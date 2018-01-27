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27.01.2018 10:28  Мошенники смогли разместить на YouTube рекламу с кодом для майнинга криптовалюты

Компанией Trend Micro зафиксирована целенаправленная кампания по размещению баннеров с кодом для майнинга криптовалюты в сети DoubleClick с акцентированием размещения на сайте YouTube. Возможность использования JavaScript-кода в баннерах современных рекламных сетей открывает обширные возможности для злоумышленников, которые легко обходят многоуровневые автоматизированные проверки добавляемых баннеров. Помимо использования баннеров для распространения вредоносного кода и автоматического перенаправления пользователей на рекламируемые сайты, последнее время набирает популярность использования рекламных сетей для майнинга криптовалют.

24 января сотрудники Trend Micro зафиксировали лавинообразное увеличение числа сайтов на которых применяется JavaScript-майнер Coinhive. Разбор ситуации показал, что источником кода является рекламная сеть Google DoubleClick, в которой c 18 января наблюдается вредоносная активность, главным образом сосредоточенная на сайте YouTube. Для пользователя подобные баннеры c кодом майнинга проявляются в существенном повышении нагрузки на CPU во время просмотра страницы.

Несмотря на то, что по заверению Google вредоносные баннеры были заблокированы в течение нескольких часов, злоумышленники продолжают обходить систему проверки кода баннеров и вредоносный код вновь и вновь продолжает появляться на YouTube. YouTube выбран как целевая платформа для размещения баннеров с кодом для майнинга криптовалют, так как скрипт может работать длительное время при просмотре видео.

В выявленном вредоносном баннере применяется два варианта JavaScript-кода для майнинга криптовалюты Monero, которые спустя некоторое время после начала показа баннера загружаются с определённой долей вероятности. Скрипты рассчитаны на то, чтобы не занимать более 80% ресурсов CPU (уровень throttle выставлен в 0.2). Первый скрипт coinhive.min.js загружается с вероятностью 90%, а в остальных 10% случаях используется mqoj_1.js (вероятность варьируется в разных баннерах, например, встречаются экземпляры с соотношением 97% и 3%).

Скрипты основаны на коде сервиса Coinhive, предлагающего майнинг как новый способ монетизации для владельцев сайтов. Первый скрипт является оригинальным кодом от сервиса Coinhive. Второй скрипт отличается тем, что он модифицирован для использования собственного пула для майнинга, развёрнутого на сервере в облаке AWS, чтобы не платить 30% комиссию сервису Coinhive.



  1. Главная ссылка к новости (https://blog.trendmicro.com/tr...)
  2. OpenNews: Вредоносное ПО организует майнинг криптовалют на серверах с незакрытыми уязвимостями
  3. OpenNews: Зафиксированы атаки для майнинга криптовалюты на уязвимых серверах Samba и на Raspberry Pi
  4. OpenNews: В рекламных сетях выявлено вредоносное ПО, скрытое в графических баннерах
  5. Предупреждение о появлении вредоносного кода в Google AdSensе
  6. OpenNews: В четырёх популярных дополнениях к Chrome выявлен вредоносный код
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: adv, mallware, javascript
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  • 1.1, Аноним, 10:42, 27/01/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +22 +/
    Ну как после этого не включать adblock?
     
     
  • 2.3, aramazamzam, 10:47, 27/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +10 +/
    Ну как после этого не установить noscript или umatrix?
     
     
  • 3.11, Аноним, 11:25, 27/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• –11 +/
    Поставил этот ваш дурной матрикс, половина сайтов превратилась в тыкву, особенно... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.15, aramazamzam, 11:32, 27/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –3 +/
    Скорее к терапевту руки распрямлять Или к психотерапевту На большинстве сайтов... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.21, Аноним, 12:04, 27/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Так ютуб один из таких, а там даже мудрёные фильтры не справляются, лишь пре-рол... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.28, aramazamzam, 12:37, 27/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    давно ютуб смотрю через smtube
     
  • 6.46, Аноним, 15:30, 27/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Нет, вам точно к руковыпрямителю На трубе всё замечательно блокируется вышеуказ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.29, nemo, 12:42, 27/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Если настроить лень. В "my rules" оставь одну строку "* * * allow". Пусть только  blacklisted hostnames.
     
  • 4.50, Dmitry77, 16:27, 27/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    нужно пользоваться опенсорсным банкингом.
     
  • 2.13, нах, 11:29, 27/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –10 +/
    зачем ты так хочешь нагадить ближнему Он же тебе даже рекламой глаза не мозолит... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.32, Онвоним, 13:47, 27/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > Он же тебе даже рекламой глаза не мозолит,

    Это ложь. И как после этого продолжать читать остальную простыню?

     
  • 3.39, Gfxddh, 14:37, 27/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >_заплатили_

    Может быть они и паспортные данные оставили?

     
  • 1.2, Аноним, 10:47, 27/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –3 +/
    Уж лучше пусть крипту майнят, чем DDoS устраивают, спам рассылают или трояны для... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.41, Аноним, 14:46, 27/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Одно другому не мешает
     
  • 1.4, Аноним, 10:57, 27/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    есть хоть один сайт с этим coinhive чтобы зайти и проверить - работает ли ubloc... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.5, Аноним, 11:01, 27/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    thepiratebay-proxylist.org
     
  • 2.6, tonys, 11:03, 27/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    ublock noscript must have by default
     
  • 2.7, Аноним, 11:06, 27/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    Носкрипт в любом случае не стоит uMatrix В юблоке есть фильтр на майнеры Если... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.10, Аноним, 11:23, 27/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Внезапно: NoScript поможет в любом случае.
     
     
  • 4.14, нах, 11:30, 27/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    > Внезапно: NoScript поможет в любом случае.

    внезапно, не поможет. Если, конечно, вы собираетесь видео на ютубе смотреть, а не что-то еще.


     
     
  • 5.34, Аноним, 13:54, 27/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Вообще-то он умеет блокировать скрипты выборочно ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.42, arisu, 14:48, 27/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >> Внезапно: NoScript поможет в любом случае.
    > внезапно, не поможет. Если, конечно, вы собираетесь видео на ютубе смотреть, а
    > не что-то еще.

    js выключен тотально. утуп смотрю. бесплатнобезрекламыбезсмс. но ты продолжай верить, да. тебе можно.

     
  • 5.47, Аноним, 15:33, 27/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Doubleclick он на ютубе блочит.
     
  • 4.17, Аноним, 11:35, 27/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    А я и не говорю, что не поможет Но 171 в любом случае не стоит 187 Потому ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.35, Аноним, 13:54, 27/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Потому что он кал.

    Обоснуй.

     
     
  • 6.44, Аноним, 15:07, 27/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Хорошо, что мой ответ в другом месте ещё не исчез Держи это не говоря об удобс... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.19, Аноним, 11:47, 27/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Внезапно: NoScript поможет в любом случае.
     
  • 2.43, aramazamzam, 14:54, 27/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    https://lifehacker.com/5917063/five-best-internet-radio-services

    Вот тут странным образом вкладка начинает жрать 30-40% ЦП и под 200МБ памяти

     
  • 1.8, Аноним, 11:17, 27/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Надо просто качать видео с ютуба и смотреть локально.
     
     
  • 2.12, Аноним Анонимович Анонимов, 11:27, 27/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Вам mpv запилили, просто ссылки скармливай
     
     
  • 3.26, Аноним, 12:18, 27/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Нет kexit crfxf с помощью youtube-dl и буду смотреть с помощью mplayer Или xin... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.9, Аноним, 11:20, 27/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    на главной странице mail а такое уже наблюдал с неделю назад с отдельными баннер... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.16, Аноним, 11:32, 27/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Так вот для чего WebAssembly нужен, понятно.
     
     
  • 2.20, Dmitry77, 11:57, 27/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    и минификаторы
     
  • 1.18, start, 11:46, 27/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –4 +/
    Ютуб как тормозил, так и тормозит. Кажется майнер тут ни при чём.
     
     
  • 2.22, Тяжелый случай, 12:06, 27/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    Иди обнови свой пентиум хотя-бы до i3.
     
     
  • 3.30, фффффффф, 13:13, 27/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    До i3 обновляют tmux...
     
     
  • 4.36, Аноним, 13:56, 27/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > До i3 обновляют tmux...

    До i3 обновляют wmii.

     
  • 2.38, адепт венды, 14:27, 27/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    у меня не тормозит, что я делаю не так?

    (ну да, не только аппаратное ускорение, но и свой ни с чем не совместимый и ни разу не http протокол общения хромого с ютрупом...э...какая такая сетевая нейтральность, совсем уже?)

     
  • 1.31, Аноним, 13:34, 27/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Поистине тёмные времена настали
     
  • 1.33, Аноним, 13:51, 27/01/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    то есть гугл позволяет запускать чужой код яваскрипт на своих сайтах за деньги ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.45, Аноним, 15:11, 27/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Эксперт не в курсе, сколько бяки и эксплоитов можно в svg засунуть Сколько раз ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.48, Аноним, 15:45, 27/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    1 Ты думашь через растровую графику браузеры не ломали 2 Ломали в основном чере... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.49, iPony, 16:05, 27/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну какбэ jscript можно и в svg засунуть.
     
  • 1.37, iZEN, 14:17, 27/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Ах, вот почему запрещено аппаратное ускорение видео на Youtube в системах, отличных от Windows - они не поддаются КОНТРОЛЮ со стороны майнеров.
     
     
  • 2.40, iPony, 14:39, 27/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Что за чушь? Вообще аппаратное декодирование в браузерах работает можно сказать на всех популярных системах: Windows, macOS, iOS, Android, ChromeOS, Tizen (Snart TV от самсунгов)...
     

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