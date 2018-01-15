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15.01.2018 23:51  Выпуск сервера приложений NGINX Unit 0.4

Опубликован четвёртый публичный выпуск сервера приложений NGINX Unit, в рамках которого развивается решение для обеспечения запуска web-приложений на различных языках программирования. Под управлением NGINX Unit может одновременно выполняться несколько приложений на разных языках программирования, параметры запуска которых можно изменять динамически без необходимости правки файлов конфигурации и перезапуска. Проект пока находится на стадии бета-тестирования и не рекомендован для промышленного использования. Код написан на языке Си и распространяется под лицензией Apache 2.0. С особенностями NGINX Unit можно познакомиться в анонсе прошлого выпуска.

В новой версии обеспечена совместимость с операционной системой DragonFly BSD и добавлена сборочная опция для статической сборки библиотеки libphp ("configure --lib-static"). Также устранены ошибки, приводившие к нарушению передачи тела HTTP-запроса приложению, проблемам с выделением/освобождением буфера для очень больших заголовков HTTP и неработе некоторых PHP-приложений с относительным корневым путём.

  1. Главная ссылка к новости (http://mailman.nginx.org/piper...)
  2. OpenNews: Увидел свет сервер приложений NGINX Unit 0.3
  3. OpenNews: Доступен сервер приложений NGINX Unit 0.2
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: unit, nginx
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