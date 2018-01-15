15.01.2018 23:12  В SoftEther VPN найдено 11 уязвимостей

> можете привести пример? Вешаем метрику 50 для автоматически получаемого шлюза.

Добавляем статический маршрут до впн-сервера с метрикой 10.

Добавляем несуществующий дефолтный шлюз с метрикой 30.

Вешаем метрику 20 на шлюз через впн. ======== Пока впн с меньшей метрикой жив все идет в него, кроме самого впн-соединения - там отдельный маршрут, как только падает все ломится на несуществующий, на дефолтный назначаемый не пойдет никогда пока жив статический с меньшей метрикой. ======== Можно запретить назначать шлюз поумолчанию и все маршруты руками прописать, тогда и с метриками возится не придется, хотя как в винде это сделать я не в курсе.