21.01.2018 10:29  Проекты по созданию компиляторов из Java в JavaScript и исполняемые файлы

В рамках проекта TeaVM развивается компилятор, позволяющий компилировать Java-байткод в JavaScript и WebAssembly для последующего выполнения в браузере. Ключевым отличием от проекта GWT (Google Web Toolkit) является то, что TeaVM выполняет трансляцию на уровне байткода (может компилировать файлы *.class или *.jar), без привязки к исходным текстам на языке Java, что позволяет компилировать проекты на языках Kotlin и Scala. Код TeaVM распространяется под лицензией Apache 2.0.

Основной целью TeaVM является предоставление средств по созданию web-приложений для разработчиков знакомых с Java, унификации платформы для разработки (фронтэнд на базе те же технологий, что и бэкенд) или при необходимости задействования в web-приложении уже имеющегося кода на Java. TeaVM по возможности сохраняет оригинальную структуру методов, выдавая читаемый и понятный JavaScript. Для разработки одностраничных web-приложений на Java, Kotlin или Scala предлагается web-фреймворк Flavour, похожий на Angular, но базирующийся а идиомах Java, а не JavaScript.

Для ускорения выполнения результирующего кода и сокращения его размера применяется изощрённый оптимизатор, который способен выполнять девиртуализацию виртуальных вызовов в статические вызовы функций, исключать неиспользуемый код, повторно использовать одну и ту же локальную переменную для хранения нескольких переменных, использовать сокращённые имена методов. Важной особенностью является поддержка преобразования в JavaScript многопоточного кода, который разворачивается в линейное представление с эмуляцией нескольких логических потоков в одном физическом потоке.

Также можно отметить фреймворк Substrate VM, позволяющий выполнить компиляцию Java-приложений в форму самодостаточных исполняемых файлов или разделяемых библиотек (ELF-64 или 64-bit Mach-O). В Substrate VM применяется полноценная AOT-компиляция (Ahead-of-Time) без симуляции через запуск байткода в виртуальной машине. Фреймворк распространяется под лицензией GPLv2 и развивается компанией Oracle в рамках проекта Graal по разработке нового JIT-компилятора и runtime для JVM.



