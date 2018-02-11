11.02.2018 09:10  Продемонстрирован запуск Linux на игровой приставке Nintendo Switch

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|2.5, angra, 09:55, 11/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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А есть большой выбор линукс или хотя бы андроид планшетов на схожем железе? Быстрое гугление подсказывает, что цена у нас около $400 и на ~10% ниже, чем у google Pixel C с той же nvidia tegra x1, но остальную начинку я не сравнивал.
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|2.7, A.Stahl, 10:06, 11/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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Т.е. игровая приставка это не мерзость, защита от смены прошивок это не мерзость, огрызки БСД-кода это тоже не мерзость, а вот системд -- мерзость?
Кому-то явно нужно задуматься над своими вкусами.
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|4.11, A.Stahl, 10:37, 11/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Системд это не вендорлок. Это попытка запихнуть кучу разного ни с чем не совместимого барахла в одну аккуратную коробку и покрасить ещё сверху. Никакого "lock" тут и рядом нет.
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|5.23, svetrnd, 13:30, 11/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Вы какой-то странный товарищ. Вы не слышали, как взламываются консоли и как потом все этим пользуются?
Да, узнав про эту дыру, я уверен, что в ближайшее время возьму консоль и буду ждать. Так как уже имеются таковые wii и wiiu. И ps3. Вот psp и ps4 не успел купить :(
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