17.01.2018 09:32  Обновление Java SE, MySQL, VirtualBox и других продуктов Oracle с устранением уязвимостей

Компания Oracle опубликовала плановый выпуск обновлений своих продуктов (Critical Patch Update), нацеленный на устранение критических проблем и уязвимостей. В январском обновлении в сумме устранено 237 уязвимостей, в том числе в некоторые продукты внесены исправления для блокирования атак Spectre и Meltdown.

В выпусках Java SE 8u161/8u162 и 9.0.4 устранена 21 проблема с безопасностью. 18 уязвимостей могут быть эксплуатированы удалённо без проведения аутентификации. 3 уязвимостям присвоен уровень опасности 8.3, критических проблем с CVSS Score 9 и выше в этот раз не выявлено. 7 проблем проявляются только на клиентских системах (запуск в браузере Java Web Start и Java-апплеты) и 10 затрагивают как клиентов, так и серверные конфигурации Java.

Кроме проблем в Java SE, наличие уязвимостей обнародовано и в других продуктах Oracle, в том числе: