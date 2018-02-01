01.02.2018 16:14  Релиз офисного пакета Calligra 3.1, развиваемого проектом KDE

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|1.5, Константавр, 16:38, 01/02/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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А Flow так и не вернулся? Жаль. Крита и Флоу, единственное из Каллигры чем можно было пользоваться в реальной жизни. Крита ушла в свободное плавание, а вот Флоу помер. А жаль.
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|1.20, Владимир, 19:33, 01/02/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Развитие Krita показывает, на что способны всего несколько человек, объединенные горячим желанием создать качественный профессиональный продукт. А когда есть такое желание, то и финансирование найдется. 3 раза собирали деньги через Kickstarter, сейчас перешли на сборы через свой сайт (видимо, пока этих денег хватает), время от времени получают пожертвования от компаний вроде Private Internet Access. В неделю выходят 100500 изменений, каждый месяц новые мажорные билды и тонна фич. Что мешает парням из GIMP собирать деньги через Kickstarter и нанять наконец больше 1 сотрудника? Не хотят. Не хотят шевелиться, не хотят развиваться. Не хотят. Было время - собирали деньги через свой сайт, но емае - на дворе 2018 год, кто вообще заходит на официальные сайты программ? Понятное дело, что при таком делитантском подходе не будет ни денег, ни сотрудников, и будет еще 10 лет пилить один студент. Не в обиду сказано, просто как есть.
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