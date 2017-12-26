26.12.2017 10:53  Релиз видеоплеера MPV 0.28

|
|
|
|
|
|2.14, DiabloPC, 12:03, 26/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
|+/–
|
Ну в плане незаменимости в просмотре ютубчика и прочей х-ни, ИМХО, QMPlay2 рулит =)
А касательно самого MPV: по сей день не могу понять чем оно должно отличаться (и чем отличается) от MPlayer'a
|
|
|
|
|
|
|
|5.46, Ivan_83, 18:10, 26/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+/–
|
Я там DVB ковырял, чтобы он более-менее юзабельный стал, ну так чтобы я тюнеры мог проверить без боли когда мне вздумается :)
см мой последний коммент в ветке или на гитхубе коммиты посмотри.
|
|
|
|3.18, Мураками, 12:42, 26/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+3 +/–
|
в свете того что ускорения видео с помощью gpu в браузерах так нормально и не запилили, то таки да, mpv спасает ситуацию, особенно на нетбуках где ресурсы процессора не резиновые
|
|
|
|
|
|5.34, DiabloPC, 14:24, 26/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+/–
|
> И вот, представил, и что?
Ну если тебе бабла не жалко раз в год железо менять - тогда ничего.
Лично мне впадляк выкидывать очередной кусок кровных за очередной задвиг какого-то ютуба или браузера.
И да, на той машинке где в браузере FullHD с заиканиями и бешеным пропуском кадров пляшет - в плеере 4К со сглаживанием абсолютно нормально себя ведет.
Вопрос: Накой черт смотреть видео в браузере и выбрасывать деньги на чужие задвиги?
|
|
|
|6.35, ryoken, 14:39, 26/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+/–
|
> 4К со сглаживанием
Поясните плз, нафейхоа к 4К ещё и сглаживание приколачивать? Апскейл чего с 320х200 что ли?
|
|
|
|7.36, DiabloPC, 14:47, 26/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+/–
|
> Поясните плз, нафейхоа к 4К ещё и сглаживание приколачивать? Апскейл чего с
> 320х200 что ли?
Просто в качестве теста железки =)
После браузерного видео не верилось что оно смоГЁт, ан нет, 4К сожрало и не подавилось, вот и приколотил (врэммэнно) сглаживание, думал хоть этим подавится)))
|
|4.32, DiabloPC, 14:14, 26/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+2 +/–
|
Как это может представить человек пользующийся хромоосью? Он же кроме браузера ничего видать больше и не встречал ;)
|
|3.26, Ivan_83, 13:44, 26/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+/–
|
Не усложнить, а повысить комфорт.
В фф есть плагин чтобы в мпв сразу видео открыть, без рекламы.
Плюс плеер настраивается в части управления под себя, это банально намного удобнее чем возня в браузере.
Ну и ещё совсем не давно тот же фф падал частенько от видео. Да и видео в браузерах тормозило.
|
|
|
|
|
|5.47, Ivan_83, 18:12, 26/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+/–
|
Раньше да на коредуо и под вендой тормозило :)
У меня с тех пор особенно неприятные ощущения от просмотра видео в браузерах.
|
|1.25, Ivan_83, 13:40, 26/12/2017 [ответить] [смотреть все]
|+4 +/–
|
"В модуле dvb добавлена поддержка подключения до 8 разных фронтэндов" - моя работа %)
Фронтенды понадобились потому что я затарился тюнером у которого fe0 - DVB-T, а fe1 - DVB-T2, соответственно ничего не было видно в дефолт сити :)
Ручками указать какой использовать - не добавлял, кот просто автоматом выбирает fe у которого есть запрошенный тип.
Не упомянуто, но ещё пофикшено время переключения каналов.
Раньше включил, посмотрел 30 секунд, значит следующий канал при ch+/- ты увидишь секунд через 35, ещё посмотрел 10 сек, значит будешь почти минуту ждать и так по нарастающей...
|