25.12.2017 21:55  Выпуск языка программирования Ruby 2.5.0

Можно писать для python, node, java, ocaml, go, и для много чего другого и везде будет гораздо быстрее и будет потреблять меньше памяти. И ничего с этим уже не сделать. И что более забавно, куча народу разразненно тратит время на оптимизацию производительности:

* Vladimir Makarov вот потратил своего времени: https://github.com/vnmakarov/ruby (RTL/JIT)

* Takashi Kokubun тоже не просиживал шатны даром: https://github.com/k0kubun/yarv-mjit (просто JIT)

* Koichi Sasada, автор текущей VM, тоже что-то свое делает Сам Matz никаких сигналов по поводу выбора новой VM не дает, что именно попадет в Руби 3 не ясно. Более того, если вспомнить историю разработки V8, непонятно, почему не была создана отдельная група, единственной задачей которой была бы производительность VM. А все это надо было начать делать еще 3–4 года назад, а не заниматься MRuby и подобной чепухой.

