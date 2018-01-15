15.01.2018 23:12  В SoftEther VPN найдено 11 уязвимостей

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|4.34, ryoken, 08:59, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Читай в свое время статью от хакера о том как он от
> нечего делать вечерком нашел способ поднятия прав в windows 2000/xp/2003 которая
> не была найдена никем. Хакер пользовал эту уязвимость в течение многих
> лет, и написал блог только потому что это семейство ОС вышло
> из оборота. Запомнилась статейка уникальностью метода поиска уязвимости который почти
> гарантированн на успех. Способы как "аудит кода" и "fuzzing-тестирование" кажутся рядом
> с ним детским садом. О таком в книге не напишут..
Ссылку бы
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|2.12, irinat, 00:07, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
|+2 +/–
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Их ещё надо найти, этих толковых ребят. И как-то замотивировать работать над проектом.
> Три самых лучших в отладке программиста смогли найти дефекты примерно в 3 раза быстрее и внесли в код примерно в 2,5 раза меньше дефектов, чем три худших. Самый лучший программист обнаружил все дефекты и не внес во время их исправления новых. Самый худший не нашел 4 из 12 дефектов, а при исправлении 8 обнаруженных дефектов внес в код 11 новых.
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|2.16, 1 человек за 80 часов, 01:48, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
|+1 +/–
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> У Коли на компе антивирус Васи Пупкина за час нашел 10 вирей. Я не представляю что можно там найти за неделю, установив несколько антивирусов.
т.е. насчет толковых ребят правда, а насчет принципа работы - нет
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|4.18, pavard, 02:04, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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> Где бы пруфца почитать, статеек там всяких?
поставь, настрой, поработай, еще и друзей подключи к своему впн-серверу - будет тебе пруфик.
пруфик. твоюж...
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|1.14, Linken, 00:43, 16/01/2018 [ответить] [смотреть все]
|+2 +/–
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Кто объяснит - почему в OpenVPN нет такой фундаментальной и наиважнейшей вещи как KillSwitch? Почему он не встроен в консольный клиент? Почему в сети десятки костылей на тему как замутить KillSwitch под Linux самому (ведь 99% всех VPN-провайдеров один хер свои десктопные клиенты и KillSwitch делают только под Win/Mac, а линуксоид должен колбаситься, хотя деньги платит те же самые)? Нормальное встроенное решение, а не костыли хотелось бы. Допустим я не сисадмин, и я не могу быть на 100% уверен, что то или иное решение даст мне мгновенный обрыв основного канала при потере VPN-соединения, что ни байта не проскочит через основной канал, что никаких сливов не будет - ну как простой пользователь может быть в этом уверен? Почему так сложно встроить KillSwitch в OpenVPN-клиент?
Как с этим у WireGuard / SoftEtherVPN?
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|3.25, a, 06:13, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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Да уж, а не проще замутить через метрики маршрутов, даже под виндой работать будет.
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|4.27, хрюзер, 07:54, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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> Да уж, а не проще замутить через метрики маршрутов, даже под виндой работать будет.
можете привести пример?
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|5.32, a, 08:30, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> можете привести пример?
Вешаем метрику 50 для автоматически получаемого шлюза.
Добавляем статический маршрут до впн-сервера с метрикой 10.
Добавляем несуществующий дефолтный шлюз с метрикой 30.
Вешаем метрику 20 на шлюз через впн.
========
Пока впн с меньшей метрикой жив все идет в него, кроме самого впн-соединения - там отдельный маршрут, как только падает все ломится на несуществующий, на дефолтный назначаемый не пойдет никогда пока жив статический с меньшей метрикой.
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Можно запретить назначать шлюз поумолчанию и все маршруты руками прописать, тогда и с метриками возится не придется, хотя как в винде это сделать я не в курсе.
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|2.26, EHLO, 06:35, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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> Кто объяснит - почему в OpenVPN нет такой фундаментальной и наиважнейшей вещи
> как KillSwitch?
Это бессмысленно, если использовать OpenVPN по назначению, то есть как VPN, а не туннель в Интернет.
Полагаю, проблемы анонимизирующихся леммингов разработчиков не волнуют. И я их (разработчиков) в этом поддерживаю.
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|3.28, хрюзер, 07:59, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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Фактически, да. Доступ контроллируется фаерфолом. Это как якобы "проблемы" с NAT и IPv6 и защитой сети, когда привыкли, что NAT служит защитой, но это всего лишь побочный эффект.
OpenVPN занимается поднятием интерфейса и установкой туннеля. Ограничением трафика должен заниматься FW, независимо VPN там или нет.
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|2.29, ACCA, 08:05, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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Потому, что KillSwitch - дeбильный костыль для виндомакаков. Хочешь default только через VPN - так и сделай. Убери тот, что тебе подсунул провайдер, вместо него вставь хостовый маршрут до VPN сервера.
Не понимаешь, как работает маршрутизация - не берись крутить сети в Linux.
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