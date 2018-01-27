27.01.2018 10:28  Мошенники смогли разместить на YouTube рекламу с кодом для майнинга криптовалюты

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|4.29, nemo, 12:42, 27/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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Если настроить лень. В "my rules" оставь одну строку "* * * allow". Пусть только blacklisted hostnames.
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|4.14, нах, 11:30, 27/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
|+1 +/–
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> Внезапно: NoScript поможет в любом случае.
внезапно, не поможет. Если, конечно, вы собираетесь видео на ютубе смотреть, а не что-то еще.
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|5.42, arisu, 14:48, 27/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>> Внезапно: NoScript поможет в любом случае.
> внезапно, не поможет. Если, конечно, вы собираетесь видео на ютубе смотреть, а
> не что-то еще.
js выключен тотально. утуп смотрю. бесплатнобезрекламыбезсмс. но ты продолжай верить, да. тебе можно.
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|2.38, адепт венды, 14:27, 27/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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у меня не тормозит, что я делаю не так?
(ну да, не только аппаратное ускорение, но и свой ни с чем не совместимый и ни разу не http протокол общения хромого с ютрупом...э...какая такая сетевая нейтральность, совсем уже?)
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|1.37, iZEN, 14:17, 27/01/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–2 +/–
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Ах, вот почему запрещено аппаратное ускорение видео на Youtube в системах, отличных от Windows - они не поддаются КОНТРОЛЮ со стороны майнеров.
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