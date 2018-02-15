15.02.2018 11:42  Атака по захвату кошельков Electrum через zero-day уязвимость в PyBitmessage

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|2.3, A.Stahl, 12:15, 15/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
|+3 +/–
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В своё время была истерия по поводу goto в результате которой про эту команду уже не каждый программист и знает-то иначе кроме как из анекдотов.
Может стоит среди скриптовиков поднять такую же бучу по поводу eval?
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|4.19, нах, 14:06, 15/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
|–1 +/–
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удивленно глядя на пару питоновских сервисов (не микро, в смысле, не падают, их не надо быстро-быстро-клонировать) - что я делаю не так, что у меня никаких ужасов не наблюдается?
> И при этом питон даже не обеспечивает безопасноть...
к счастью. А то зачем нам еще одна жаба-EE?
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|3.29, Iaaa, 15:25, 15/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Точнее не в людях, а в пороге вхождения.
Пока научишься на С делать что-то удобоваримое, поневоле изучишь базовые понятия правильного кодирования; а в питонах всяких или, прости господи, джаваскриптах - xуяк, xуяк и ты уже что-то написал и запустил, можешь гордиться и распространять. Не имея вообще никакого понятия о правилах хорошего тона.
Беда.
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|1.7, Пиони, 12:46, 15/02/2018 [ответить] [смотреть все]
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Кучу лет пишу на Питоне, и до сих пор не встречал ситуаций где нужно было бы использовать eval
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|3.9, Анонй, 13:26, 15/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
|+4 +/–
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Если без eval никак да еще и со взодящими данными то это уже вопрос компетентности писателя
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|1.13, Xasd, 13:48, 15/02/2018 [ответить] [смотреть все]
|+1 +/–
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> Проблема вызвана применением в коде функции eval(), в которой выполнялось содержимое, составленное на основе внешних данных
вот бывают же идииоты..
человеку не хватило возможностей языка СВЕРХвысокого уровня и он решил расширить их за счёт eval()
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