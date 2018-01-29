The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

29.01.2018 21:21  Выпуск дистрибутива для создания межсетевых экранов OPNsense 18.1

Подготовлен выпуск дистрибутива для создания межсетевых экранов OPNsense 18.1, который является ответвлением от проекта pfSense, созданным с целью сформировать полностью открытый дистрибутив, который мог бы обладать функциональностью на уровне коммерческих решений для развёртывания межсетевых экранов и сетевых шлюзов. В отличие от pfSense, проект позиционируется как неподконтрольный одной компании, развиваемый при непосредственном участии сообщества и обладающий полностью прозрачным процессом разработки, а также предоставляющий возможность использования любых своих наработок в сторонних продуктах, в том числе коммерческих. Исходные тексты компонентов дистрибутива, а также используемые для сборки инструменты, распространяются под лицензией BSD. Сборки подготовлены в форме LiveCD и системного образа для записи на Flash-накопители (211 Мб).

Среди возможностей OPNsense можно выделить полностью открытый сборочный инструментарий, возможность установки в форме пакетов поверх обычного FreeBSD, средства балансировки нагрузки, web-интерфейс для организации подключения пользователей к сети (Captive portal), наличие механизмов отслеживанием состояний соединений (stateful firewall на основе pf), задание ограничений пропускной способности, фильтрация трафика, создание VPN на базе IPsec, OpenVPN и PPTP, интеграция с LDAP и RADIUS, поддержка DDNS (Dynamic DNS), система наглядных отчётов и графиков. Кроме того, в дистрибутиве предоставляются средства создания отказоустойчивых конфигураций, основанных на использовании протокола CARP и позволяющих запустить помимо основного межсетевого экрана запасной узел, который будет автоматически синхронизирован на уровне конфигурации и примет на себя нагрузку в случае сбоя первичного узла. Для администратора предлагается современный и простой интерфейс для настройки межсетевого экрана, построенный с использованием web-фреймворка Bootstrap.

В новой версии:

  • Системные компоненты обновлены до FreeBSD 11.1 с интеграцией дополнительных патчей от проекта HardenedBSD для повышения защищённости;
  • Web-интерфейс переведён на использование PHP 7.1 и jQuery 3. Улучшена реализация вкладок и оптимизировано размещение элементов на странице. Операция выбора типа интерфейса перемещена в меню. Добавлен быстрый поиск правил межсетевого экрана, DHCP и состояния беспроводной сети. На использование MVC-фреймворка переведены интерфейсы настройки маршрутизации и просмотра текущих логов межсетевого экрана, которые теперь также доступны через API;
  • Добавлена возможность подключения плагинов для управления правилами трансляции адресов (NAT);
  • Обеспечена возможность применения NAT на стадии до IPSec;
  • Драйвер для сетевых адаптеров Realtek обновлён до версии 1.94;
  • В OpenVPN и IPsec добавлена возможность ограничения локальных групп;
  • Добавлена возможность указания нескольких серверов OpenVPN (несколько опций "--remote") для соединения с первым доступным;
  • Улучшена работа системы кэширования в web-прокси;
  • Добавлена поддержка новых наборов правил (ET Pro, Snort VRT) для генерации предупреждения об обнаружении вторжений;
  • Переработан плагин на базе HAProxy;
  • Добавлены новые плагины для использования антивируса, системы блокирования спама, почтового сервера и прокси (zerotier, mdns-repeater, collectd, telegraf, clamav, c-icap, tor, siproxd, web-proxy-sso, web-proxy-useracl, postfix, rspamd, redis, iperf, arp-scan, zabbix-proxy, frr, node_exporter);
  • Добавлен API для преобразования обратных записей в DNS для отчётов Insight и Live Log.


  1. Главная ссылка к новости (https://opnsense.org/opnsense-...)
  2. OpenNews: Доступен дистрибутив для создания межсетевых экранов OPNsense 17.7
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива для создания межсетевых экранов OPNsense 17.1
  4. OpenNews: В рамках проекта OPNsense основан форк дистрибутива для создания межсетевых экранов pfSense
  5. OpenNews: Релиз дистрибутива для создания межсетевых экранов pfSense 2.4.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: opnsense, firewall, pfsense
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Линейный вид | Ajax | Показать все | RSS
 
  • 1.1, dkg, 21:24, 29/01/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Pfsense получше будет.
     
     
  • 2.2, Анонисмус, 01:10, 30/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Чем?
     
     
  • 3.3, Dkg, 01:20, 30/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Функционалом в первую очередь.
     
     
  • 4.4, zzz, 03:48, 30/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    А еще кривизной. Да-да-да, дорогой анонимус, УТВР, мы в курсе.
     
  • 1.5, Varix, 04:09, 30/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Может кто-нибудь объяснить простым языком - что такое "дистрибутив для создания межсетевых экранов"? Знаю Firewall, на локалхосте немного iptables ковыряю. Хочу понять для чего вот эти дистрибутивы нужны, где применяются.
     
     
  • 2.6, Аноним, 05:04, 30/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Для тех, кто не умеет или устал ковырять таблетку.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2018 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor