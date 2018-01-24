24.01.2018 09:37  Релиз дистрибутива Tails 3.5

Доступен релиз специализированного дистрибутива Tails (The Amnesic Incognito Live System) 3.5, основанного на пакетной базе Debian и предназначенного для обеспечения анонимного выхода в сеть. Анонимный выход в Tails обеспечивается системой Tor. Все соединения, кроме трафика через сеть Tor, по умолчанию блокируются пакетным фильтром. Для хранения пользовательских данных в режиме сохранения пользовательских данных между запусками применяется шифрование. Для загрузки подготовлен iso-образ, способный работать в Live-режиме, размером 1 Гб.

В новой версии представлено новое оформление Tor Launcher, приложения для настройки сетевого моста для обхода блокировки Tor или настройки выхода в интернет через локальный прокси. Добавлены новые версии Tor Browser 7.5, Thunderbird 52.5 и ядра Linux 4.14.13, обновлён микрокод для процессоров AMD с компонентами для защиты от атаки Spectre.