01.02.2018 16:14  Релиз офисного пакета Calligra 3.1, развиваемого проектом KDE

После года разработки представлен релиз свободного офисного пакета Calligra 3.1, восьмой значительный релиз с момента ответвления разработки от проекта KOffice в декабре 2010 года. В качестве базового формата используется Open Document (ODF). Готовые бинарные сборки в скором времени будут подготовлены для Arch Linux, Fedora, FreeBSD, openSUSE, Ubuntu, macOS и Windows. На Qt 5 и технологии KDE 5 остаются не портированы редактор диаграмм и блок-схем Flow, система для подготовки презентаций Stages и система ведения заметок Braindump. В состав Calligra 3.1 также не вошла среда для визуального управления данным Kexi 3.1, которая пока находится на стадии бета-тестирования. Растровый графический редактор Krita вышел из состава Calligra и развивается как отдельный продукт. Компоненты Calligra 3.1 и связанные с ними изменения: Calligra Words (ранее KWord) - текстовый процессор. Поддерживается открытие и сохранение документов в форматах ODF и MS Word (.doc, .docx). Возможна интеграция изображений, таблиц и диаграмм в документы, перетаскивание объектов из других приложений Calligra через интерфейс drag&drop. Для просмотрщика документов Okular реализована поддержка формата RTF;

Calligra Sheets (ранее KSpread) - табличный процессор, ориентированный на различного рода вычисления и бизнес-расчёты. Поддерживается использование шаблонов, интеграция диаграмм и графиков, возможности вставки формул. В наличии большая коллекций математических и статистических функций. Решены проблемы с экспортом в LaTeX;

Calligra Plan (ранее KPlato) - система управления проектами, позволяющая координировать выполнение задач и управлять распределением ресурсов; Добавлен диалог для одновременного редактирования нескольких задач; В контекстное меню добавлены кнопки для раскрытия и сворачивания всех элементов; Добавлена возможность раскрытия и сворачивания выделенных элементов и всех дочерних элементов; Обеспечено сохранение состояния раскрытых строк в древовидном представлении при выполнении разных операций; В интерфейсе вывода на печать обеспечено сохранение изменения макета страницы; Добавлен генератор отчётов в формате ODT. Шаблоны отчётов также переведены на формат ODT и могут создаваться в Calligra Word или LibreOffice Writer; Добавлена возможность совместного использования ресурсов в нескольких проектах;

Karbon - векторный графический редактор, отличающийся гибкими возможностями по кастомизации и поддерживающий расширение функциональности через плагины. Редактор подходит для создания логотипов, иллюстраций и фотореалистичных векторных изображений;

Gemini - вариант офисного пакета для гибридных субноутбуков, способный на лету переключаться между десктоп-режимом и режимом для планшетов. Выполнено портирование кода на KDE Frameworks 5 и Qt Quick 2; Экран приветствия входа в систему переведён на фреймворк Kirigami; Для поддержки Git напрямую задействована библиотека libgit2; Улучшена работа с шаблонами.





