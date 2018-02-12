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12.02.2018 12:27  Выпуск GammaRay 2.9.0, инструмента для отладки Qt-приложений

Представлен выпуск отладочной среды GammaRay 2.9.0, которая позволяет во время работы приложения выполнять интроспекцию, визуализацию и редактирование внутренних структур Qt. GammaRay позволяет на лету просматривать дерево объектов QObject и анализировать обращения к объектам, редактировать свойства, инспектировать операции с QWidget, QtQuick2, QPainterQStateMachines, QGraphicsView, QStyle, QResource и многими другими компонентами Qt. Код проекта распространяется под лицензией GPL.

В новой версии появились средства для анализа времени выполнения каждой операций отрисовки, инициированной при использовании Qt Quick и Qt 3D. Добавлена новая вкладка для интроспекции текстур, применяемых при рендеринге через OpenGL.

Добавлен интерфейс инспектирования биндингов QML и связанных с ними зависимостей. Также добавлена новая система трассировки стека при создании объектов QObject. Для Qt 3D расширены возможности по инспектированию изменения геометрии и добавлено несколько новых диагностических режимов выполнения шейдеров. Для QWidget представлен режим визуализации переключения фокуса при работе с интерфейсом.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.kdab.com/gammaray-...)
  2. OpenNews: Релиз среды разработки приложений KDevelop 5.2
  3. OpenNews: Выпуск hotspot 1.0.0, GUI для анализа производительности в Linux
  4. OpenNews: Представлен gtkplatform, плагин для отрисовки Qt-приложений с использованием GTK+
  5. OpenNews: Первый выпуск системы проектирования трёхмерных интерфейсов Qt 3D Studio
  6. OpenNews: Релиз фреймворка Qt 5.10 и среды разработки Qt Creator 4.5.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: qt, debug, gammaray
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  • 1.1, Аноним, 12:47, 12/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –3 +/
    Выглядит вкусно. Надо попробовать.
     
     
  • 2.11, Аноним, 14:00, 12/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –1 +/
    Слово вкусно уже не в моде Если нечего сказать по делу, то пиши годно Не з... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.12, Аноним, 14:13, 12/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Тоже самое можно сказать и о тебе.
    /thread
     
  • 3.13, Аноним, 14:15, 12/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Мож он жрёт вот это всё вот, чо ты сразу?
     
     
  • 4.14, A.Stahl, 14:23, 12/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Такое курить нужно, а не жрать...
     
  • 1.3, Аноним, 12:52, 12/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    потихоньку догоняют Gtk+ с его GTK_DEBUG=interactive
     
     
  • 2.5, Вахтанг7, 13:01, 12/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Кто кого догоняет? :)
    Как можно сравнивать прекрасный и современный QT с ужасным и отсталым GTK?
     

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