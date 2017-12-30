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30.12.2017 17:35  Выпуск дистрибутивов Альт Сервер, Альт Рабочая станция и Альт Образование 8.2

Представлены выпуски дистрибутивов ОС Альт Сервер, Альт Рабочая станция и Альт Образование версии 8.2, предназначенных для корпоративных серверов, рабочих мест, применения в учреждениях образования и персонального использования. Эти операционные системы внесены в Единый реестр российских программ и баз данных. Загрузить образы для 32-битных и 64-битных x86-систем (как записать на флэшку или DVD) можно с ftp.altlinux.org или яндекс-зеркала.

Изменения во всех представленных вариантах:

  • Включены исправления критических уязвимостей в ядре, samba, openssl и прочем программном обеспечении;
  • Задействован iucode-tool для загрузки обновлений микрокода процессоров;
  • Произведены различные исправления и улучшения.

Изменения в Альт Сервер 8.2:

  • Обеспечен вывод в консоли ссылки на Центр управления системой;
  • Добавлен сервер FreeIPA.

Изменения в Альт Рабочая станция 8.2:

  • Второй браузер Chromium не устанавливается по умолчанию, но в образе доступен пакет;
  • Добавлен клиент FreeIPA.

Изменения в Альт Образование 8.2:

  • Добавлена возможность установки по VNC, автоустановки и установки на eMMC;
  • В программу установки добавлены пакеты net-tools, fdisk, gdisk, parted, partclone и клиент SSH;
  • Добавлены пакеты qt-creator, scilab, stellarium, simplescreenrecorder, fuse-exfat, blender-i18n;
  • Обновлена версия trueconf-client;
  • Осуществлен переход с wine-vanilla на wine;
  • Реализован автоматический запуск служб bind и crond.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.basealt.ru/about/n...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Альт Рабочая станция 8.2 c KDE
  3. OpenNews: Компания Базальт СПО представила дистрибутив Simply Linux 8
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутивов Альт Рабочая станция 8.1
  5. OpenNews: Выпуск проприетарного дистрибутива Альт Образование 8.1
  6. OpenNews: Изменение лицензионного договора для коммерческих сборок ALT Linux
Автор новости: Michael Shigorin
Тип: Программы
Ключевые слова: altlinux
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  • 1.1, LU, 19:38, 30/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +6 +/
    >Эти операционные системы внесены в Единый реестр российских программ и баз данных.

    А что, это российские операционные системы?

     
     
  • 2.4, Аноним, 19:56, 30/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –4 +/
    Да.
     
     
  • 3.5, uchiya, 20:05, 30/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Уже обсуждали с Мишкой их 3.5 комита за десять лет, если это показатель "Российскости", то альт-линукс на столько же африканский.
     
     
  • 4.10, Аноним, 21:25, 30/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    офреканский - это абанту. у нас тут своя писочница.
     
  • 4.13, Аноним, 21:33, 30/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –1 +/
    В любом случае собирать под Эльбрусы больше некому у кого там скриптик, накрути... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.11, pavlinux, 21:29, 30/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > А что, это российские операционные системы?

    Только не говори, что Windows made in Крылатское, а MacOS made in Taiwan

     
  • 2.12, Аноним, 21:31, 30/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Российских, да, там сап уже с полгода есть, так что всё в порядке.
     
  • 1.14, Аноним, 22:17, 30/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Мы эту систему у нас в колхозе на ферме сделали...... Так что наша, родная.....
     
  • 1.15, Аноним, 22:39, 30/12/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Установил Альт Рабочая станция, как будто вернулся в прошлое десятилетие Тёплый... весь текст скрыт [показать]
     

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