22.12.2017 21:00  Создатель Mandrake Linux представил мобильную платформу Eelo

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|1.1, Crazy Alex, 21:39, 22/12/2017 [ответить] [смотреть все]
|+6 +/–
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Хм, вроде и хорошо - в частности, F-Droid из коробки, но в остальном... это ж нескучные обои какие-то. И что за веб-сервисы ещё?
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|1.2, Аноним, 21:41, 22/12/2017 [ответить] [смотреть все]
|+19 +/–
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А я планирую в космос полететь, а некоторые планировали MeGoo, а другие некоторые Ubuntu Touch, а еще один планировали Mir и где мы все?
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|3.73, Anonimus, 20:14, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Ты тоже лузер запусти dishonored 2 без вайн или может хотя бы 9 директ завезли и он может работать обособленно без вайна? А вайн это не эмулятор. Это апи ха ха ха. Да кому этот виндовс апи в линукс стиле вообще сдался? Нельзя было сразу нормально всё написать. Создаётся ощущение, что я всех ненавижу уже второй год подряд. Что со мной? Нужно удалить линукс может полегчает
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|2.49, X4asd, 13:10, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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> OpenSource-экстремист ... андроид ... работает на Linux, открытый исходный код
нет, код не открытый.
наверно ты имел ввиду "кое где есть места с открытым кодом"? но тык это не одно и тоже что и открытый код..
думаешь если смешать вместе проприетарную блобятину (на разных уровнях) и открытый код -- то в результате получится что-то среднее между открытым и закрытым? не угадал, экстремист ты мой, в результате получиться просто обычная проприетарщина, со всеми вытикающими из неё флуидами
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|1.7, тигар, 22:23, 22/12/2017 [ответить] [смотреть все]
|+3 +/–
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текст не читал, но вопрос имею - как скоро будет новость "создатели альтлинакс представили новую мобильную платформу nenujno"?:)
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|5.72, soup, 18:10, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> А вот за то, что Apple делает то же самое, я не
> уверен. По крайней мере, за руку их ещё не хватали и
> на горячем не палили. В смысле, на сливе инфы в агентства
> нацбезопасности.
Про PRISM ты не слышал?
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|1.11, ano, 22:55, 22/12/2017 [ответить] [смотреть все]
|+/–
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>в котором планируется реализовать некоторые идеи из iOS и macOS.
воу воу, а эпл с их патентами на все что можно вкурсе?
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|1.31, EHLO, 02:29, 23/12/2017 [ответить] [смотреть все]
|+4 +/–
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>Создатель Mandrake Linux представил мобильную платформу Eelo
...
...
...
>Прошивка Eelo базируется на кодовой базе Android
Давайте с сути вопроса начинать еще в названии, а не тратить моё время. Желтых заголовков только не хватало.
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|3.59, EHLO, 16:04, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
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> Интересно то, что не смотря на jvm, андроид летает быстрее любой другой
> ОС на рынке. Разработчики любой другой ОС постарались.
ты это имел в виду?
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