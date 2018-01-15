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15.01.2018 23:12  В SoftEther VPN найдено 11 уязвимостей

Гвидо Вренкен (Guido Vranken), в своё время выявивший несколько опасных уязвимостей в различых реализациях SSL/TLS и в OpenVPN, опубликовал результаты аудита мультипротокольного открытого VPN-сервера SoftEther. В ходе 80-часового исследования кода и fuzzing-тестирования в проекте было выявлено 11 уязвимостей. Разработчики SoftEther VPN оперативно выпустили обновление 4.25 Build 9656, в котором устранили обнаруженные проблемы.

Семь уязвимостей были вызваны отсутствием должных проверок и могут привести к переполнению буфера. По предварительной оценке данные уязвимости проблематично использовать для создания эксплоитов для выполнения кода атакующего, но можно применять для инициирования краха серверного процесса. 4 уязвимости вызваны утечками памяти и могут привести к исчерпанию доступной процессу памяти.

  1. Главная ссылка к новости (https://guidovranken.wordpress...)
  2. OpenNews: VPN-сервер SoftEther VPN открыт под лицензией GPLv2
  3. OpenNews: Большинство VPN-приложений для Android не заслуживают доверия
  4. OpenNews: Завершён аудит проекта OpenVPN
  5. OpenNews: Уязвимость в OpenVPN, которая может привести к выполнению кода на сервере
  6. OpenNews: Обновление OpenVPN 2.4.4 с устранением уязвимости
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: softether, vpn
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  • 1.2, Аноним, 23:27, 15/01/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +3 +/
    1 человек за 80 часов нашел 11 уязвимостей, мдаа Что можно сделать за месяц с... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.4, trolleybus, 23:34, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    В проприетарщине точно не так (там либо не найдут, либо не исправят).
     
     
  • 3.21, Аноним, 03:32, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Читай в свое время статью от хакера о том как он от нечего делать вечерком нашел... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.34, ryoken, 08:59, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Читай в свое время статью от хакера о том как он от
    > нечего делать вечерком нашел способ поднятия прав в windows 2000/xp/2003 которая
    > не была найдена никем. Хакер пользовал эту уязвимость в течение многих
    > лет, и написал блог только потому что это семейство ОС вышло
    > из оборота. Запомнилась статейка уникальностью метода поиска уязвимости который почти
    > гарантированн на успех. Способы как "аудит кода" и "fuzzing-тестирование" кажутся рядом
    > с ним детским садом. О таком в книге не напишут..

    Ссылку бы

     
  • 2.7, анон, 23:41, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    вполне возможно, что он нашел 90% того что есть
     
  • 2.12, irinat, 00:07, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    Их ещё надо найти, этих толковых ребят. И как-то замотивировать работать над проектом.

    > Три самых лучших в отладке программиста смогли найти дефекты примерно в 3 раза быстрее и внесли в код примерно в 2,5 раза меньше дефектов, чем три худших. Самый лучший программист обнаружил все дефекты и не внес во время их исправления новых. Самый худший не нашел 4 из 12 дефектов, а при исправлении 8 обнаруженных дефектов внес в код 11 новых.

     
  • 2.16, 1 человек за 80 часов, 01:48, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    > У Коли на компе антивирус Васи Пупкина за час нашел 10 вирей. Я не представляю что можно там найти за неделю, установив несколько антивирусов.

    т.е. насчет толковых ребят правда, а насчет принципа работы - нет

     
  • 2.17, pavard, 01:59, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    написано же - фузи-тестрирование. для его автоматизации существует куча софта. ничего необычного.
     
  • 1.3, Аноним, 23:32, 15/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    В принципе неплохо, ничего сверхсерьезного.
     
  • 1.5, Вадим, 23:39, 15/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +5 +/
    А что лучше?

    OpenVPN vs WireGuard vs SoftEtherVPN

     
     
  • 2.6, Аноним, 23:40, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    У SoftEtherVPN есть SSL
     
     
  • 3.8, Аноним, 23:42, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    а у остальных?
     
  • 3.20, Аноним, 02:45, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    vs SSTP?
     
  • 2.10, Аноним, 23:45, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Я бы добавил ещё GoVPN, он умеет лить случайные данные, чтобы замаскировать изме... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.11, Впнщик, 23:54, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –2 +/
    1.WireGuard 2.SoftEtherVPN 666.OpenVPN
     
     
  • 3.13, Аноним, 00:36, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Где бы пруфца почитать, статеек там всяких?
     
     
  • 4.18, pavard, 02:04, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Где бы пруфца почитать, статеек там всяких?

    поставь, настрой, поработай, еще и друзей подключи к своему впн-серверу - будет тебе пруфик.
    пруфик. твоюж...

     
     
  • 5.19, Аноним, 02:34, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Использованная методология: "Личный опыт веры".

    Ясно.

     
  • 3.24, лютый жабист__, 05:50, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    >1.WireGuard 2.SoftEtherVPN 666.OpenVPN

    0. ssh tunnel

     
  • 2.30, ACCA, 08:14, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    > А что лучше?
    > OpenVPN vs WireGuard vs SoftEtherVPN

    Смотря для чего - я предпочитаю tinc. Если хочется mesh, то выбор небольшой.

     
  • 2.33, Аноним, 08:55, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Когда уж нормальную или хоть какую веб морду к SoftEtherVPN запилят Доколе ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.14, Linken, 00:43, 16/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Кто объяснит - почему в OpenVPN нет такой фундаментальной и наиважнейшей вещи как KillSwitch? Почему он не встроен в консольный клиент? Почему в сети десятки костылей на тему как замутить KillSwitch под Linux самому (ведь 99% всех VPN-провайдеров один хер свои десктопные клиенты и KillSwitch делают только под Win/Mac, а линуксоид должен колбаситься, хотя деньги платит те же самые)? Нормальное встроенное решение, а не костыли хотелось бы. Допустим я не сисадмин, и я не могу быть на 100% уверен, что то или иное решение даст мне мгновенный обрыв основного канала при потере VPN-соединения, что ни байта не проскочит через основной канал, что никаких сливов не будет - ну как простой пользователь может быть в этом уверен? Почему так сложно встроить KillSwitch в OpenVPN-клиент?

    Как с этим у WireGuard / SoftEtherVPN?

     
     
  • 2.15, LinkedIn, 01:19, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Если ты параноик, тебе VPN не нужен. На VPN сервере весь твой трафик до последнего байта видно. Для твоих задач подходит Tor.
     
     
  • 3.22, Аноним, 05:42, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Вот не надо менять тему, пожалуйста, и замыливать проблему Вопрос о другом был ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.23, Аноним, 05:49, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Не буду гадать почему нет Жалко, что нет На базе linux решение видится мне на ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.25, a, 06:13, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Да уж, а не проще замутить через метрики маршрутов, даже под виндой работать будет.
     
     
  • 4.27, хрюзер, 07:54, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >  Да уж, а не проще замутить через метрики маршрутов, даже под виндой работать будет.

    можете привести пример?

     
     
  • 5.32, a, 08:30, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > можете привести пример?

    Вешаем метрику 50 для автоматически получаемого шлюза.
    Добавляем статический маршрут до впн-сервера с метрикой 10.
    Добавляем несуществующий дефолтный шлюз с метрикой 30.
    Вешаем метрику 20 на шлюз через впн.

    ========

    Пока впн с меньшей метрикой жив все идет в него, кроме самого впн-соединения - там отдельный маршрут, как только падает все ломится на несуществующий, на дефолтный назначаемый не пойдет никогда пока жив статический с меньшей метрикой.

    ========

    Можно запретить назначать шлюз поумолчанию и все маршруты руками прописать, тогда и с метриками возится не придется, хотя как в винде это сделать я не в курсе.

     
  • 2.26, EHLO, 06:35, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    > Кто объяснит - почему в OpenVPN нет такой фундаментальной и наиважнейшей вещи
    > как KillSwitch?

    Это бессмысленно, если использовать OpenVPN по назначению, то есть как VPN, а не туннель в Интернет.
    Полагаю, проблемы анонимизирующихся леммингов разработчиков не волнуют. И я их (разработчиков) в этом поддерживаю.

     
     
  • 3.28, хрюзер, 07:59, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Фактически, да. Доступ контроллируется фаерфолом. Это как якобы "проблемы" с NAT и IPv6 и защитой сети, когда привыкли, что NAT служит защитой, но это всего лишь побочный эффект.

    OpenVPN занимается поднятием интерфейса и установкой туннеля. Ограничением трафика должен заниматься FW, независимо VPN там или нет.

     
  • 2.29, ACCA, 08:05, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Потому, что KillSwitch - дeбильный костыль для виндомакаков. Хочешь default только через VPN - так и сделай. Убери тот, что тебе подсунул провайдер, вместо него вставь хостовый маршрут до VPN сервера.

    Не понимаешь, как работает маршрутизация - не берись крутить сети в Linux.

     
  • 2.35, anomymous, 09:09, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    iptables отменили?
     

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