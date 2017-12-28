28.12.2017 22:53  Выпуск Firefox 57.0.3 с устранением отправки отчётов о крахе без согласия пользователя

Подготовлен корректирующий выпуск Firefox 57.0.3, в котором устранена проблема, связанная с приватностью. Детали исправления пока доступны только ограниченному кругу разработчиков и не разглашаются публично. Судя по имеющейся в открытом доступе информации, проблема касается поведения системы отправки отчётов о крахах браузера, которая отправляла отчёты без явного включения данной функции пользователем.

Напомним, что в настройках Firefox имеется опция, разрешающая отправку отчётов о крахах на серверы Mozilla, но по умолчанию данная опция выключена, так как в отчёты вместе с данными о состоянии браузера в момент краха может попасть конфиденциальная информация пользователя, например, содержимое заполненных форм и закрытых областей web-сервисов.



