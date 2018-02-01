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01.02.2018 16:14  Релиз офисного пакета Calligra 3.1, развиваемого проектом KDE

После года разработки представлен релиз свободного офисного пакета Calligra 3.1, восьмой значительный релиз с момента ответвления разработки от проекта KOffice в декабре 2010 года. В качестве базового формата используется Open Document (ODF). Готовые бинарные сборки в скором времени будут подготовлены для Arch Linux, Fedora, FreeBSD, openSUSE, Ubuntu, macOS и Windows.

На Qt 5 и технологии KDE 5 остаются не портированы редактор диаграмм и блок-схем Flow, система для подготовки презентаций Stages и система ведения заметок Braindump. В состав Calligra 3.1 также не вошла среда для визуального управления данным Kexi 3.1, которая пока находится на стадии бета-тестирования. Растровый графический редактор Krita вышел из состава Calligra и развивается как отдельный продукт.

Компоненты Calligra 3.1 и связанные с ними изменения:

  • Calligra Words (ранее KWord) - текстовый процессор. Поддерживается открытие и сохранение документов в форматах ODF и MS Word (.doc, .docx). Возможна интеграция изображений, таблиц и диаграмм в документы, перетаскивание объектов из других приложений Calligra через интерфейс drag&drop.
    • Для просмотрщика документов Okular реализована поддержка формата RTF;
  • Calligra Sheets (ранее KSpread) - табличный процессор, ориентированный на различного рода вычисления и бизнес-расчёты. Поддерживается использование шаблонов, интеграция диаграмм и графиков, возможности вставки формул. В наличии большая коллекций математических и статистических функций.
    • Решены проблемы с экспортом в LaTeX;
  • Calligra Plan (ранее KPlato) - система управления проектами, позволяющая координировать выполнение задач и управлять распределением ресурсов;
    • Добавлен диалог для одновременного редактирования нескольких задач;
    • В контекстное меню добавлены кнопки для раскрытия и сворачивания всех элементов;
    • Добавлена возможность раскрытия и сворачивания выделенных элементов и всех дочерних элементов;
    • Обеспечено сохранение состояния раскрытых строк в древовидном представлении при выполнении разных операций;
    • В интерфейсе вывода на печать обеспечено сохранение изменения макета страницы;
    • Добавлен генератор отчётов в формате ODT. Шаблоны отчётов также переведены на формат ODT и могут создаваться в Calligra Word или LibreOffice Writer;
    • Добавлена возможность совместного использования ресурсов в нескольких проектах;
  • Karbon - векторный графический редактор, отличающийся гибкими возможностями по кастомизации и поддерживающий расширение функциональности через плагины. Редактор подходит для создания логотипов, иллюстраций и фотореалистичных векторных изображений;
  • Gemini - вариант офисного пакета для гибридных субноутбуков, способный на лету переключаться между десктоп-режимом и режимом для планшетов.
    • Выполнено портирование кода на KDE Frameworks 5 и Qt Quick 2;
    • Экран приветствия входа в систему переведён на фреймворк Kirigami;
    • Для поддержки Git напрямую задействована библиотека libgit2;
    • Улучшена работа с шаблонами.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.calligra.org/news/...)
  2. OpenNews: Релиз офисного пакета Calligra 3.0, развиваемого проектом KDE
  3. OpenNews: Релиз офисного пакета Calligra 2.9, развиваемого проектом KDE
  4. OpenNews: Сравнение поддержки стилей текста ODF в Calligra, Abiword и LibreOffice
  5. OpenNews: Gemini включен в состав свободного офисного пакета Calligra
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: calligra, office, kde
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  • 1.1, th3m3, 16:22, 01/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +11 +/
    Неделя обновлений офисных пакетов - открыта!
     
  • 1.2, Аноним, 16:23, 01/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    А насколько он шустрее работает чем другие? Отзовитесь кто пользуется.
     
     
  • 2.9, Аноним, 16:57, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]
    		• +2 +/
    Он существенно быстрее Либры, но не в состоянии открыть ODF документы сохраненны... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.3, Аноним, 16:32, 01/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Во попёрло!
     
  • 1.4, Аноним, 16:37, 01/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Мне нравится и я бы на него пересел с LO, но с документами MSOFFICE у него не оч... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.11, Ю.Т., 17:15, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    У него и с ODT не очень получается. Сам-то приятненький, да.
     
  • 2.19, Аноним, 19:31, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Как будто у LO получается Он иногда такую дичь с таблицами и стилями творит, чт... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.5, Константавр, 16:38, 01/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А Flow так и не вернулся? Жаль. Крита и Флоу, единственное из Каллигры чем можно было пользоваться в реальной жизни. Крита ушла в свободное плавание, а вот Флоу помер. А жаль.
     
  • 1.6, slump64, 16:38, 01/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    А нужно ли? Либре и так на QT вроде...
     
     
  • 2.7, Аноним, 16:56, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Нет
     
  • 2.8, Анончик, 16:56, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Ага, щазз
     
  • 2.15, Ананас, 18:13, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ныне уже и на QT != Qt никто не обращает внимания.
     
  • 1.10, бедный буратино, 17:12, 01/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    офисы дружно новостятся. значит, весна скоро.
     
     
  • 2.12, Аноним, 17:39, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    У полена набухают почки?
     
  • 1.13, Аноним, 17:42, 01/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    С тигром в Karbon'е что-то явно не то...
     
  • 1.16, Аноним, 18:55, 01/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    у вас скриншоты протухли
     
  • 1.17, Аноним, 19:02, 01/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Karbon VS Inkscape?
     
     
  • 2.18, Ананас, 19:26, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Qt vs GTK
    Огурец vs кабачок
     
  • 1.20, Владимир, 19:33, 01/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Развитие Krita показывает, на что способны всего несколько человек, объединенные горячим желанием создать качественный профессиональный продукт. А когда есть такое желание, то и финансирование найдется. 3 раза собирали деньги через Kickstarter, сейчас перешли на сборы через свой сайт (видимо, пока этих денег хватает), время от времени получают пожертвования от компаний вроде Private Internet Access. В неделю выходят 100500 изменений, каждый месяц новые мажорные билды и тонна фич. Что мешает парням из GIMP собирать деньги через Kickstarter и нанять наконец больше 1 сотрудника? Не хотят. Не хотят шевелиться, не хотят развиваться. Не хотят. Было время - собирали деньги через свой сайт, но емае - на дворе 2018 год, кто вообще заходит на официальные сайты программ? Понятное дело, что при таком делитантском подходе не будет ни денег, ни сотрудников, и будет еще 10 лет пилить один студент. Не в обиду сказано, просто как есть.
     
     
  • 2.21, Владимир, 19:35, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Это и камень в огород Calligra Suite, кстати. Развитие черепашьими шагами. Пока переведут на Qt5 - уже выйдет Qt6.
     

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