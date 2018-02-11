The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

11.02.2018 09:10  Продемонстрирован запуск Linux на игровой приставке Nintendo Switch

Исследователям из группы fail0verflow удалось запустить Linux на игровой приставке Nintendo Switch, обойдя имеющиеся механизмы защиты от загрузки сторонних прошивок. Приставка Nintendo Switch построена на аппаратной платформе NVIDIA Tegra X1 и использует в штатной прошивке компоненты из FreeBSD. Ранее команда fail0verflow уже проявила себя на поприще обхода механизмов защиты игровой консоли Sony PlayStation 3 и 4.

Использованный для запуска Linux код пока не раскрыт, но ожидается, что в скором времени наработки будут опубликованы в GitHub-репозитории fail0verflow. По заявлению исследователей для обхода механизма верификации загрузчика использовалась уязвимость, которую Nintendo не сможет устранить через обновление прошивки, так как проблема присутствует в коде загрузчика, находящегося в недоступном для изменении ПЗУ. Исправление может быть представлено только компанией NVIDIA на уровне производства новых SoC Tegra X1. Программным путём модифицировать загрузчик на уже выпущенных устройствах не получится.



  1. Главная ссылка к новости (https://linux.slashdot.org/sto...)
  2. OpenNews: Опубликованы компоненты для загрузки Linux на Sony PlayStation 4
  3. OpenNews: Энтузиасты успешно запустили Linux на PlayStation 4
  4. OpenNews: Прошивка игровой приставки Nintendo Switch использует компоненты FreeBSD
  5. OpenNews: Sony подала в суд на исследователя, взломавшего цифровую подпись приставки PlayStation 3
  6. OpenNews: Энтузиастам удалось обойти проверку цифровой подписи в Sony Playstation 3
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: linux, nintendo, jailbreak
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Линейный вид | Ajax | Показать все | RSS
 
  • 1.1, svsd_val, 09:28, 11/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +5 +/
    Молодцы ребята ! Больше бы таких =)
     
     
  • 2.26, VINRARUS, 13:56, 11/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +/
    Угу, заменили мерзский FreeBSD на божественный Linux.
     
  • 1.2, Аноним, 09:29, 11/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Теперь на свище можно будет играть в игры.
     
  • 1.3, Аноним, 09:38, 11/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    А как стоимость? Будет ли выгодно купить свитч вместо линукс-планшета?
     
     
  • 2.4, Аноним, 09:54, 11/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]
    		• +1 +/
    Какой такой линукс-планшет Андроид что-ли Игры там на 99,8 состоят из шлака в... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.5, angra, 09:55, 11/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    А есть большой выбор линукс или хотя бы андроид планшетов на схожем железе? Быстрое гугление подсказывает, что цена у нас около $400 и на ~10% ниже, чем у google Pixel C с той же nvidia tegra x1, но остальную начинку я не сравнивал.
     
  • 2.25, VINRARUS, 13:53, 11/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > А как стоимость? Будет ли выгодно купить свитч вместо линукс-планшета?

    Да у любого планшета экран будет по больше, а цена по меньше.
    А так то х86 планшеты в разы дешевле.

     
  • 1.6, Аноним, 10:03, 11/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    И тут системд? Вот же мерзость!
     
     
  • 2.7, A.Stahl, 10:06, 11/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Т.е. игровая приставка это не мерзость, защита от смены прошивок это не мерзость, огрызки БСД-кода это тоже не мерзость, а вот системд -- мерзость?
    Кому-то явно нужно задуматься над своими вкусами.
     
     
  • 3.8, Ю.Т., 10:20, 11/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    А смотрите, как это обобщается -- вендор-лок это мерзость, а то, что его снимает -- наоборот.
     
     
  • 4.11, A.Stahl, 10:37, 11/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Системд это не вендорлок. Это попытка запихнуть кучу разного ни с чем не совместимого барахла в одну аккуратную коробку и покрасить ещё сверху. Никакого "lock" тут и рядом нет.
     
     
  • 5.12, Zenitur, 10:45, 11/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Не запихнуть. Заменить. GNU-тый стек на проги авторства Red Hat.
     
  • 5.21, Аноним, 12:49, 11/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Lock-lock, ещё какой Поттер-lock.
     
  • 2.9, Аноним, 10:28, 11/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    systemd в прошивке, которую на устройство загрузили fail0verflow вместо штатной ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.10, Аноним, 10:35, 11/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Будто что-то мешает заменить его.
     
  • 2.13, Аноним, 10:58, 11/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    И тут хейтеры systemd? Что за ... хейтеры. Haters gonna hate.
     
     
  • 3.24, Аноним, 13:52, 11/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Так вот оно что Оказывается пользователи гнома просто ненавидят КДЕ Это их осн... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.14, Atterratio, 11:20, 11/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Я думаю, сейчас резко подскочат продажи, пока ещё не успели закрыть уязвимость.
     
     
  • 2.15, Аноним, 11:31, 11/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Интересно узнать с чего бы продажи резко подскочили Линуксоиды со всего мира ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.16, Аноним, 11:42, 11/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Тут дело не столько в линуксоидах, сколько в том, что неисправляемая уязвимость ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.17, Аноним, 11:50, 11/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Мне почему то думается, что основная масса ЦА этой консоли не в курсе такой мног... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.19, Аноним, 12:09, 11/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А кто сказал, что ломать будут конечные потребители Консоли будут массово закуп... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.23, svetrnd, 13:30, 11/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Вы какой-то странный товарищ. Вы не слышали, как взламываются консоли и как потом все этим пользуются?

    Да, узнав про эту дыру, я уверен, что в ближайшее время возьму консоль и буду ждать. Так как уже имеются таковые wii и wiiu. И ps3. Вот psp и ps4 не успел купить :(

     
  • 1.18, Аноним, 12:08, 11/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Доогораживались, называется Этой неВидии хоть когда-нибудь надоест по собственн... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.22, Мяут, 13:12, 11/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Не ту программу "Write once run anywhere" окрестили.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2018 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor