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11.01.2018 19:36  Представлен метод атаки на групповой чат WhatsApp и Signal

Группа исследователей безопасности из Рурского университета опубликовала сведения о недоработках протокола в системе групповых чатов WhatsApp, позволяющих при получении доступа к серверу организовать прослушивание закрытого чата, несмотря на применение оконечного (end-to-end) шифрования на стороне участников чата. Таким образом, поставлена под сомнение способность групповых чатов WhatsApp обеспечить тайну переписки в случае компрометации инфраструктуры, диверсии персонала или предоставления доступа спецслужбам.

Принцип работы группового чата WhatsApp и Signal сводится к тому, что каждый участник чата шифрует все отправляемые сообщения на своей стороне и рассылает всем участникам чата, используя групповой ключ. Каждый участник имеет подобный ключ, позволяющий остальным читать его сообщения (т.е. вместо создания ключей для всех связей в группе, создаются групповые ключи для каждого участника). При подключении нового участника, члены группы обмениваются новыми групповыми ключами.

Слабой стороной WhatsApp является то, что участие в чате координируется сервером и каждый новый пользователь, который получил от сервера полномочия участия в чате, обретает возможность получения и отправки сообщений каждому участнику чата. В случае контроля за сервером можно обходным путём без получения пригласительного кода от члена группы добавить в группу фиктивного участника, который сможет установить end-to-end соединения со всеми остальными участниками и получать отправляемые в чат сообщения.

В мессенджере Signal недоработка связана с отсутствием проверки факта участия в группе пользователя отправившего управляющее сообщение c включением нового участника в группу. Данная особенность позволяет любому пользователю Signal отправить служебное сообщение с включением участника в группу, но для этого участник должен определить секретный идентификатор группы (128-разрядное случайное значение), узнать который нереально, даже имея доступ к серверу (идентификатор передаётся между участниками только в зашифрованном виде).

В WhatsApp сервер принимает большее участие в организации работы группы и не использует end-to-end шифрование для служебных сообщений управления группой, что позволяет на сервере перехватить идентификатор группы. Таким образом при наличии контроля за сервером WhatsApp можно определить идентификатор группы и инициировать подключение нового участника в чат, без ведома текущих членов группы.

Moxie Marlinspike, один из авторов протокола Signal, скептически отнёсся к практической пользе от атаки на групповой чат, так как все участники группы получат уведомление о подключении нового участника и скрыть данное уведомление не получится, так как связь с каждым новым участником устанавливается на стороне клиента, а сервер лишь обслуживает метаданные и не имеет доступа непосредственно к переписке. Кроме того, атакующий сможет перехватить только новые сообщения, отправленные после его подключения к чату, все ранее отправленные в группу сообщения останутся зашифрованы ключами, недоступными атакующему.

Данный подход оценивается как разумный компромисс между безопасностью и удобством работы. Например, в Telegram в групповых чатах к сообщениям вообще не применяется end-to-end шифрование и шифруются лишь потоки трафика между клиентом и сервером. В такой ситуации при наличии доступа к серверу можно полностью контролировать всю переписку, включая возможность просмотра ранее отправленных в чат сообщений, и делать это незаметно для участников чата.

Тем временем, Facebook, который владеет сервисом WhatsApp, опубликовал на GitHub реализацию нового протокола ART (Asynchronous Ratcheting Tree) для создания защищённых групповых чатов. В протоколе используется end-to-end шифрование и гарантируется конфиденциальность передаваемых сообщений. Прототип реализации написан на языке Java и поставляется под лицензией CC-BY-NC. В отличие от систем групповых чатов, подобных Signal, WhatsApp и Facebook Messenger, в ART предоставляется защита от подслушивания в случае компрометации одного из участников. Например, если кто-то получил контроль за одним из участников чата, в Signal он cможет прослушивать все дальнейшие разговоры группы.

Для решения этой проблемы в ART предложено использовать асимметричные предварительные ключи в сочетании с асимметричным одноразовым установочным ключом, которые позволяют в любой момент выполнить обмен новыми ключами для неполного набора участников и сохранить безопасность даже если некоторые участники не находятся в online или скомпрометированы. Установочный ключ генерируется создателем чата и используется только в процессе создания сеанса, давая возможность лидеру группы создать секретные ключи для участников, находящихся в offline.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.cryptographyengin...)
  2. OpenNews: Поддельное приложение WhatsApp в Google Play установили более миллиона пользователей
  3. OpenNews: Уязвимость в WhatsApp, позволяющая перехватывать чужие сообщения
  4. OpenNews: Завершено открытие серверной части сервиса мгновенного обмена сообщениями Wire
  5. OpenNews: Выпуск платформы обмена сообщениями Zulip 1.7
  6. OpenNews: Опубликован Signal Desktop, вариант мессенджера для настольных систем
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: whatsapp, signal
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  • 1.1, Michael Shigorin, 19:47, 11/01/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• –6 +/
    Facebook Asynchronous Ratcheting Tree -- это просто праздник какой-то.
     
     
  • 2.7, foi, 20:06, 11/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +/
    Какая пошлая шутка
     
     
  • 3.11, Аноним, 20:13, 11/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +4 +/
    Не пошлая, а скабрёзная. Ничего пошлого в ней нет.
     
  • 1.3, Аноним, 19:51, 11/01/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +5 +/
    Moxie считает Telegram раздутой маркетолоками поделкой, в которой даже и близко ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.4, Telegram user, 19:57, 11/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Начнём с того, что Signal зависим от GCM. О какой приватности в таком случае вообще может идти речь?
     
     
  • 3.18, Андрей, 21:52, 11/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Был. И появилась альтернативная реализация на websocket. А потом websocket перекочевали в официальный Signal.
     
  • 3.19, Андрей, 21:57, 11/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А ещё проще и надёжнее просто взять Jabber с OMEMO или Matrix/Riot.
     
  • 3.20, Аноним, 22:02, 11/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    С февраля прошлого года уже нет Ну и push отправляет только сообщение вида что... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.5, Аноним, 20:00, 11/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Да, ждем выхода из беты шифрования в Matrix и переходим перетаскиваем знакомых н... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.8, Аноним, 20:10, 11/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Если к тому времени на планете ещё кто-нибудь останется
     
  • 1.6, Аноним, 20:03, 11/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    только в России Telegram был оштрафован за непредоставление ключей шифровани... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.9, Аноним, 20:10, 11/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Я вот одно не пойму как можно оштрафовать приложение Telegram Если оштрафова... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.10, Аноним, 20:13, 11/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Штраф дали компании Мещанский суд Москвы оштрафовал Telegram Messenger LLP на... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.23, Аноним, 22:32, 11/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Это пиар-кампания.
     
  • 1.15, Штольман, 21:02, 11/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >Таким образом, поставлена под сомнение способность групповых чатов WhatsApp обеспечить тайну переписки
    >WhatsApp
    >тайна переписки

    поделили на 0

     
  • 1.17, Аноним, 21:42, 11/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    да бред это все. Что знаю двое - то знают все =)
     
  • 1.21, Аноним, 22:14, 11/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Почему Wire не упомянули Он так же использует протокол Signal Там нет этой уяз... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.22, anonymous, 22:28, 11/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    В мессенджере Signal ... участник должен определить секретный идентификатор группы (128-разрядное случайное значение), узнать который нереально, даже имея доступ к серверу (идентификатор передаётся между участниками только в зашифрованном виде).

    А в Signal есть уязвимость?

     
  • 2.25, Moxie, 06:18, 12/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Очнись, дружок. Wire не использует протокол Signal.
     
  • 1.24, Аноним, 04:20, 12/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >или предоставления доступа спецслужбам.

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