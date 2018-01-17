17.01.2018 09:32  Обновление Java SE, MySQL, VirtualBox и других продуктов Oracle с устранением уязвимостей

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|1.3, пох, 09:38, 17/01/2018 [ответить] [смотреть все]
|+/–
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> в том числе в некоторые продукты внесены исправления для блокирования атак
> Spectre и Meltdown (https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=47856).
теперь будет тормозить еще и virtualbox
> в Solaris (максимальная степень опасности 7.1, крах ядра при обработке некорректных
> пакетов ICMP).
а в illumos добро пожаловать с ping-of-death ?
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|2.4, _hide_, 09:46, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
|+1 +/–
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Да он и так тормозит, потому что работает на ОС с "патчами"
Последние ядра в Ubuntu обновились, потерялось 50% производительности в VirtualBox при активной работе с кучей. Чувствуешь себя обманутым наперсточниками.
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|3.7, _hide_, 10:13, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
|+3 +/–
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Моё исследование производительности (на примере парсера, который пускаю в VB, потому что большая часть кода общая с GUI под винду)
1. linux-image-4.13.0-26-generic, VB 5.2.4, винда без патчей -- 0:48 - меньше минуты(!)
2. linux-image-4.13.0-29-generic, VB 5.2.4, винда без патчей -- 1:20 - потери >50%
3. linux-image-4.13.0-30-generic, VB 5.2.6, винда без патчей -- 3:24 - комментарии излишни
Сразу возникают вопросы:
1. Каким образом в Google не просела производительность
2. Мне что, для работы две машины теперь держать - одну в изоляции без патчей, а другую с патчами?
3. Intel все, его больше не берем, потому что как на Atom 2009 года пересел
4. А если ещё на винду патчи поставить?
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|4.9, Andrey Mitrofanov, 10:26, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
|–1 +/–
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> Моё исследование производительности (на примере парсера, который пускаю в VB, потому что
> большая часть кода общая с GUI под винду)
> 1.
>0:48 - меньше минуты(!)
> 2.
>1:20 - потери >50%
Арифметику пора повторить, устный счёт подтянуть.
$ echo 'scale=2;a=1*60+20;b=48;(a-b)/a*100' |bc
40.00
$ _
> Сразу возникают вопросы:
> 1. Каким образом в Google не просела производительность
Внимательно читаем:
05.01.2018 23:26 Google считает незначительным влияние на производительность патчей для блокирования атак Meltdown и Spectre
"считает незначительным" != "не просела"
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|5.11, EHLO, 10:42, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
|+1 +/–
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>> Моё исследование производительности (на примере парсера, который пускаю в VB, потому что
>> большая часть кода общая с GUI под винду)
>> 1.
>>0:48 - меньше минуты(!)
>> 2.
>>1:20 - потери >50%
> Арифметику пора повторить, устный счёт подтянуть.
> $ echo 'scale=2;a=1*60+20;b=48;(a-b)/a*100' |bc
> 40.00
> $ _
$ if (( 60 + 20 > 48 + 48/2 )); then echo больше; else echo не; fi
больше
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|6.14, Andrey Mitrofanov, 10:57, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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>> $ echo 'scale=2;a=1*60+20;b=48;(a-b)/a*100' |bc
>> 40.00
> $ if (( 60 + 20 > 48 + 48/2 )); then
> echo больше; else echo не; fi
> больше
;b=48;(a-b)*100./b' |bc
66.66
Сажусь, двойка.
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|6.15, angra, 11:01, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
|–1 +/–
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Да начнется битва математиков за истину :)
Выступлю на стороне Андрея. Потраченное время обратно пропорционально производительности. Надеюсь не надо объяснять почему. Считаем производительность в попугаях: P1=1/48; P2=1/80; Смотрим сколько процентов от P1 составляет P2: P2/P1=80/48=0.6. То есть падение производительности на 40%. Затраченное время при этом растет на другую величину.
Вообще для упрощения понимания таких случаев надо ставить экстремальные значения, например 99.99%.
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|5.12, _hide_, 10:43, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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Арифметика тут не причем - я только скорость парсинга показывал (мне же сидеть в отладчике на минуту дольше!) - ещё прочитать и подготовить к парсингу файлы - там вообще без комментариев: было 10 - стало 30-35, но там ФС кеширует, так что норм - последующие запуски уже не напрягают. Как раз и получается - чуть больше 50%.
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|6.13, _hide_, 10:52, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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4. linux-image-4.13.0-26-generic, VB 5.2.6, винда без патчей -- 1:08 - исправили, так исправили
5. linux-image-4.13.0-26-generic, VB 5.2.4, винда без патчей -- 0:48 - полный откат
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|5.24, КО, 15:58, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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При определении процента изменений, в качестве основания обычно берут исходную величину (48), а не новую - 80. т.е. 32/48=0,66[6]
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|4.20, пох, 13:56, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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> 1. Каким образом в Google не просела производительность
просела, "считают незначительным" (читай - у нас настолько много денег, что даже если придется удвоить количество картонок в контейнерах - мы не заметим)
> 2. Мне что, для работы две машины теперь держать - одну в
> изоляции без патчей, а другую с патчами?
и чем это поможет?
> 4. А если ещё на винду патчи поставить?
меня изумляет, почему ты этого еще не сделал - у тебя прекрасный тестовый стенд, с известными показателями производительности, есть с чем сравнивать, сделай снапшот да и поставь.
Мне, к примеру, интересно было бы увидеть результаты.
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|3.17, Аномномномнимус, 11:45, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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Оффтопик на работе с VisualStudio в режиме дебага после патчей стал тормозить ещё круче, плюс иногда виснет. Эти патчи - сплошная боль. И даже непонятно, когда ждать нормальных процов с пофикшенной уязвимостью (не кривым фиксом на фирмварь, точно так же убивающим перфоманс, а именно новые пофикшенные)
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|4.21, пох, 13:58, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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> даже непонятно, когда ждать нормальных процов с пофикшенной уязвимостью (не кривым
если у тебя денег больше чем у гугля - непоянтно, зачем чего-то ждать.
У серых ничтожеств, в отличие от вас, нет возможности сменить процессоры на "нормальные", не поменяв заодно материнки и память, которые, разумеется, несовместимы.
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|5.26, Аномномномнимус, 17:03, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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У тебя ко мне очень странные предъявы...
Ты забыл включить мозг?
Я не предлагаю менять материнки и прочее. Я спрашиваю, когда ХОТЯ БЫ для продающихся сегодня материнок выйдут исправленные процессоры, чтобы знать, сколько месяцев не стоит ничего вообще покупать, дабы серым типа меня не платить дважды (за хреновый проц и за второй).
Ты ещё обидься на меня, что патчи к win95 на данную уязвимость Microsoft не написал
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|1.5, anomymous, 09:50, 17/01/2018 [ответить] [смотреть все]
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> 5 проблем в Solaris (максимальная степень опасности 7.1 - проблемы в ядре, связанные с обработкой пакетов ICMP)
А оно разве не закoпано ещё?
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