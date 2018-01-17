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17.01.2018 09:32  Обновление Java SE, MySQL, VirtualBox и других продуктов Oracle с устранением уязвимостей

Компания Oracle опубликовала плановый выпуск обновлений своих продуктов (Critical Patch Update), нацеленный на устранение критических проблем и уязвимостей. В январском обновлении в сумме устранено 237 уязвимостей, в том числе в некоторые продукты внесены исправления для блокирования атак Spectre и Meltdown.

В выпусках Java SE 8u161/8u162 и 9.0.4 устранена 21 проблема с безопасностью. 18 уязвимостей могут быть эксплуатированы удалённо без проведения аутентификации. 3 уязвимостям присвоен уровень опасности 8.3, критических проблем с CVSS Score 9 и выше в этот раз не выявлено. 7 проблем проявляются только на клиентских системах (запуск в браузере Java Web Start и Java-апплеты) и 10 затрагивают как клиентов, так и серверные конфигурации Java.

Кроме проблем в Java SE, наличие уязвимостей обнародовано и в других продуктах Oracle, в том числе:

  • 22 уязвимости в MySQL (максимальный уровень опасности 7.5), из которых 3 позволяют выполнить атаку удалённо без прохождения аутентификации. Проблемы устранены в выпусках MySQL Community Server 5.7.21, 5.6.39 и 5.5.59.
  • 12 уязвимостей в VirtualBox (максимальная степень опасности 8.8). В том числе добавлена защита от проведения атаки Spectre. Уязвимости устранены в сегодняшних обновлениях VirtualBox 5.2.6 и 5.1.32.
  • 5 проблем в Solaris (максимальная степень опасности 7.1 - проблемы в ядре, связанные с обработкой пакетов ICMP).


  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.oracle.com/oracl...)
  2. OpenNews: Обновление Java SE, MySQL, VirtualBox и других продуктов Oracle с устранением уязвимостей
  3. OpenNews: Обновление Java SE, MySQL, VirtualBox и других продуктов Oracle с устранением уязвимостей
  4. OpenNews: Обновление Java SE, MySQL, VirtualBox и других продуктов Oracle с устранением уязвимостей
  5. OpenNews: Раскрыты подробности двух атак на процессоры Intel, AMD и ARM64
  6. OpenNews: Эксплоиты и тесты производительности, связанные с уязвимостями Meltdown и Spectre
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: oracle, mysql, virtualbox
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  • 1.3, пох, 09:38, 17/01/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    > в том числе в некоторые продукты внесены исправления для блокирования атак
    > Spectre и Meltdown (https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=47856).

    теперь будет тормозить еще и virtualbox

    > в Solaris (максимальная степень опасности 7.1, крах ядра при обработке некорректных
    > пакетов ICMP).

    а в illumos добро пожаловать с ping-of-death ?

     
     
  • 2.4, _hide_, 09:46, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +1 +/
    Да он и так тормозит, потому что работает на ОС с "патчами"
    Последние ядра в Ubuntu обновились, потерялось 50% производительности в VirtualBox при активной работе с кучей. Чувствуешь себя обманутым наперсточниками.
     
     
  • 3.7, _hide_, 10:13, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +3 +/
    Моё исследование производительности (на примере парсера, который пускаю в VB, потому что большая часть кода общая с GUI под винду)
    1. linux-image-4.13.0-26-generic, VB 5.2.4, винда без патчей -- 0:48 - меньше минуты(!)
    2. linux-image-4.13.0-29-generic, VB 5.2.4, винда без патчей -- 1:20 - потери >50%
    3. linux-image-4.13.0-30-generic, VB 5.2.6, винда без патчей -- 3:24 - комментарии излишни

    Сразу возникают вопросы:
    1. Каким образом в Google не просела производительность
    2. Мне что, для работы две машины теперь держать - одну в изоляции без патчей, а другую с патчами?
    3. Intel все, его больше не берем, потому что как на Atom 2009 года пересел
    4. А если ещё на винду патчи поставить?

     
     
  • 4.8, iPony, 10:25, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    > А если ещё на винду патчи поставить?

    А ты налей и отойди (с)

     
  • 4.9, Andrey Mitrofanov, 10:26, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• –1 +/
    > Моё исследование производительности (на примере парсера, который пускаю в VB, потому что
    > большая часть кода общая с GUI под винду)
    > 1.
    >0:48 - меньше минуты(!)
    > 2.
    >1:20 - потери >50%

    Арифметику пора повторить, устный счёт подтянуть.

    $ echo 'scale=2;a=1*60+20;b=48;(a-b)/a*100' |bc
    40.00
    $ _

    > Сразу возникают вопросы:
    > 1. Каким образом в Google не просела производительность

    Внимательно читаем:

    05.01.2018 23:26  Google считает незначительным влияние на производительность патчей для блокирования атак Meltdown и Spectre

    "считает незначительным" != "не просела"

     
     
  • 5.11, EHLO, 10:42, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    >> Моё исследование производительности (на примере парсера, который пускаю в VB, потому что
    >> большая часть кода общая с GUI под винду)
    >> 1.
    >>0:48 - меньше минуты(!)
    >> 2.
    >>1:20 - потери >50%
    > Арифметику пора повторить, устный счёт подтянуть.
    > $ echo 'scale=2;a=1*60+20;b=48;(a-b)/a*100' |bc
    > 40.00
    > $ _

    $ if (( 60 + 20 > 48 + 48/2 )); then echo больше; else echo не; fi
    больше

     
     
  • 6.14, Andrey Mitrofanov, 10:57, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >> $ echo 'scale=2;a=1*60+20;b=48;(a-b)/a*100' |bc
    >> 40.00
    > $ if (( 60 + 20 > 48 + 48/2 )); then
    > echo больше; else echo не; fi
    > больше

    ;b=48;(a-b)*100./b' |bc
    66.66

    Сажусь, двойка.

     
  • 6.15, angra, 11:01, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Да начнется битва математиков за истину :)

    Выступлю на стороне Андрея. Потраченное время обратно пропорционально производительности. Надеюсь не надо объяснять почему. Считаем производительность в попугаях: P1=1/48; P2=1/80; Смотрим сколько процентов от P1 составляет P2: P2/P1=80/48=0.6. То есть падение производительности на 40%. Затраченное время при этом растет на другую величину.
    Вообще для упрощения понимания таких случаев надо ставить экстремальные значения, например 99.99%.

     
  • 5.12, _hide_, 10:43, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Арифметика тут не причем - я только скорость парсинга показывал (мне же сидеть в отладчике на минуту дольше!) - ещё прочитать и подготовить к парсингу файлы - там вообще без комментариев: было 10 - стало 30-35, но там ФС кеширует, так что норм - последующие запуски уже не напрягают. Как раз и получается - чуть больше 50%.
     
     
  • 6.13, _hide_, 10:52, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    4. linux-image-4.13.0-26-generic, VB 5.2.6, винда без патчей -- 1:08 - исправили, так исправили
    5. linux-image-4.13.0-26-generic, VB 5.2.4, винда без патчей -- 0:48 - полный откат
     
  • 5.24, КО, 15:58, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    При определении процента изменений, в качестве основания обычно берут исходную величину (48), а не новую - 80. т.е. 32/48=0,66[6]
     
  • 4.16, iZEN, 11:24, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А чё, собрать и установить кастомное ядро Linux без патчей не осиливаем?
     
  • 4.18, Аноним, 12:59, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А какие цифры если сделать
    echo 0 > /sys/kernel/debug/x86/pti_enabled
    ?
     
     
  • 5.19, _hide_, 13:43, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Не влияет. Никак!
     
  • 4.20, пох, 13:56, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > 1. Каким образом в Google не просела производительность

    просела, "считают незначительным" (читай - у нас настолько много денег, что даже если придется удвоить количество картонок в контейнерах - мы не заметим)

    > 2. Мне что, для работы две машины теперь держать - одну в
    > изоляции без патчей, а другую с патчами?

    и чем это поможет?

    > 4. А если ещё на винду патчи поставить?

    меня изумляет, почему ты этого еще не сделал - у тебя прекрасный тестовый стенд, с известными показателями производительности, есть с чем сравнивать, сделай снапшот да и поставь.

    Мне, к примеру, интересно было бы увидеть результаты.


     
  • 3.17, Аномномномнимус, 11:45, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Оффтопик на работе с VisualStudio в режиме дебага после патчей стал тормозить ещё круче, плюс иногда виснет. Эти патчи - сплошная боль. И даже непонятно, когда ждать нормальных процов с пофикшенной уязвимостью (не кривым фиксом на фирмварь, точно так же убивающим перфоманс, а именно новые пофикшенные)
     
     
  • 4.21, пох, 13:58, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > даже непонятно, когда ждать нормальных процов с пофикшенной уязвимостью (не кривым

    если у тебя денег больше чем у гугля - непоянтно, зачем чего-то ждать.
    У серых ничтожеств, в отличие от вас, нет возможности сменить процессоры на "нормальные", не поменяв заодно материнки и память, которые, разумеется, несовместимы.


     
     
  • 5.26, Аномномномнимус, 17:03, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    У тебя ко мне очень странные предъявы...
    Ты забыл включить мозг?
    Я не предлагаю менять материнки и прочее. Я спрашиваю, когда ХОТЯ БЫ для продающихся сегодня материнок выйдут исправленные процессоры, чтобы знать, сколько месяцев не стоит ничего вообще покупать, дабы серым типа меня не платить дважды (за хреновый проц и за второй).
    Ты ещё обидься на меня, что патчи к win95 на данную уязвимость Microsoft не написал
     
     
  • 6.29, пох, 20:17, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    а, ну так кто забыл включить мозг-то Никогда По тем же причинам, по которым не... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.5, anomymous, 09:50, 17/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > 5 проблем в Solaris (максимальная степень опасности 7.1 - проблемы в ядре, связанные с обработкой пакетов ICMP)

    А оно разве не закoпано ещё?

     
     
  • 2.10, Аноним, 10:26, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Оно ещё нас с тобой переживёт.
     
     
  • 3.30, _, 21:14, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну раве только если оракалы его в Apache Foundation спихнут :)
     
  • 2.27, Anonymoustus, 17:16, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Thursday, January 26, 2017 B Long live Solaris 11 - Until at least 2034 to be ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.31, _, 21:16, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    ТоварищЪ - верЬ! (С)
     
     
  • 4.33, Anonymoustus, 21:40, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > ТоварищЪ - верЬ! (С)

    Когда закончатся винды, пингвины, бзди и маки, я буду посмеиваться, глядя на упадок мира из своей Солярки 11.

     
  • 1.6, Аноним, 10:02, 17/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    ping of death в 2018м году ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.22, oracle, 13:59, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    >>проблемы в ядре, связанные с обработкой пакетов ICMP
    > ping of death в 2018м году?

    все нормально, этот код Sun писала в 1998-м

     
  • 1.23, Аноним, 15:39, 17/01/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    В managed языках не может быть уязвимостей Вы врёти ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.28, IB, 19:07, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    И доказательством этого выступает Пыхпых
     
     
  • 3.32, _, 21:18, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    люто ... пых нынче - managed? :-)))))
     
     
  • 4.34, Anonymoustus, 21:41, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > люто ... пых нынче - managed? :-)))))

    Если на один пых, то да. Если на больше, то надо смотреть.

     

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