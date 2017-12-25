25.12.2017 21:55  Выпуск языка программирования Ruby 2.5.0

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|2.11, непох, 23:28, 25/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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Потому что Matz всем постоянно расказывал, что производительность это не главное, и вообще с ней все ОК, а потом оказалось, что совсем не ОК. И теперь надо делать Руби 3, который на самом деле ничего уже не решит.
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|4.17, непох, 00:04, 26/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Можно писать для python, node, java, ocaml, go, и для много чего другого и везде будет гораздо быстрее и будет потреблять меньше памяти. И ничего с этим уже не сделать.
И что более забавно, куча народу разразненно тратит время на оптимизацию производительности:
* Vladimir Makarov вот потратил своего времени: https://github.com/vnmakarov/ruby (RTL/JIT)
* Takashi Kokubun тоже не просиживал шатны даром: https://github.com/k0kubun/yarv-mjit (просто JIT)
* Koichi Sasada, автор текущей VM, тоже что-то свое делает
Сам Matz никаких сигналов по поводу выбора новой VM не дает, что именно попадет в Руби 3 не ясно. Более того, если вспомнить историю разработки V8, непонятно, почему не была создана отдельная група, единственной задачей которой была бы производительность VM.
А все это надо было начать делать еще 3–4 года назад, а не заниматься MRuby и подобной чепухой.
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|3.19, SubGun, 00:16, 26/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Серьезно, "rails и тусовка вокруг него" - уже достаточно значимое явление, не
> каждому ЯП такое перепало.
Ну надо же с кем-то поделиться болью по поводу обновления проектов до новой версии руби и рельсов.
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|2.13, нах, 23:35, 25/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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для однострочников и повседневной админской деятельности - слишком высок порог вхождения.
Для средних задач - слишком тяжеловесно и неудобно, плюс dependency hell и "версия может быть только самая наираспоследняя". У пехепе почти то же самое, поэтому рельсы немножко проехали.
В энтер-прайсе не нужна вторая жаба, у них одна уже есть.
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|3.24, хехе, 03:34, 26/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> У пехепе почти то же самое
При определённом стиле кодирования в пехепе нет никаких "слишком тяжеловесно и неудобно, плюс dependency hell и "версия может быть только самая наираспоследняя".
И как-то не наблюдается "дайте больше ядер и памяти и дисков" в отличие от рубистов и джанговодов.
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