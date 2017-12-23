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23.12.2017 10:23  Критические уязвимости в подсистеме eBPF ядра Linux

В подсистеме eBPF, позволяющей запускать обработчики для трассировки, анализа работы подсистем и управления трафиком, выполняемые внутри ядра в специальной виртуальной машине с JIT, выявлена серия уязвимостей, которые могут быть использованы локальным атакующим для запуска кода с правами ядра через загрузку специально оформленного eBPF-приложения. Выявленные уязвимости проявляются в ядрах Linux 4.9+ и 4.14+, но в общем виде проблемы в eBPF представляют опасность начиная с ядра 4.4, в котором появилась возможность загрузки программ eBPF непривилегированными пользователями.

Так как помимо опубликованных исследователями прототипов эксплоитов в сети выявлено наличие публично доступного рабочего эксплоита для получения root-доступа через данные уязвимости, рекомендуется срочно отключить поддержку запуска eBPF непривилегированными пользователями при помощи "sysctl kernel.unprivileged_bpf_disabled=1", что приведёт к невозможности использования обычными пользователями средств трассировки и анализа производительности на базе eBPF.

Исправление пока доступно только в виде патчей, которые ещё не включены в основной состав ядра. Дистрибутивы пока не выпустили обновления: Debian, openSUSE, Fedora и Ubuntu. Проблемы не затрагивают ядро из состава SUSE Linux Enterprise и Red Hat Enterprise Linux 5, 6 и 7. Отмечается, что публично доступные эксплоиты корректно не работают в Debian 9 с ядром 4.9 (eBPF включен по умолчанию для обычных пользователей), но, по мнению разработчиков Debian, могут быть легко адаптированы для атаки.

Уязвимости вызваны семью ошибками (CVE-2017-16996), появившимися в ядре 4.14, и одной ошибкой в ядре 4.9 (CVE-2017-16995). Проблемы вызваны некорректным преобразованием типов и отсутствием должных проверок в коде верификации eBPF-приложений (bpf/verifier.c), что позволяет осуществлять управляемое чтение и запись в произвольные области памяти ядра. Ряд проблем вызван тем, что в проверочном вызове check_alu_op() не осуществляется разделение между операциями BPF_ALU64|BPF_MOV|BPF_K (знаковое заполнение при чтение 32-разрядных значений в 64-разрядные ячейки) и BPF_ALU|BPF_MOV|BPF_K (добавочное заполнение нулями). Другие проблемы связаны с некорректным обрезанием значений регистров при преобразовании в значения меньшего размера, отсутствием проверки выхода за границы и выравнивания указателя стека.

  1. Главная ссылка к новости (http://openwall.com/lists/oss-...)
  2. OpenNews: Релиз ядра Linux 4.4
  3. OpenNews: Средства трассировки в ядре Linux достигли уровня DTrace
  4. OpenNews: Google представил Cilium, сетевую систему для Linux-контейнеров, основанную на BPF
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: ebpf, kernel, linux
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  • 1.1, Аноним, 11:04, 23/12/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –4 +/
    А ведь eBPF почти продвинули как адекватную альтернативу DTrace, но видно не суд... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.2, Аноним, 11:19, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Отладкой всё равно занимаются на локалхосте, где повышение привилегий не страшно... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.7, Аноним, 13:59, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Цимес DTrace именно в том, что он был создан для анализа проблем в продакшене, т... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.16, Аноним, 18:20, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Цимес любого дебагера - в том что им можно поиметь всех по самые гланды.
     
  • 4.27, EHLO, 19:26, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Цимес DTrace именно в том, что он был создан для анализа проблем
    > в продакшене, т.е. гарантирует что что бы ты ни сделал, никакие
    > приложения не грохнутся, не изменят своего состояния, и вообще система не
    > уйдет в паник. Это все на солярке конечно, на линуксе я
    > слышал он работает не лучше других трассировочных поделок

    В Солярисе DTrace можно было(sic!) пользоваться без повышения привилегий?

     
     
  • 5.28, pavlinux, 20:14, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Как можно залезть туда, куда нельзя, не нарушая чего-нибудь?    
    ---

    BPF - Berkeley Packet Filter, думаю все догадались откуда это гoвнo приползло.

    100500 раз говорили: не надо из этой тухлой БЗДятины ничего тянуть.

     
     
  • 6.31, EHLO, 20:51, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Как можно залезть туда, куда нельзя, не нарушая чего-нибудь?
    > ---
    > BPF - Berkeley Packet Filter, думаю все догадались откуда это гoвнo приползло.

    Как и морская свинка, из моря, я полагаю


     
  • 1.5, Аноним, 11:44, 23/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Целый год радовали уязвимости, доступные через user namespace, а теперь настал ч... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.10, Нанобот, 14:13, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Кому вообще в голову пришло по дефолту включать их для обычных пользователей?

    Если не ошибаюсь, оно используется песочницой хромиума для изоляции рабочих процессов

     
  • 2.14, пох, 16:53, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Кому вообще в голову пришло по дефолту включать их для обычных пользователей.

    тем, разумеется, кто ни разу не жаждал давать программистам для отладки рутовый доступ на прод.

     
     
  • 3.30, EHLO, 20:45, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Кому вообще в голову пришло по дефолту включать их для обычных пользователей.
    > тем, разумеется, кто ни разу не жаждал давать программистам для отладки рутовый
    > доступ на прод.

    То есть программисты, занимающиеся отладкой в проде без рутового доступа -- это нормально? =))

     
  • 1.6, Аноним, 13:04, 23/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    По ссылке уязвимости в 8-ми разных версиях ядра в разных версиях Debian, откуда ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.8, Аноним, 14:00, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    The following bug was introduced in 4 9 fixed by bpf fix incorrect sign ext... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.9, axredneck, 14:02, 23/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Android подвержен? (чтобы рутануть, само собой)
     
     
  • 2.15, dasrfatwet, 18:09, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    да конечно чтобы рутануть, чтобы майнера установить скрытного в системе так и скажи.
     
     
  • 3.18, Аноним, 18:24, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Чтобы майнер был незаметным - требуется чемодан-невидимка с батарейками ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.11, Ilya Indigo, 14:49, 23/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Линус, как всегда, был прав!
    Очень плохо, когда заранее объявляют, что данное ядро будет LTS.
    Все, кому не лень, а как раз именно те кому лень тщательно тестировать, постараются запихнуть в него по-скорее всё что можно без должного тестирования.
     
  • 1.12, Аноним, 15:28, 23/12/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    приведёт к невозможности использования обычными пользователями средств трассир... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.13, Аноним, 15:54, 23/12/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Есть ли где внятное сравнение на счёт пользы от внедрения JIT-та в ядро, мол пос... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.19, Аноним, 18:27, 23/12/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    c-проблемы гениальных программистов... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.21, Michael Shigorin, 19:11, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    >>некорректным преобразованием типов и отсутствием должных проверок
    > c-проблемы "гениальных" программистов

    Вы забыли ссылку на своё беспроблемное, хоть и ни разу не гениальное, ядро.  Даже необязательно в исходниках.

     
     
  • 3.26, Аноним, 19:19, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Пробил гнойное очко! :)

     
  • 1.29, pavlinux, 20:17, 23/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > В подсистеме eBPF позволяющей запускать обработчики для трассировки,
    > анализа работы подсистем и управления трафиком, выполняемые внутри ядра ....

    Зачем искать дыру в дыре?

     

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