15.01.2018 23:51  Выпуск сервера приложений NGINX Unit 0.4

Опубликован четвёртый публичный выпуск сервера приложений NGINX Unit, в рамках которого развивается решение для обеспечения запуска web-приложений на различных языках программирования. Под управлением NGINX Unit может одновременно выполняться несколько приложений на разных языках программирования, параметры запуска которых можно изменять динамически без необходимости правки файлов конфигурации и перезапуска. Проект пока находится на стадии бета-тестирования и не рекомендован для промышленного использования. Код написан на языке Си и распространяется под лицензией Apache 2.0. С особенностями NGINX Unit можно познакомиться в анонсе прошлого выпуска.

В новой версии обеспечена совместимость с операционной системой DragonFly BSD и добавлена сборочная опция для статической сборки библиотеки libphp ("configure --lib-static"). Также устранены ошибки, приводившие к нарушению передачи тела HTTP-запроса приложению, проблемам с выделением/освобождением буфера для очень больших заголовков HTTP и неработе некоторых PHP-приложений с относительным корневым путём.



