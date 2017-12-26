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26.12.2017 10:53  Релиз видеоплеера MPV 0.28

Доступен выпуск открытого видеоплеера MPV 0.28, несколько лет назад ответвившегося от кодовой базы проекта MPlayer2. В MPV основное внимание уделяется разработке новых возможностей и обеспечению постоянного бэкпортирования новшеств из репозиториев MPlayer, не заботясь о сохранении совместимости с MPlayer. Код MPV распространяется под лицензией LGPLv2.1+, некоторые части остаются под GPLv2, но процесс перехода на LGPL почти завершён и для отключения остающегося GPL-кода можно использовать опцию "--enable-lgpl".

В новой версии:

  • Проведён значительный рефакторинг кодовой базы. Для работы теперь требуется FFmpeg новее выпуска 3.4 и библиотеки libavutil 56.6.100+, libavcodec 58.7.100+, libavformat 58.0.102+, libswscale 5.0.101+, libavfilter 7.0.101+ и libswresample 3.0.100;
  • Модуль вывода через OpenGL (vo_opengl) преобразован в vo_gpu. Добавлен новый OpenGL-бэкенд для платформы Android, добавлена поддержка API Vulkan и начальная поддержка d3d11;
  • В модуль декодирования vd_lavc добавлена поддержка аппаратного ускорения при помощи nvdec;
  • Для декодировщиков RockChip MPP (Media Process Platform) добавлена поддержка DRM_PRIME;
  • В csputils добавлена поддержка экранов, использующих цветовое пространство DCI-P3;
  • В модуль распаковки медиаконтейнеров (demux) добавлена поддержка нескольких кэшируемых диапазонов позиционирования;
  • В модуле распаковки списков воспроизведения (demux_playlist) добавлена поддержка файлов .url;
  • В модуле dvb добавлена поддержка подключения до 8 разных фронтэндов и реализована возможность разбора информации о модуляции для настройки VDR-каналов;
  • Добавлена поддержка привлечения аппаратных декодировщиков для кадров IMGFMT_MEDIACODEC. Модуль mediacodec переименован в mediacodec-copy;
  • Добавлен скрипт stats.lua, для вывода статистики при нажатии i/I;
  • Удалены устаревшие звуковые фильтры channels, equalizer, pan и volume и распространяемые под лицензией GPL видеофильтры crop, dsize, expand, flip, gradfun, mirror, noformat, pullup, rotate, scale, stereo3d, yadif (замену можно найти в lavfi);
  • Удалён модуль вывода vo_wayland;
  • Добавлены опции "--start=none" для сброса ранее установленного времени начала воспроизведения и "--vlang" для переключения языка;
  • Размер кэша по умолчанию уменьшен до 20MB, обеспечена возможность смены позиции в кэше при воспроизведении сетевого потока.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/mpv-player/...)
  2. OpenNews: Релиз видеоплеера MPV 0.27
  3. OpenNews: Релиз видеоплеера MPV 0.26 с поддержкой JavaScript
  4. OpenNews: Релиз видеоплеера MPV 0.25
  5. OpenNews: Выпуск видеоплеера MPV 0.24
  6. OpenNews: Релиз видеоплеера MPV 0.23
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: mpv
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  • 1.1, Фуррь, 11:00, 26/12/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +3 +/
    >Размер кэша по умолчанию уменьшен до 2*10MB

    А почему не 4*5MB?

     
     
  • 2.5, анонимус, 11:14, 26/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +6 +/
    Очевидно, 10 метров до текущей позиции + 10 метров после.
     
     
  • 3.7, Фуррь, 11:20, 26/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +2 +/
    Ух ты, благодарю :)
     
  • 3.29, Аноним, 13:53, 26/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    > 10 метров до текущей позиции + 10 метров после

    А по бокам?

     
  • 1.8, Аноним, 11:30, 26/12/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Чем LGPL лучше GPL?
     
     
  • 2.12, DerRoteBaron, 11:53, 26/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Тем, что это даёт проприетарщиками использовать LGPL'нутый код без права его приватного изменения
     
  • 2.13, ттт, 11:57, 26/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +5 +/
    тем, что позволяет использовать код в коммерческих продуктах и не открывать код этих самих продуктов целиком.
     
  • 1.9, Аноним, 11:31, 26/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Удалён модуль вывода vo_wayland

    Щто они так с Вейлендом?

     
     
  • 2.10, Аноним, 11:40, 26/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    По всей видимости, из-за ненадобности, или просто смержили его с vo_gpu.
     
  • 2.21, Аноним, 13:02, 26/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    vo_wayland был подобен vo_x11, т.е. выводил видео без аппаратного ускорения.
     
  • 1.11, Аноним, 11:43, 26/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Лучший плеер Быстрый, гибко настраеваемый, воспроизводит любые видео аудио файл... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.14, DiabloPC, 12:03, 26/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Ну в плане незаменимости в просмотре ютубчика и прочей х-ни, ИМХО, QMPlay2 рулит =)


    А касательно самого MPV: по сей день не могу понять чем оно должно отличаться (и чем отличается) от MPlayer'a

     
     
  • 3.27, Ivan_83, 13:45, 26/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Моими патчами :)))))
     
     
  • 4.30, simple user, 13:54, 26/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    > Моими патчами :)))))

    А нельзя ли с этого места подробнее? :-)

     
     
  • 5.46, Ivan_83, 18:10, 26/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Я там DVB ковырял, чтобы он более-менее юзабельный стал, ну так чтобы я тюнеры мог проверить без боли когда мне вздумается :)
    см мой последний коммент в ветке или на гитхубе коммиты посмотри.
     
  • 2.15, Аноним, 12:17, 26/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –8 +/
    А через браузер смотреть, я так понимаю, скучно и неинтересно Обязательно нужно... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.16, NO NAME, 12:34, 26/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Иногда например я смотрю видео в окошке в углу экрана, браузерное окно для этого слишком громоздкое
     
     
  • 4.17, Аноним, 12:36, 26/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Попробуй еще так, раз уж ты такой многозадачный, что видео не отвлекает от основ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.18, Мураками, 12:42, 26/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    в свете того что ускорения видео с помощью gpu в браузерах так нормально и не запилили, то таки да, mpv спасает ситуацию, особенно на нетбуках где ресурсы процессора не резиновые
     
  • 3.19, объективный маргинал, 12:51, 26/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    > А через браузер смотреть, я так понимаю, скучно и неинтересно.

    видео на странице было и будет как бельмо на глазу или грязь на окне

     
  • 3.22, Аноним, 13:10, 26/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Эм, а ты как бы даже представить не можешь, что у людей может быть, допустим, но... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.31, Аноним, 14:14, 26/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –4 +/
    Могу представить себе голодающих детишек африки Могу представить себе тебя, бед... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.34, DiabloPC, 14:24, 26/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > И вот, представил, и что?

    Ну если тебе бабла не жалко раз в год железо менять - тогда ничего.
    Лично мне впадляк выкидывать очередной кусок кровных за очередной задвиг какого-то ютуба или браузера.
    И да, на той машинке где в браузере FullHD с заиканиями и бешеным пропуском кадров пляшет - в плеере 4К со сглаживанием абсолютно нормально себя ведет.
    Вопрос: Накой черт смотреть видео в браузере и выбрасывать деньги на чужие задвиги?

     
     
  • 6.35, ryoken, 14:39, 26/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > 4К со сглаживанием

    Поясните плз, нафейхоа к 4К ещё и сглаживание приколачивать? Апскейл чего с 320х200 что ли?

     
     
  • 7.36, DiabloPC, 14:47, 26/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Поясните плз, нафейхоа к 4К ещё и сглаживание приколачивать? Апскейл чего с
    > 320х200 что ли?

    Просто в качестве теста железки =)
    После браузерного видео не верилось что оно смоГЁт, ан нет, 4К сожрало и не подавилось, вот и приколотил (врэммэнно) сглаживание, думал хоть этим подавится)))

     
  • 6.40, Аноним, 15:14, 26/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Зачем так истерично вбрасывать Раз в 5-7 лет меняй Этого достаточно И ещё Ес... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.45, Аноним, 18:03, 26/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Хорошо живут Алисы и Базилии, впаривающие ему это железо А вот уровень жизни Ка... весь текст скрыт [показать]
     
  • 6.43, Аноним, 17:34, 26/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    нафига 4К на калькуляторе?
     
     
  • 7.44, DiabloPC, 17:37, 26/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    В целях познания реальных возможностей железа.

    ЗЫ
    В познавательных целях: тот-же файл в браузере и в плеере
    http://i.piccy.info/i9/59fd2d8bb08c1b82a51ca26116fe32f7/1514299712/41117/1199

     
  • 4.32, DiabloPC, 14:14, 26/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Как это может представить человек пользующийся хромоосью? Он же кроме браузера ничего видать больше и не встречал ;)
     
  • 3.26, Ivan_83, 13:44, 26/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Не усложнить, а повысить комфорт.
    В фф есть плагин чтобы в мпв сразу видео открыть, без рекламы.
    Плюс плеер настраивается в части управления под себя, это банально намного удобнее чем возня в браузере.
    Ну и ещё совсем не давно тот же фф падал частенько от видео. Да и видео в браузерах тормозило.
     
     
  • 4.33, DiabloPC, 14:16, 26/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    > Да и видео в браузерах тормозило.

    А что, разве уже не тормозит? О_О

     
     
  • 5.47, Ivan_83, 18:12, 26/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Раньше да на коредуо и под вендой тормозило :)
    У меня с тех пор особенно неприятные ощущения от просмотра видео в браузерах.
     
  • 4.41, Диалапщик, 15:23, 26/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >В фф есть плагин чтобы в мпв сразу видео открыть, без рекламы.

    Был. На WebExtensions подобного пока не нашел.

     
     
  • 5.42, vg, 16:54, 26/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Send to MPV player
    YouTube 2 Player
     
  • 5.48, Ivan_83, 18:14, 26/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Я до 57 решил не обновляться.
    Думаю или спинофф сделать на ватерфокс и там чтобы это всё осталось а основное обновить или не размножать браузеры...
     
  • 3.28, Аноним, 13:49, 26/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Обязательно найдутся те, кто не особо в теме, но ценное мнение имеет, скромно сч... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.25, Ivan_83, 13:40, 26/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    "В модуле dvb добавлена поддержка подключения до 8 разных фронтэндов" - моя работа %)
    Фронтенды понадобились потому что я затарился тюнером у которого fe0 - DVB-T, а fe1 - DVB-T2, соответственно ничего не было видно в дефолт сити :)
    Ручками указать какой использовать - не добавлял, кот просто автоматом выбирает fe у которого есть запрошенный тип.

    Не упомянуто, но ещё пофикшено время переключения каналов.
    Раньше включил, посмотрел 30 секунд, значит следующий канал при ch+/- ты увидишь секунд через 35, ещё посмотрел 10 сек, значит будешь почти минуту ждать и так по нарастающей...

     

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