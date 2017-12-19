19.12.2017 09:06  Выпуск Cloud-Init 17.2

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Компания Canonical представила релиз Cloud-Init 17.2, инструментария для настройки системы на стадии загрузки. Cloud-Init получил распространения для применения индивидуальных настроек в облачных окружениях, загружаемых с использованием единого системного образа. При применении унифицированных образов, в загружаемом окружении отсутствует информация о конфигурации конкретной системы, а Cloud-Init применяется для применения настроек, загруженных извне или из набора типовых вариантов конфигурации. Код написан на языке Python и распространяется под лицензией GPLv3.
Среди изменений в новом выпуске:
- В интерфейс командной строки добавлены новые команды clean и status;
- Добавлена поддержка идентификации источников виртуальных машин в формате OVF (Open Virtualization Format), предоставляемых VMware;
- В системе непрерывной интеграции обеспечено выполнение тестов NoCloudKVM;
- Оформлены свойства get_data и related в опции DataSource;
- Вместо модуля prettytable задействован simpletable.