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28.12.2017 22:53  Выпуск Firefox 57.0.3 с устранением отправки отчётов о крахе без согласия пользователя

Подготовлен корректирующий выпуск Firefox 57.0.3, в котором устранена проблема, связанная с приватностью. Детали исправления пока доступны только ограниченному кругу разработчиков и не разглашаются публично. Судя по имеющейся в открытом доступе информации, проблема касается поведения системы отправки отчётов о крахах браузера, которая отправляла отчёты без явного включения данной функции пользователем.

Напомним, что в настройках Firefox имеется опция, разрешающая отправку отчётов о крахах на серверы Mozilla, но по умолчанию данная опция выключена, так как в отчёты вместе с данными о состоянии браузера в момент краха может попасть конфиденциальная информация пользователя, например, содержимое заполненных форм и закрытых областей web-сервисов.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mozilla.org/en-US/...)
  2. OpenNews: В Firefox реализовано отложенное выполнение стороннего кода отслеживания перемещений
  3. OpenNews: Некоторым пользователям Firefox навязано непонятное дополнение Looking Glass
  4. OpenNews: Обновление Firefox 57.0.1
  5. OpenNews: В Firefox 58 будет запрещён прямой переход на URL "data:"
  6. OpenNews: В Firefox планируют выводить предупреждение при посещении ранее взломанных сайтов
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: firefox
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  • 1.1, Аноним, 23:01, 28/12/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +9 +/
    Ага, "баг". Так я и поверил. Вангую что принудительно включали отправку после такого глубокого рефакторинга, и наловив большую часть отчетов, теперь отключают как выполнившую свое предназначение функцию.
     
  • 1.2, AS, 23:24, 28/12/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    и ещё это http://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=47821
    под шумок поправили
     
     
  • 2.11, Анм, 08:10, 29/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Каким образом?
     
  • 1.3, Аноним, 23:37, 28/12/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –2 +/
    Пора ставить ESR 52 (https://askubuntu.com/a/977140/66509).
     
     
  • 2.4, Аноним, 00:09, 29/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +2 +/
    ESR 52 обновился с тем же багфиксом.
     
  • 1.5, Аноним, 00:41, 29/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Надеюсь, отправляли вместе с дампом памяти?
     
     
  • 2.10, Kuromi, 02:35, 29/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Там минидапм отправляется, обычно не более мегабайта в размере.
     
  • 1.6, виндотролль, 00:59, 29/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    В момент выхода 57 перешел с него + pentadactyl на qutebrowser дома и на работе. Не знаю печали с тех пор.
     
  • 1.7, Аноним, 01:20, 29/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Нет уже никаких сил иронизировать Просто Спасите Этот Браузер Кто-нибудь П... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.8, Аноним, 01:57, 29/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Для форка нужно что-то прямо совсем бомбическое Сливает все вводимые данные и к... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.9, Kuromi, 02:34, 29/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ах вот оно что! А я-то думаю почему у меня на Ночнушке крашрепорты наоборот, не отправляются ссылаясь на throttling (обычно попасть под него это редкость). А тут все понятно - слишком много шло с 57-ого.
     
  • 1.12, Анм, 08:22, 29/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Мало кто знает, что даже при отключенной отправке отчетов об использовании, они постоянно создаются и обновляются в профиле (и фокс торморзит), но в абоут конфиг можно отключить это.
    Давно уже без конфига юзать фокс невозможно.

    browser.tabs.crashReporting.sendReport;false
    Стояло тру на необновленной версии почему-то

    Можно ещ урл всякие там поудалять, тогда некуда будет слать.

     
  • 1.13, Аноним, 09:14, 29/12/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    В Mozilla реально думают, что кто-то еще верит их отмазкам про случайно неотклю... весь текст скрыт [показать]
     

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