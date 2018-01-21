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21.01.2018 10:29  Проекты по созданию компиляторов из Java в JavaScript и исполняемые файлы

В рамках проекта TeaVM развивается компилятор, позволяющий компилировать Java-байткод в JavaScript и WebAssembly для последующего выполнения в браузере. Ключевым отличием от проекта GWT (Google Web Toolkit) является то, что TeaVM выполняет трансляцию на уровне байткода (может компилировать файлы *.class или *.jar), без привязки к исходным текстам на языке Java, что позволяет компилировать проекты на языках Kotlin и Scala. Код TeaVM распространяется под лицензией Apache 2.0.

Основной целью TeaVM является предоставление средств по созданию web-приложений для разработчиков знакомых с Java, унификации платформы для разработки (фронтэнд на базе те же технологий, что и бэкенд) или при необходимости задействования в web-приложении уже имеющегося кода на Java. TeaVM по возможности сохраняет оригинальную структуру методов, выдавая читаемый и понятный JavaScript. Для разработки одностраничных web-приложений на Java, Kotlin или Scala предлагается web-фреймворк Flavour, похожий на Angular, но базирующийся а идиомах Java, а не JavaScript.

Для ускорения выполнения результирующего кода и сокращения его размера применяется изощрённый оптимизатор, который способен выполнять девиртуализацию виртуальных вызовов в статические вызовы функций, исключать неиспользуемый код, повторно использовать одну и ту же локальную переменную для хранения нескольких переменных, использовать сокращённые имена методов. Важной особенностью является поддержка преобразования в JavaScript многопоточного кода, который разворачивается в линейное представление с эмуляцией нескольких логических потоков в одном физическом потоке.

Также можно отметить фреймворк Substrate VM, позволяющий выполнить компиляцию Java-приложений в форму самодостаточных исполняемых файлов или разделяемых библиотек (ELF-64 или 64-bit Mach-O). В Substrate VM применяется полноценная AOT-компиляция (Ahead-of-Time) без симуляции через запуск байткода в виртуальной машине. Фреймворк распространяется под лицензией GPLv2 и развивается компанией Oracle в рамках проекта Graal по разработке нового JIT-компилятора и runtime для JVM.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Для управления разработкой Google Web Toolkit создан независимый комитет
  3. OpenNews: Открыт код Duetto, системы для запуска в web-браузере проектов на языке C++
  4. OpenNews: Релиз Cheerp 1.3, компилятора C++ в JavaScript
  5. OpenNews: Google выпустил J2ObjC 1.0, транслятор из Java в Objective-C
  6. OpenNews: BicaVM - написанная на JavaScript виртуальная машина для запуска программ на языке Java
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: java, compile
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  • 1.1, key, 10:42, 21/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Мы сделали разные языки, каждый из которых решает свою задачу эффективнее.
    А теперь мы возмем самый медленный и ограниченный и будем в него транслировать остальные.
     
     
  • 2.6, Аноним, 11:27, 21/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Какую же задачу решает Java эффективно?
     
     
  • 3.11, нэту, 11:42, 21/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    задачу тормозить
     
     
  • 4.14, iZEN, 11:57, 21/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    > задачу тормозить

    Не путай Java с JS.


     
  • 3.15, iZEN, 11:58, 21/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    > Какую же задачу решает Java эффективно?

    На Java пишутся системы, которых вам не показывали, которые считают ваши деньги, если они у вас, конечно, есть.

     
     
  • 4.16, Аноним, 12:11, 21/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Это те, для которых нужен сервер с кучей оперативной памяти Которые нужно прог... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.17, iZEN, 12:29, 21/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Это те, для которых нужен сервер с кучей оперативной памяти? Которые нужно
    > "прогревать" минут 20 ради офигенного JIT, где нужно создавать сложные файлы
    > с директивами для компилятора и профайлы, чтобы ускорить это все? Это
    > те которые из-за деоптимизаций и очень эффективной сборки мусора считают, что
    > киент может подождать со своим ненужным подсчетом денег?
    > Не, не видели, покажите.

    Показываю: http://samolisov.blogspot.ru/2016/04/java-ee-7-140-10.html


     
  • 1.2, Аноним, 10:46, 21/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Инвалидная коляска для тех, кто не может писать ни на чём кроме джавы?
     
     
  • 2.3, Джон Ленин, 10:52, 21/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Попытка избавиться от джавы там, где легаси-код не перепишешь уже xD
     
  • 1.4, Аноним, 11:21, 21/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > изощрённый оптимизатор

    )))

     
  • 1.5, Аноним, 11:26, 21/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Не проще ли js выучить?
     
     
  • 2.7, Аноним, 11:28, 21/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Тогда не будет повода написать еще одну Java машину и рассказать всем в интернет... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.9, Аноним, 11:38, 21/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    на pure-js пишут все меньше и меньше. оно превратилось в ассемблер мира web.
     
  • 2.10, A, 11:40, 21/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    ... и 100500 JS-фреймворков.
     
  • 2.13, iZEN, 11:56, 21/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Не проще ли js выучить?

    Апплеты не получились. Так хоть тушкой, хоть чучелком Java в web-браузер проберётся...

     
  • 1.8, Аноним, 11:37, 21/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Но ведь Kotlin и Scala итак уже умеют в JS собираться
     
     
  • 2.12, iZEN, 11:55, 21/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > итак

    и так

     
  • 1.18, Иван_Лох, 12:30, 21/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Битва за то, чтобы пропихнуть копирастическое разное в мир web. Хрен там разберешься, что они втихаря в твой браузер грузят.
     

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