчей от легендарного проекта ZverCD.
     
  • 1.45, Аноним, 14:17, 17/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Раньше новые версии программ выпускали, а теперь 8212 уязвимости Развитие ид... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.47, Аноним, 14:32, 17/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Как при 100 запусках могут быть дробные результаты в процентах?
     
     
  • 2.49, A.Stahl, 15:18, 17/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Потому что тестировалась точность, а не количество запусков.
     
  • 1.61, commiethebeastie, 16:47, 17/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    జ్ఞ‌ాаజ్ఞ‌ాнаజ్ఞ‌ాмакахజ్ఞ‌ాнашлиజ్ఞ‌ాэтиజ్ఞ‌ాуязвимости?
     
     
  • 2.62, Аноним, 17:09, 17/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    А что, макакины интеля какие-то особенные ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.67, Аноним, 17:30, 17/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
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    От символа который он написал перезагружаются айфоны Он пытается так сломать ма... весь текст скрыт [показать]
     

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