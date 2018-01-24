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24.01.2018 09:37  Релиз дистрибутива Tails 3.5

Доступен релиз специализированного дистрибутива Tails (The Amnesic Incognito Live System) 3.5, основанного на пакетной базе Debian и предназначенного для обеспечения анонимного выхода в сеть. Анонимный выход в Tails обеспечивается системой Tor. Все соединения, кроме трафика через сеть Tor, по умолчанию блокируются пакетным фильтром. Для хранения пользовательских данных в режиме сохранения пользовательских данных между запусками применяется шифрование. Для загрузки подготовлен iso-образ, способный работать в Live-режиме, размером 1 Гб.

В новой версии представлено новое оформление Tor Launcher, приложения для настройки сетевого моста для обхода блокировки Tor или настройки выхода в интернет через локальный прокси. Добавлены новые версии Tor Browser 7.5, Thunderbird 52.5 и ядра Linux 4.14.13, обновлён микрокод для процессоров AMD с компонентами для защиты от атаки Spectre.



  1. Главная ссылка к новости (https://tails.boum.org/news/ve...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива Tails 3.4
  3. OpenNews: Релиз дистрибутива Tails 3.3 и браузера Tor Browser 7.0.10
  4. OpenNews: Релиз дистрибутива Tails 3.0
  5. OpenNews: Стабильный выпуск новой ветки Tor 0.3.2
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: tails, tor
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  • 1.2, Аноним, 13:35, 24/01/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• –1 +/
    Дистр для мамкиных анонимов, анархистов и оппозиционнеров Реальным и нормальным... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.3, proud_anon, 13:48, 24/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Олька, уже получил свои 15 рублей?
    Вроде взрослый, а все под дудку Мзиулиной да Филонова пляшешь
     
  • 2.4, Аноним, 14:05, 24/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Как бы за скудоумие уголовную ответственность не ввели Ведь тебя среди первых п... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.5, Аноним, 14:07, 24/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Брысь читать матчасть Неподготовленные провокаторы пошли Надеюсь ваше правит... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.6, Аноним, 14:08, 24/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    На подходе включение в дистр VeraCrypt
     
     
  • 2.7, Аноним, 14:15, 24/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Отрицаемое шифрование и стеганография - это хорошо Но несвободная программа для... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.8, Аноним, 14:19, 24/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
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    Скорее всего, реализация будет как дполнения при загрузке Нужно использовать - ... весь текст скрыт [показать]
     

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