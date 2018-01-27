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27.01.2018 13:16  На соревновании Pwn2Own 2018 появились номинации за взлом nginx, OpenSSL и Virtualbox

Организаторы инициативы Zero Day Initiative (ZDI) анонсировали следующее мероприятие Pwn2Own 2018, участникам которого предлагается продемонстрировать рабочие техники эксплуатации ранее неизвестных уязвимостей. Мероприятие состоится с 14 по 16 марта, размер призового фонда составляет два миллиона долларов.

В этом году добавлено несколько новых номинаций, участникам которых предлагается продемонстрировать взлом nginx, OpenSSL, Virtualbox и SMB-подсистемы Windows. В случае успеха организаторы готовы выплатить вознаграждения в размере по 100 тысяч долларов США за nginx, OpenSSL и Windows SMB, и 35 тысяч долларов за взлом Virtualbox. Также сохранится оставшаяся без победителя в прошлом году номинация за демонстрацию успешного взлома HTTP-сервера на базе Apache httpd, размер премии по которой составляет 100 тысяч долларов США. Уязвимости должны быть продемонстрированы в окружении Ubuntu Server 17.10, в котором установлены все доступные обновления и используются настройки по умолчанию.

Из других целевых систем, которые представлены на соревновании, можно отметить web-браузеры Firefox, Chrome, Safari и Edge, гипервизоры vMware Workstation и Hyper-V Client, приложения Adobe Reader, MS Office 365 ProPlus и MS Outlook. Номинации за взлом ядра Linux, macOS и Windows в этом году отсутствуют, как и номинации за взлом Adobe Flash.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.zerodayinitiative....)
  2. OpenNews: Pwnie Awards 2017: наиболее существенные уязвимости и провалы в безопасности
  3. OpenNews: На соревновании Pwn2Own 2017 продемонстрированы взломы Ubuntu и Firefox
  4. OpenNews: На соревновании Pwn2Own 2017 появились номинации за взлом Linux и Apache httpd
  5. OpenNews: На соревновании Pwn2Own 2015 продемонстрированы взломы Firefox, Chrome, Safari и IE
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: pwn2own
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  • 1.1, Аноним, 13:24, 27/01/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Коробку точно пробьют, скорее всего, SMB, а вот остальное врят ли.

    Скриньте.

     
     
  • 2.2, iPony, 13:36, 27/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Смысл глупость скринить. А ведь можно просто открыть результаты прошлых годов...
     
  • 1.3, Аноним, 13:45, 27/01/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Что-то мало А кто эти ZDI Надеюсь не торгoвцы эксплоитами ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.6, A.Stahl, 14:39, 27/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Какая разница кто оплачивает полезную работу? Да даже если Путин заплатит -- результаты работы от этого хуже не станут.
     
     
  • 3.7, VINRARUS, 16:13, 27/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Да даже если Путин заплатит -- результаты работы от этого хуже не станут.

    Станут, корупция доберется и до подобных соревнований.

     
  • 1.4, Аноним, 14:05, 27/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    В Ubuntu 17.10 есть SELinux?
     
     
  • 2.5, h31, 14:17, 27/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Там AppArmor вместо SELinux. Хотя при желании наверняка можно прикрутить и SELinux (другой вопрос, что придется повозиться).
     
  • 2.8, Аноним, 16:17, 27/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Есть, как и tomoyo Но предопределённые правила, на сколько помню, есть только д... весь текст скрыт [показать]
     

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