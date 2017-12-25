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25.12.2017 21:55  Выпуск языка программирования Ruby 2.5.0

После года разработки состоялся релиз Ruby 2.5.0, динамического объектно-ориентированного языка программирования, отличающегося высокой эффективностью разработки программ и вобравшего в себя лучшие черты Perl, Java, Python, Smalltalk, Eiffel, Ada и Lisp. Код проекта распространяется под лицензиями BSD ("2-clause BSDL") и "Ruby", которая ссылается на последний вариант лицензии GPL и полностью совместима с GPLv3. Ruby 2.5 является пятым значительным выпуском, подготовленным в рамках планового процесса разработки, подразумевающего отведение года на подготовку функциональных улучшений и формирование каждые 2-3 месяца корректирующих выпусков.

Основные улучшения:

  • В блоках do/end теперь допустимо напрямую использовать секции rescue, else и ensure;
  • Определён метод yield_self для выполнение операции yield с блоком в его контексте. В отличие от tap, метод возвращает результат выполнения блока;
  • Поддержка измерения покрытия (coverage) тестовым кодом веток и методов. Покрытие ветки показывает то, какие ветки были выполнены в процессе выполнения тестов, а какие нет. Покрытие метода показывает какие методы были вызваны, а какие нет;
  • Добавлены новые методы Hash#slice и Hash#transform_keys;
  • Конструктор Struct.new теперь может создавать классы, принимающие именованные аргументы (keyword arguments);
  • Перечисляемые предикаты последовательностей (#any?, #all?, #none? и #one?) теперь могут принимать аргументы в виде шаблона;
  • Прекращено использование констант верхнего уровня (top-level) с тем же именем, если поиск класса в указанной области видимости не увенчался успехом;
  • Включена автоматическая загрузка библиотеки pp.rb без необходимости указания в коде 'require "pp"';
  • Изменён на обратный порядок вывод трассировки (backtrace) и сообщения об ошибке (вначале идут вызовы, начиная со старых и заканчивая свежими, а в конце выводится сообщение об ошибке);
  • На 5-10% увеличена производительность за счёт удаления инструкций "trace" из байткода. При необходимости применения TracePoint теперь осуществляется динамическое изменение последовательностей инструкций (ISeqs). В итоге в обычных условиях, когда не используется TracePoint, устранены лишние накладные расходы, за счёт их существенного повышения на этапе включения трассировки;
  • Примерно в три раза ускорена передача блоков через параметры блока (например def foo(&b); bar(&b); end);
  • IO#write теперь может принимать несколько аргументов, компонуя выходные данные из нескольких буферов;
  • Переписана реализация мьютексов. Размер rb_mutex_t уменьшен со 160 до 80 байт;
  • ERB (Embedded RuBy) теперь генерирует код из шаблонов, который выполняется в два раза быстрее, по сравнению с Ruby 2.4;
  • Увеличена производительность некоторых встроенных методов, включая Array#concat, Enumerable#sort_by, String#concat, String#index и Time#+ ;
  • IO.copy_stream переведён на использование системного вызова copy_file_range, который позволяет ускорить выполнение операций копирования данных из одного файла в другой файл с выполнением операции только на стороне ядра, без предварительного чтения данных в память процесса в пространстве пользователя;
  • SecureRandom теперь использует предлагаемый операционной системой генератор псевдослучайных чисел (/dev/urandom) вместо OpenSSL RNG;
  • Библиотеки cmath, csv, date, dbm, etc, fcntl, fiddle, fileutils, gdbm, ipaddr, scanf, sdbm, stringio, strscan, webrick и zlib из стандартного набора библиотек переведены в категорию устанавливаемых по умолчанию gem-пакетов;
  • Обновлены версии Onigmo 6.1.3, Psych 3.0.2, RubyGems 2.7.3 и RDoc 6.0.1;
  • Добавлена поддержка спецификации Unicode 10.0.0;
  • По умолчанию включена настройка Thread.report_on_exception, упрощающая отладку многопоточных программ.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.ruby-lang.org/en/n...)
  2. OpenNews: В RubyGems выявлена удалённо эксплуатируемая уязвимость
  3. OpenNews: Несколько уязвимостей в RubyGems
  4. OpenNews: Выпуск языка программирования Ruby 2.4.0
  5. OpenNews: Язык Crystal пытается совместить производительность Си и удобство Ruby
  6. OpenNews: Релиз web-фреймворка Ruby on Rails 5.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: ruby
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  • 1.5, zo0M, 22:55, 25/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Почему Ruby получил такое слабое распространение(имею ввиду что дальше рельс не ушел), если он такой классный?
     
     
  • 2.7, Аноним, 23:15, 25/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]
    		• +/
    Ну вообще-то большинство macos с менеджером пакетов brew на руби, а в suse opens... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.8, Аноним, 23:19, 25/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Не было мегакорпораций за спиной.
     
  • 2.11, непох, 23:28, 25/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Потому что Matz всем постоянно расказывал, что производительность это не главное, и вообще с ней все ОК, а потом оказалось, что совсем не ОК. И теперь надо делать Руби 3, который на самом деле ничего уже не решит.
     
     
  • 3.15, Аноним, 23:41, 25/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    https www techempower com benchmarks Всем на ulib c веб приложения писать ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.17, непох, 00:04, 26/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Можно писать для python, node, java, ocaml, go, и для много чего другого и везде будет гораздо быстрее и будет потреблять меньше памяти. И ничего с этим уже не сделать.

    И что более забавно, куча народу разразненно тратит время на оптимизацию производительности:
    * Vladimir Makarov вот потратил своего времени: https://github.com/vnmakarov/ruby (RTL/JIT)
    * Takashi Kokubun тоже не просиживал шатны даром: https://github.com/k0kubun/yarv-mjit (просто JIT)
    * Koichi Sasada, автор текущей VM, тоже что-то свое делает

    Сам Matz никаких сигналов по поводу выбора новой VM не дает, что именно попадет в Руби 3 не ясно. Более того, если вспомнить историю разработки V8, непонятно, почему не была создана отдельная група, единственной задачей которой была бы производительность VM.

    А все это надо было начать делать еще 3–4 года назад, а не заниматься MRuby и подобной чепухой.

     
  • 2.12, Аноним, 23:32, 25/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    SQL тоже как-то не ушел дальше БД Серьезно, rails и тусовка вокруг него - у... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.19, SubGun, 00:16, 26/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > Серьезно, "rails и тусовка вокруг него" - уже достаточно значимое явление, не
    > каждому ЯП такое перепало.

    Ну надо же с кем-то поделиться болью по поводу обновления проектов до новой версии руби и рельсов.

     
  • 2.13, нах, 23:35, 25/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    для однострочников и повседневной админской деятельности - слишком высок порог вхождения.

    Для средних задач - слишком тяжеловесно и неудобно, плюс dependency hell и "версия может быть только самая наираспоследняя". У пехепе почти то же самое, поэтому рельсы немножко проехали.

    В энтер-прайсе не нужна вторая жаба, у них одна уже есть.

     
     
  • 3.24, хехе, 03:34, 26/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > У пехепе почти то же самое

    При определённом стиле кодирования в пехепе нет никаких "слишком тяжеловесно и неудобно, плюс dependency hell и "версия может быть только самая наираспоследняя".

    И как-то не наблюдается "дайте больше ядер и памяти и дисков" в отличие от рубистов и джанговодов.

     
     
  • 4.26, Аноним, 04:25, 26/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Доооо Обожаю из своей админский биографии вспоминать наезд руководства по пов... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.20, Аноним, 00:40, 26/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Почему Tcl Tk получил такое слабое распространение, если он такой классный ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.18, Аноним, 00:16, 26/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    хипстоязык, уступающий даже си-86
     
  • 1.21, Аноним, 01:29, 26/12/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А почему не Python или JavaScript В чем тут преимущество Кроме недостатка Runt... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.22, Аноним, 01:56, 26/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Пропустили в новости, что Bundler теперь не надо отдельно устанавливать.
     
     
  • 2.23, Арс, 03:34, 26/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Надо, в последний момент вырезали его.
     
     
  • 3.25, Аноним, 03:47, 26/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Точно! За 3 дня до релиза. Извиняюсь был не прав.
     

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