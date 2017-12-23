23.12.2017 10:23  Критические уязвимости в подсистеме eBPF ядра Linux

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|4.27, EHLO, 19:26, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Цимес DTrace именно в том, что он был создан для анализа проблем
> в продакшене, т.е. гарантирует что что бы ты ни сделал, никакие
> приложения не грохнутся, не изменят своего состояния, и вообще система не
> уйдет в паник. Это все на солярке конечно, на линуксе я
> слышал он работает не лучше других трассировочных поделок
В Солярисе DTrace можно было(sic!) пользоваться без повышения привилегий?
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|5.28, pavlinux, 20:14, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Как можно залезть туда, куда нельзя, не нарушая чего-нибудь?
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BPF - Berkeley Packet Filter, думаю все догадались откуда это гoвнo приползло.
100500 раз говорили: не надо из этой тухлой БЗДятины ничего тянуть.
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|6.31, EHLO, 20:51, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Как можно залезть туда, куда нельзя, не нарушая чего-нибудь?
> ---
> BPF - Berkeley Packet Filter, думаю все догадались откуда это гoвнo приползло.
Как и морская свинка, из моря, я полагаю
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|3.30, EHLO, 20:45, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>> Кому вообще в голову пришло по дефолту включать их для обычных пользователей.
> тем, разумеется, кто ни разу не жаждал давать программистам для отладки рутовый
> доступ на прод.
То есть программисты, занимающиеся отладкой в проде без рутового доступа -- это нормально? =))
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|1.11, Ilya Indigo, 14:49, 23/12/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Линус, как всегда, был прав!
Очень плохо, когда заранее объявляют, что данное ядро будет LTS.
Все, кому не лень, а как раз именно те кому лень тщательно тестировать, постараются запихнуть в него по-скорее всё что можно без должного тестирования.
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|1.29, pavlinux, 20:17, 23/12/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> В подсистеме eBPF позволяющей запускать обработчики для трассировки,
> анализа работы подсистем и управления трафиком, выполняемые внутри ядра ....
Зачем искать дыру в дыре?
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