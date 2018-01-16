16.01.2018 10:50  Новые Web API в Firefox будут доступны только для HTTPS

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|1.1, A.Stahl, 11:40, 16/01/2018 [ответить] [смотреть все]
|+12 +/–
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Есть у меня один сайтец. Две HTML странички. Никакой логики, скриптов и т.п. Никаких полей для ввода. Никакой важной или конфиденциальной информации.
Заставил работать через HTTPS. А то такими темпами через полгода сайт сможет открыть только Saahriktu через Linx, да и тот испугается Юникода и убежит в Фидо или где он там обитает.
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|2.8, Аноним, 12:05, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
|+7 +/–
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Даже если на вашем сайте не нужно вводить пароль, HTTPS защитит от внедрения вредоносного кода, подмены информации и слежки за пользователем, на какие страницы он заходил. HTTPS нужен особенно любителям подключаться к чужим VPN серверам.
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|7.121, Michael Shigorin, 17:37, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
|–1 +/–
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> Что может быть уязвим[B]и[/B]е HTTP?
Очередная дыра в libssl. Или само-DoS из-за тухлого сертификата. Или...
PS: впрочем, Вам бы сперва хоть по-русски писать научиться грамотно.
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|4.111, pavlinux, 16:30, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
|+2 +/–
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>> HTTPS защитит от внедрения вредоносного кода, подмены информации
> Не защитит, если атакующий подменит DNS-ответ.
Кроме теории на википедии, в живую покажешь?
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|3.107, pavlinux, 16:24, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
|+2 +/–
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> Даже если на вашем сайте не нужно вводить пароль, HTTPS защитит от внедрения вредоносного кода,
> подмены информации и слежки за пользователем, на какие страницы он заходил. HTTPS нужен особенно
> любителям подключаться к чужим VPN серверам.
Хватит уже параноить. "Две HTML страницы. No JS/PHP/CSS ..." куда и как внедрять ты собрался?
Если хацкеры заломают провайдера, зальют свой код, как меня спасёт SSL?
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|3.17, Аноним, 12:17, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
|+6 +/–
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>> А интранет-сайты?
> а с чего ты взял, что в твоем интранете нечего красть?
Можно я это сам решу?
> голый html у тебя останется. Вот когда в нем, внезапно, образуется какая-то
> авторизация или он захочет, вдруг, что-то знать о пользователе - придется
> озаботиться сертификатом.
Опять-таки - можно мне в своей гoвнo-домо-сетке на 2,5 компа самому решать - нужна мне безопасность, или нет?
> А вот какого органа у тебя в интранете до сих пор НЕТ
> своего CA - действительно, удивляет.
Он нафиг мне не нужен, имею право.
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|3.140, anomymous, 20:20, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–1 +/–
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>> Б-ть.
>> А интранет-сайты? Как верно отметили выше, какого органа воротить центр сертификации ради
>> пары станиц на голом html?
Для интранет-сайтов не актуально конечно, но опять же - что мешает иметь интранет-сайт с "внешним" именем домена, для которого есть сертификат?
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|1.36, Онаним, 13:05, 16/01/2018 [ответить] [смотреть все]
|+2 +/–
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Честно говоря форсинг HTTPS немного бесит. Самую малость, но таки да. Возможно стоило бы и меру знать. Мне кажется вот это - слишком:
> По возможности все новшества теперь будут привязываться к HTTPS, в том числе новые CSS-свойства
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|1.53, anonymous, 13:36, 16/01/2018 [ответить] [смотреть все]
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давно пора вообще все только через https разрешить. Объявить план что через год http не будет и воплотить. Кому нужно - тот подсуетится.
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|1.81, yet another anonymous, 14:25, 16/01/2018 [ответить] [смотреть все]
|–1 +/–
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Большая часть сайтов и так пытается слить максимум информации. Посмотрите на коннект к googleanalytics со страницы авторизации на банковском сайте, например. Поэтому отсутствие SSL практически не добавляет ничего к реальным утечкам.
А вот с точки зрения блокировок --- становится удобнее: контролировать небольшой пул УЦ легче, чем разбираться с траффиком.
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|1.99, Не годится, 15:15, 16/01/2018 [ответить] [смотреть все]
|+/–
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> Посмотрите на коннект к googleanalytics со страницы авторизации на банковском сайте, например.
Это у какого банка такое, лол?
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|1.109, Ivan_83, 16:27, 16/01/2018 [ответить] [смотреть все]
|+1 +/–
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HTTP это не только сайтики с котиками, это ещё и админки устройств, это IPTV.
HTTPS нафик не сдался ни где, кроме сайтов банков и прочих мест с фин транзакциями.
Ну а обозначенные фичи я бы вообще из браузера выкинул, они одинакового вредные под любым соусом.
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|3.127, Ivan_83, 18:13, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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Раньше вифи так популярно не было, в остальных случаях траф идёт по проводным сетям, и провайдерам всегда было пофик и они не собирали ничего.
Я логином/паролем мало где дорожу, ну угонят акк тут или ещё где - пофик, ещё один заведу, делов то.
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|2.116, yet another anonymous, 17:18, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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> А как же быть с железками, на которые натянули вебинтерфейс? Неужели для
> них тоже надо сертификаты лепить?
Если натянули вебинтерфейс, то удовлетворительного варианта не просматривается: не лепить сертификаты плохо, лепить --- либо трудно, либо плохо.
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|3.133, anonymous, 19:20, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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По http отдать гораздо проще. На шифрование может и ресурсов не хватить. И не будешь на каждый сетевой принтер свой сертификат заливать.
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|2.134, anonymous, 19:26, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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> Кстати как тогда на локалхосте без лишнего гемора тестить код, использующий новые
> CSS-свойства?
В перспективе лучше забить на вэб в его современном понимании. Жалко, что FSF и прочие любители свободы не в состоянии предложить альтернативу.
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|3.135, Ю.Т., 19:55, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>> Кстати как тогда на локалхосте без лишнего гемора тестить код, использующий новые
>> CSS-свойства?
> В перспективе лучше забить на вэб в его современном понимании.
Но это одна из тех вещей, которые добром не произойдут. Отказ же одиночек не решает ничего.
Какой-то мизерный шанс есть у варианта IceCat, но.
Надо отдать должное - любители контроля достигают своих целей довольно ловко. Как с минимумом средств уделать "среду свободы".
>Жалко, что
> FSF и прочие любители свободы не в состоянии предложить альтернативу.
Они в состоянии предложить, но это будет гипотеза. Кто вот за неё кровь будет проливать?
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