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15.02.2018 11:42  Атака по захвату кошельков Electrum через zero-day уязвимость в PyBitmessage

В PyBitmessage, эталонной реализации клиента для пересылки сообщений в децентрализованной p2p-сети Bitmessage, выявлена критическая уязвимость, позволяющая удалённо выполнить сторонний Python-код на стороне пользователя. Проблема устранена в выпуске 0.6.3.2, но имеются сведения об организации атаки по похищению файлов с кошельками Electrum, которая началась ещё до публичного раскрытия сведений об уязвимости. Уязвимости подвержены только ветки 0.6.2 и 0.6.3, в 0.6.1 проблема отсутствует. Всем пользователям уязвимых версий PyBitmessage рекомендуется срочно перегенерировать ключи и сменить пароли.

Проблема вызвана применением в коде функции eval(), в которой выполнялось содержимое, составленное на основе внешних данных. Злоумышленник мог отправить сообщение, приводящее к выполнению произвольного Python-кода. Уязвимость активно использовалась для копирования файлов с кошельками ("~/.electrum/wallets/") с системы пользователей. В ходе атаки также зафиксирован запуск бэкдора для организации доступа извне, позволяющего получить содержимое любых файлов в системе.

Атаке подвергся в том числе Peter Šurda, создатель Bitmessage, ключи которого были скомпрометированы. Тем не менее, судя по всему, основной целью атаки стали распространители вредоносных шифровальщиков, которые в последнее время активно используют Bitmessage для организации каналов связи с жертвами.

Децентрализованная p2p-сеть Bitmessage использует похожие на Bitcoin принципы построения распределённой шифрованной цепочки блоков, но вместо хранения информации о денежных транзакциях, ориентирована на пересылку сообщений. Сообщения в Bitmessage рассылаются широковещательно, но только получатель может расшифровать адресованное ему сообщение. Адресат не указывается, поэтому каждый участник получает все сообщения в сети и пытается расшифровать каждое сообщение и если сообщение адресовано ему, то расшифровка удаётся и в хранилище сообщений добавляется подтверждение получения. Если сообщение не было расшифровано в течение двух дней, оно удаляется из распределённого хранилища.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/bitme...)
  2. OpenNews: Выпуск bitmessage-клиента Pechkin 0.3
  3. OpenNews: Уязвимость в Apache Struts стала причиной утечки персональных данных 143 млн американцев
  4. OpenNews: Выявлена крупнейшая коллекция учётных записей с открытыми паролями
  5. OpenNews: Вредоносное ПО организует майнинг криптовалют на серверах с незакрытыми уязвимостями
  6. OpenNews: Мошенники смогли разместить на YouTube рекламу с кодом для майнинга криптовалюты
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: bitmessage
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  • 1.1, Аноним, 12:11, 15/02/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +6 +/
    > eval()

    Игрушечные языки такие игрушечные.

     
     
  • 2.3, A.Stahl, 12:15, 15/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +3 +/
    В своё время была истерия по поводу goto в результате которой про эту команду уже не каждый программист и знает-то иначе кроме как из анекдотов.
    Может стоит среди скриптовиков поднять такую же бучу по поводу eval?
     
     
  • 3.4, Аноним, 12:22, 15/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +8 +/
    Eval is considered pizdec.
     
  • 3.17, pavlinux, 14:01, 15/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• –3 +/
    Это копипастакодеры, а не программисты ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.32, pda, 15:48, 15/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Т.е. использование eval() вас смущает, а широковещательная рассылка сообщений с попыткой их расшифровки и масштабирование этой схемы на весь мир - нет? ;-)
     
  • 1.2, Аноним, 12:12, 15/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Эталон дырявости.
     
  • 1.5, Аноним, 12:31, 15/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Питон, одним словом.
     
     
  • 2.6, курлык курлык, 12:36, 15/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Ага, не проверите границы массивов в С - привет переполнение, рут права... Не в питоне дело, а в людях.
     
     
  • 3.14, Аноним, 13:51, 15/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Используй range-based for loop, передавай по ссылке, и не будет переполнения.
     
     
  • 4.15, trolleybus, 13:56, 15/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Так вот в чистом Си range-based и нет, она только в плюсах.
     
     
  • 5.18, Аноним, 14:04, 15/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    В Си есть макросы.
    Python лучше сравнивать с C++. Си - скорее системный язык.
     
  • 3.16, Аноним, 13:59, 15/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Питон - высокоуровневый язык И программист, и пользователи за это платят гигант... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.19, нах, 14:06, 15/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    удивленно глядя на пару питоновских сервисов (не микро, в смысле, не падают, их не надо быстро-быстро-клонировать) - что я делаю не так, что у меня никаких ужасов не наблюдается?

    > И при этом питон даже не обеспечивает безопасноть...

    к счастью. А то зачем нам еще одна жаба-EE?

     
     
  • 5.21, Аноним, 14:14, 15/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    > что я делаю не так

    Звездишь.

     
  • 5.25, Аноним, 14:40, 15/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Дело не в Ваших сервисах Дело в том, что подобные вещи пропагандируются и пропи... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.26, Аноним, 14:52, 15/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    убунтовцы упаковщики, а не разработчики если у них нет денег, чтобы спроектиро... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.35, Аноним, 16:29, 15/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Стим работает приемлемо Не так плохо, как скайп, но и не хорошо При том до это... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.29, Iaaa, 15:25, 15/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Точнее не в людях, а в пороге вхождения.

    Пока научишься на С делать что-то удобоваримое, поневоле изучишь базовые понятия правильного кодирования; а в питонах всяких или, прости господи, джаваскриптах - xуяк, xуяк и ты уже что-то написал и запустил, можешь гордиться и распространять. Не имея вообще никакого понятия о правилах хорошего тона.

    Беда.

     
  • 1.7, Пиони, 12:46, 15/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Кучу лет пишу на Питоне, и до сих пор не встречал ситуаций где нужно было бы использовать eval
     
     
  • 2.8, анончег, 13:12, 15/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +4 +/
    Это Вы эталонную реализацию клиента для p2p-сети Bitmessage ещё не пробовали писать! Вот там без eval-а никак!
     
     
  • 3.9, Анонй, 13:26, 15/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    Если без eval никак да еще и со взодящими данными то это уже вопрос компетентности писателя
     
     
  • 4.10, A.Stahl, 13:35, 15/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    Не знаю как там с компетентностью писателей, но твой детектор сарказма явно неисправен :)
     
  • 4.22, Аноним, 14:15, 15/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Говорить о компетентности среди гвидобейсиководов, это как говорить в доме повеш... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.11, Аноним, 13:42, 15/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Вот вам и типа безопасные языки И они от уязвимостей не застрахованы, а то тут ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.20, Аноним, 14:10, 15/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Фронты производительности, потребления ресурсов и безопасности питона прорваны ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.12, тоже Аноним, 13:46, 15/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +5 +/
    Eval внешних данных - это не уязвимость.
    Это бэкдор.
     
     
  • 2.23, Аноним, 14:16, 15/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –2 +/
    > Гвидобейсик для внешних данных - это не уязвимость.
    > Это бэкдор.

    /fixed

     
  • 1.13, Xasd, 13:48, 15/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    > Проблема вызвана применением в коде функции eval(), в которой выполнялось содержимое, составленное на основе внешних данных

    вот бывают же идииоты..

    человеку не хватило возможностей языка СВЕРХвысокого уровня и он решил расширить их за счёт eval()

     
     
  • 2.27, Аноним, 14:54, 15/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    Люди не хотят думать и работать Поэтому питон, электрон и им подобные в тренде ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.24, ILoveIslam, 14:16, 15/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Ничего страшного, там ещё есть запас в 2 eval'a, для любителей похакать:

    https://github.com/Bitmessage/PyBitmessage/search?q=eval&type=Code&utf8=%

     
     
  • 2.28, Аноним, 15:08, 15/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Второй вполне себе напоминает бэкдор address userInput What address would yo... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.30, Аноним, 15:26, 15/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > 2018
    > уязвимость с eval
     
  • 1.31, Аноним, 15:42, 15/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    electrum wallets Они же шифрованные, пока пароль не введёшь Electrum не знае... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.34, Аноним, 16:27, 15/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Ну может пароль в глобальной переменной скриптонщиков всего можно ожидать Тогд... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.33, Аноним, 15:57, 15/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    а дальше беспощадный брут
     

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