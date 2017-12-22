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22.12.2017 21:00  Создатель Mandrake Linux представил мобильную платформу Eelo

Гаэль Дюваль (Gaël Duval), создатель дистрибутива Mandrake Linux, объявил о разработке новой мобильной платформы Eelo, которая будет развиваться как некоммерческий проект, нацеленный на формирование функциональности в интересах пользователей, бережное отношение к данным и обеспечение конфиденциальности. Средства на разработку планируется собрать в рамках краудфандинг кампании на Kickstarter.

В настоящее время работа сосредоточена на разработке прошивки, прототип которой пока развивается для уже существующих смартфонов LeEco Le2 и Xiaomi Mi5S, но в дальнейшем не исключается производство собственного устройства, если будет собрана достаточная для этого сумма. Также планируется ввести в строй сопутствующие web-сервисы, такие как поиск, электронная почта (Mailpile), облачное хранилище (NextCloud), система резервного копирования настроек, карты (OpenStreetMaps), обмен сообщениями (Mastodon) и online офисный пакет (OnlyOffice).

В первый год ожидается появление доступных для установки прототипов прошивки и web-сервисов. Во второй год существования проекта ожидается первый стабильный выпуск и создание варианта Eelo для ПК. В третий год будет предложен второй выпуск платформы, собственный смартфон и голосовой помощник.

Прошивка Eelo базируется на кодовой базе Android и будет развиваться как ответвление от свободного проекта LineageOS (бывший CyanogenMod), что позволит сохранить поддержку приложений, написанных для Android. В качестве причин нежелания использовать штатные сборки LineageOS называется ориентация данной прошивки на продвинутых пользователей, малопригодность для обособленного использования без сервисов Google (нет своих web-сервисов) и не слишком привлекательный интерфейс, который имеет множество мелочей, отпугивающих обычных пользователей.

Главным отличием Eelo от LineageOS станет переработанный интерфейс пользователя, в котором планируется реализовать некоторые идеи из iOS и macOS. В том числе будет предложен иной набор приложений по умолчанию, собственный ланчер BlissLauncher, улучшенная система уведомлений, новый экран блокировки и иное стилевое оформление. Вместо Google Play по умолчанию планируется поставлять каталог-магазин свободных приложений F-Droid, а вместо поисковой системы Google будет предложен DuckDuckGo. Каждый выпуск планируется поддерживать не менее трёх лет. После готовности первого прототипа прошивки, код наработок будет опубликован на GitHub.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.indidea.org/gael/b...)
  2. OpenNews: Успешно собраны средства на производство свободного смартфона Librem 5
  3. OpenNews: Из Mandriva уволен создатель дистрибутива и группа разработчиков.
  4. OpenNews: Представлен postmarketOS, дистрибутив Linux для устаревших смартфонов
  5. OpenNews: В рамках проекта CopperheadOS развивается защищённый вариант платформы Android
  6. OpenNews: Проект Tor представил прототип защищённого смартфона на платформе Android
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: eelo
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  • 1.1, Crazy Alex, 21:39, 22/12/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +6 +/
    Хм, вроде и хорошо - в частности, F-Droid из коробки, но в остальном... это ж нескучные обои какие-то. И что за веб-сервисы ещё?
     
  • 1.2, Аноним, 21:41, 22/12/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +19 +/
    А я планирую в космос полететь, а некоторые планировали MeGoo, а другие некоторые Ubuntu Touch, а еще один планировали Mir и где мы все?
     
     
  • 2.5, Аноним, 22:17, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• –11 +/
    ты просто лузер, который ищет себе оправдане Кто-то сейчас пользуется Убунту Та... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.14, Аноним, 22:59, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +12 +/
    А кто-то установил Ubuntu 17.10 и теперь сидит возле сломанного ноутбука.
     
     
  • 4.19, Saladin, 00:23, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +7 +/
    Ниправда, эта все интел, разработчики убунту самые лучшие разработчики в мире!11
     
  • 4.30, Аноним, 02:04, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Ога, Linux виноват в том что uefi кривой и глючный.
     
     
  • 5.32, НяшМяш, 03:07, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    А нефиг монтировать уефи в режиме для записи Во времена биоса его флешку почему... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.73, Anonimus, 20:14, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ты тоже лузер запусти dishonored 2 без вайн или может хотя бы 9 директ завезли и он может работать обособленно без вайна? А вайн это не эмулятор. Это апи ха ха ха. Да кому этот виндовс апи в линукс стиле вообще сдался? Нельзя было сразу нормально всё написать. Создаётся ощущение, что я всех ненавижу уже второй год подряд. Что со мной? Нужно удалить линукс может полегчает
     
  • 2.35, Аноним, 08:51, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    Где где на опенннете сидим, а некоторые еще и на баш потом попадают, в виде ц... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.53, Аноним, 15:07, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Вы все на опенете Аххахха ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.55, Аноним, 15:43, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Firefox OS забыли.
     
  • 2.61, Аноним, 16:13, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Сравнение неуместно в отличие от твоих влажных мечт создатель Mandrake что-то д... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.3, Аноним, 21:56, 22/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Я хоть и OpenSource-экстремист, но родной андроид работает на Linux, открытый и... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.43, Аноним, 11:28, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Тогда поснифай его трафик в вайршарке и подумай кто кого не бросит - ты его или ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.52, Аноним, 15:06, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Открытые зонды ближе к телу.
     
  • 2.49, X4asd, 13:10, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    > OpenSource-экстремист ... андроид ... работает на Linux, открытый исходный код

    нет, код не открытый.

    наверно ты имел ввиду "кое где есть места с открытым кодом"? но тык это не одно и тоже что и открытый код..

    думаешь если смешать вместе проприетарную блобятину (на разных уровнях) и открытый код -- то в результате получится что-то среднее между открытым и закрытым? не угадал, экстремист ты мой, в результате получиться просто обычная проприетарщина, со всеми вытикающими из неё флуидами

     
     
  • 3.56, Аноним, 15:47, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Так что же делать? Как снискать хлеб насущный?


     
  • 1.4, Аноним, 21:59, 22/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Нужно. Где заказать?
     
  • 1.7, тигар, 22:23, 22/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    текст не читал, но вопрос имею - как скоро будет новость "создатели альтлинакс представили новую мобильную платформу nenujno"?:)
     
     
  • 2.17, Pups, 23:26, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Лучше сразу эти деньги сожги.
     
  • 2.57, Аноним, 15:50, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Созданную целиком с помощью популярного ЯП bash?


     
  • 1.8, Аноним, 22:31, 22/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Открытый DSP, открытая СИМ электронная , открытые стандарты и протоколы передач... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.10, Crazy Alex, 22:55, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Вот это как раз не особо важно DSP при желании можно отгородить, трафик - зашиф... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.16, Аноним, 23:24, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Я хотел бы понимать, что куда и когда отправляет или записывает носимое мной ус... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.58, Аноним, 16:03, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Тогда какая разница, Гугл со своими открытыми технологиями или Майкрософт буде... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.72, soup, 18:10, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/

    > А вот за то, что Apple делает то же самое, я не
    > уверен. По крайней мере, за руку их ещё не хватали и
    > на горячем не палили. В смысле, на сливе инфы в агентства
    > нацбезопасности.

    Про PRISM ты не слышал?

     
  • 1.9, Аноним, 22:43, 22/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Неинтересно, совсем неинтересно ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.11, ano, 22:55, 22/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >в котором планируется реализовать некоторые идеи из iOS и macOS.

    воу воу, а эпл с их патентами на все что можно вкурсе?

     
     
  • 2.37, Аноним, 09:39, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Эпл сама реализует "свои идеи" взяв их из сидии
     
     
  • 3.60, Аноним, 16:13, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    И к чему тут такой коммент Эпл нарушает патенты Сидии Кстати, Сидия уже ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.12, Аноним, 22:55, 22/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Есть люди которые ничего больше не умеют кроме как собирать дистрибутивы Иногда... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.21, Saladin, 00:27, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Неправда Деньги соберутся, и Eolo будет победоносно ниспровергать корпорации зл... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.13, Аноним, 22:56, 22/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Почему на первой картинке рендер iphone XI а так - очередная оболочка для ведро... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.15, Аноним, 23:10, 22/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Живем на Lineage OS, без гугла с F-Droid, на Xiaomi смартах Контакты-календари ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.26, Аноним, 01:25, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Сегодня что "День Расщепления Личности"? Сколько вас там живёт?
     
  • 1.22, Аноним, 00:30, 23/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Leeco это те которые банкротами стали пару месяцев назад?
     
     
  • 2.65, Аноним, 16:20, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Ещё несколько месяцев назад этот лейбл был сильно пиарен маргиналами Это такая ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.27, Аноним, 01:29, 23/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Не так просто попереть поперёк Андроида нынче Вот и имеем историю a-la винда ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.28, Аноним, 01:30, 23/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +5 +/
    >Прошивка Eelo базируется на кодовой базе Android

    Дальше не читал.

     
  • 1.31, EHLO, 02:29, 23/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    >Создатель Mandrake Linux представил мобильную платформу Eelo

    ...
    ...
    ...
    >Прошивка Eelo базируется на кодовой базе Android

    Давайте с сути вопроса начинать еще в названии, а не тратить моё время. Желтых заголовков только не хватало.

     
  • 1.33, Аноним, 07:39, 23/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Сколько можно операционки клепать Нет чтоб программы делать В линуксе, наприм... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.39, Greg KH, 09:52, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –3 +/
    для дизайнеров пфф в линаксе нет даже архиватора без костылей ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.47, Анонимы, 12:20, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    ???????
     
  • 3.48, анонимушка, 13:09, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Никогда не было проблем с архиваторими на linux.
    PS Ubuntu 16.06 Unity
     
  • 2.71, Аноним, 17:58, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > В линуксе, например, нет ничего.
     
  • 1.34, Антиандроед, 08:42, 23/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ёёла ещё покажет своё! Она будет доминировать на всех ПК и смартфонах уже через 4.5 года!
     
     
  • 2.36, Ман, 09:10, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Яело)))
     
  • 2.67, Аноним, 16:29, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    И на BigData!


     
  • 1.38, Аноним, 09:46, 23/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Очередная авантюра от Дюваля
     
  • 1.44, Аноним, 11:38, 23/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Андройд ужасен хотя и лучше айос Очень многие решения отвратительны Начиная о... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.46, Отражение луны, 12:19, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Интересно то, что не смотря на jvm, андроид летает быстрее любой другой ОС на рынке. Разработчики постарались.
     
     
  • 3.59, EHLO, 16:04, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Интересно то, что не смотря на jvm, андроид летает быстрее любой другой
    > ОС на рынке. Разработчики любой другой ОС постарались.

    ты это имел в виду?

     
  • 1.50, Аноним, 14:37, 23/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Лучше бы железку выпустили кнопочную, по типу девятисотой нокии.
     
  • 1.54, Аноним, 15:23, 23/12/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Очередной бред Сделайте сначала сборку линейки со свободными сервисами из короб... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.70, Аноним, 17:51, 23/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А где Дюваль почту собирает? Неделю назад отспамился.
     

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