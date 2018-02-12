12.02.2018 12:27  Выпуск GammaRay 2.9.0, инструмента для отладки Qt-приложений

Представлен выпуск отладочной среды GammaRay 2.9.0, которая позволяет во время работы приложения выполнять интроспекцию, визуализацию и редактирование внутренних структур Qt. GammaRay позволяет на лету просматривать дерево объектов QObject и анализировать обращения к объектам, редактировать свойства, инспектировать операции с QWidget, QtQuick2, QPainterQStateMachines, QGraphicsView, QStyle, QResource и многими другими компонентами Qt. Код проекта распространяется под лицензией GPL.

В новой версии появились средства для анализа времени выполнения каждой операций отрисовки, инициированной при использовании Qt Quick и Qt 3D. Добавлена новая вкладка для интроспекции текстур, применяемых при рендеринге через OpenGL.

Добавлен интерфейс инспектирования биндингов QML и связанных с ними зависимостей. Также добавлена новая система трассировки стека при создании объектов QObject. Для Qt 3D расширены возможности по инспектированию изменения геометрии и добавлено несколько новых диагностических режимов выполнения шейдеров. Для QWidget представлен режим визуализации переключения фокуса при работе с интерфейсом.