19.12.2017 09:06  Выпуск Cloud-Init 17.2

Компания Canonical представила релиз Cloud-Init 17.2, инструментария для настройки системы на стадии загрузки. Cloud-Init получил распространения для применения индивидуальных настроек в облачных окружениях, загружаемых с использованием единого системного образа. При применении унифицированных образов, в загружаемом окружении отсутствует информация о конфигурации конкретной системы, а Cloud-Init применяется для применения настроек, загруженных извне или из набора типовых вариантов конфигурации. Код написан на языке Python и распространяется под лицензией GPLv3. Среди изменений в новом выпуске: В интерфейс командной строки добавлены новые команды clean и status;

Добавлена поддержка идентификации источников виртуальных машин в формате OVF (Open Virtualization Format), предоставляемых VMware;

В системе непрерывной интеграции обеспечено выполнение тестов NoCloudKVM;

Оформлены свойства get_data и related в опции DataSource;

Вместо модуля prettytable задействован simpletable.



