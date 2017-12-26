26.12.2017 10:53  Релиз видеоплеера MPV 0.28

Доступен выпуск открытого видеоплеера MPV 0.28, несколько лет назад ответвившегося от кодовой базы проекта MPlayer2. В MPV основное внимание уделяется разработке новых возможностей и обеспечению постоянного бэкпортирования новшеств из репозиториев MPlayer, не заботясь о сохранении совместимости с MPlayer. Код MPV распространяется под лицензией LGPLv2.1+, некоторые части остаются под GPLv2, но процесс перехода на LGPL почти завершён и для отключения остающегося GPL-кода можно использовать опцию "--enable-lgpl". В новой версии: Проведён значительный рефакторинг кодовой базы. Для работы теперь требуется FFmpeg новее выпуска 3.4 и библиотеки libavutil 56.6.100+, libavcodec 58.7.100+, libavformat 58.0.102+, libswscale 5.0.101+, libavfilter 7.0.101+ и libswresample 3.0.100;

Модуль вывода через OpenGL (vo_opengl) преобразован в vo_gpu. Добавлен новый OpenGL-бэкенд для платформы Android, добавлена поддержка API Vulkan и начальная поддержка d3d11;

В модуль декодирования vd_lavc добавлена поддержка аппаратного ускорения при помощи nvdec;

Для декодировщиков RockChip MPP (Media Process Platform) добавлена поддержка DRM_PRIME;

В csputils добавлена поддержка экранов, использующих цветовое пространство DCI-P3;

В модуль распаковки медиаконтейнеров (demux) добавлена поддержка нескольких кэшируемых диапазонов позиционирования;

В модуле распаковки списков воспроизведения (demux_playlist) добавлена поддержка файлов .url;

В модуле dvb добавлена поддержка подключения до 8 разных фронтэндов и реализована возможность разбора информации о модуляции для настройки VDR-каналов;

Добавлена поддержка привлечения аппаратных декодировщиков для кадров IMGFMT_MEDIACODEC. Модуль mediacodec переименован в mediacodec-copy;

Добавлен скрипт stats.lua, для вывода статистики при нажатии i/I;

Удалены устаревшие звуковые фильтры channels, equalizer, pan и volume и распространяемые под лицензией GPL видеофильтры crop, dsize, expand, flip, gradfun, mirror, noformat, pullup, rotate, scale, stereo3d, yadif (замену можно найти в lavfi);

Удалён модуль вывода vo_wayland;

Добавлены опции "--start=none" для сброса ранее установленного времени начала воспроизведения и "--vlang" для переключения языка;

Размер кэша по умолчанию уменьшен до 20MB, обеспечена возможность смены позиции в кэше при воспроизведении сетевого потока.



