30.12.2017 17:35  Выпуск дистрибутивов Альт Сервер, Альт Рабочая станция и Альт Образование 8.2

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Представлены выпуски дистрибутивов ОС Альт Сервер, Альт Рабочая станция и Альт Образование версии 8.2, предназначенных для корпоративных серверов, рабочих мест, применения в учреждениях образования и персонального использования. Эти операционные системы внесены в Единый реестр российских программ и баз данных. Загрузить образы для 32-битных и 64-битных x86-систем (как записать на флэшку или DVD) можно с ftp.altlinux.org или яндекс-зеркала.
Изменения во всех представленных вариантах:
- Включены исправления критических уязвимостей в ядре, samba, openssl и прочем программном обеспечении;
- Задействован iucode-tool для загрузки обновлений микрокода процессоров;
- Произведены различные исправления и улучшения.
Изменения в Альт Сервер 8.2:
- Обеспечен вывод в консоли ссылки на Центр управления системой;
- Добавлен сервер FreeIPA.
Изменения в Альт Рабочая станция 8.2:
- Второй браузер Chromium не устанавливается по умолчанию, но в образе доступен пакет;
- Добавлен клиент FreeIPA.
Изменения в Альт Образование 8.2:
- Добавлена возможность установки по VNC, автоустановки и установки на eMMC;
- В программу установки добавлены пакеты net-tools, fdisk, gdisk, parted, partclone и клиент SSH;
- Добавлены пакеты qt-creator, scilab, stellarium, simplescreenrecorder, fuse-exfat, blender-i18n;
- Обновлена версия trueconf-client;
- Осуществлен переход с wine-vanilla на wine;
- Реализован автоматический запуск служб bind и crond.