22.12.2017 21:00  Создатель Mandrake Linux представил мобильную платформу Eelo

Гаэль Дюваль (Gaël Duval), создатель дистрибутива Mandrake Linux, объявил о разработке новой мобильной платформы Eelo, которая будет развиваться как некоммерческий проект, нацеленный на формирование функциональности в интересах пользователей, бережное отношение к данным и обеспечение конфиденциальности. Средства на разработку планируется собрать в рамках краудфандинг кампании на Kickstarter.

В настоящее время работа сосредоточена на разработке прошивки, прототип которой пока развивается для уже существующих смартфонов LeEco Le2 и Xiaomi Mi5S, но в дальнейшем не исключается производство собственного устройства, если будет собрана достаточная для этого сумма. Также планируется ввести в строй сопутствующие web-сервисы, такие как поиск, электронная почта (Mailpile), облачное хранилище (NextCloud), система резервного копирования настроек, карты (OpenStreetMaps), обмен сообщениями (Mastodon) и online офисный пакет (OnlyOffice).

В первый год ожидается появление доступных для установки прототипов прошивки и web-сервисов. Во второй год существования проекта ожидается первый стабильный выпуск и создание варианта Eelo для ПК. В третий год будет предложен второй выпуск платформы, собственный смартфон и голосовой помощник.

Прошивка Eelo базируется на кодовой базе Android и будет развиваться как ответвление от свободного проекта LineageOS (бывший CyanogenMod), что позволит сохранить поддержку приложений, написанных для Android. В качестве причин нежелания использовать штатные сборки LineageOS называется ориентация данной прошивки на продвинутых пользователей, малопригодность для обособленного использования без сервисов Google (нет своих web-сервисов) и не слишком привлекательный интерфейс, который имеет множество мелочей, отпугивающих обычных пользователей.

Главным отличием Eelo от LineageOS станет переработанный интерфейс пользователя, в котором планируется реализовать некоторые идеи из iOS и macOS. В том числе будет предложен иной набор приложений по умолчанию, собственный ланчер BlissLauncher, улучшенная система уведомлений, новый экран блокировки и иное стилевое оформление. Вместо Google Play по умолчанию планируется поставлять каталог-магазин свободных приложений F-Droid, а вместо поисковой системы Google будет предложен DuckDuckGo. Каждый выпуск планируется поддерживать не менее трёх лет. После готовности первого прототипа прошивки, код наработок будет опубликован на GitHub.