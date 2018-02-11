11.02.2018 09:10  Продемонстрирован запуск Linux на игровой приставке Nintendo Switch

Исследователям из группы fail0verflow удалось запустить Linux на игровой приставке Nintendo Switch, обойдя имеющиеся механизмы защиты от загрузки сторонних прошивок. Приставка Nintendo Switch построена на аппаратной платформе NVIDIA Tegra X1 и использует в штатной прошивке компоненты из FreeBSD. Ранее команда fail0verflow уже проявила себя на поприще обхода механизмов защиты игровой консоли Sony PlayStation 3 и 4.

Использованный для запуска Linux код пока не раскрыт, но ожидается, что в скором времени наработки будут опубликованы в GitHub-репозитории fail0verflow. По заявлению исследователей для обхода механизма верификации загрузчика использовалась уязвимость, которую Nintendo не сможет устранить через обновление прошивки, так как проблема присутствует в коде загрузчика, находящегося в недоступном для изменении ПЗУ. Исправление может быть представлено только компанией NVIDIA на уровне производства новых SoC Tegra X1. Программным путём модифицировать загрузчик на уже выпущенных устройствах не получится.