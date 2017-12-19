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19.12.2017 09:06  Выпуск Cloud-Init 17.2

Компания Canonical представила релиз Cloud-Init 17.2, инструментария для настройки системы на стадии загрузки. Cloud-Init получил распространения для применения индивидуальных настроек в облачных окружениях, загружаемых с использованием единого системного образа. При применении унифицированных образов, в загружаемом окружении отсутствует информация о конфигурации конкретной системы, а Cloud-Init применяется для применения настроек, загруженных извне или из набора типовых вариантов конфигурации. Код написан на языке Python и распространяется под лицензией GPLv3.

Среди изменений в новом выпуске:

  • В интерфейс командной строки добавлены новые команды clean и status;
  • Добавлена поддержка идентификации источников виртуальных машин в формате OVF (Open Virtualization Format), предоставляемых VMware;
  • В системе непрерывной интеграции обеспечено выполнение тестов NoCloudKVM;
  • Оформлены свойства get_data и related в опции DataSource;
  • Вместо модуля prettytable задействован simpletable.


  1. Главная ссылка к новости (https://insights.ubuntu.com/20...)
  2. OpenNews: Проект CoreOS представил Ignition, альтернативу Cloud-Init
  3. OpenNews: Доступна система управления инфраструктурой виртуализации oVirt 4.0.0
  4. OpenNews: Ошибка в GCC привела к игнорированию режима выявления проблем с форматированием строк
  5. OpenNews: Выпуск RancherOS 1.1, минималистичной ОС на базе контейнерной изоляции
  6. OpenNews: Новый выпуск CentOS Atomic Host, специализированной ОС для запуска контейнеров Docker
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: cloud-init
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  • 1.2, Аноним, 11:07, 19/12/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –1 +/
    Вот так, готовишь облегчённый имидж для запуска в виртуалке, из которого убрано ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.6, ТТТ, 13:37, 19/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А еще glibc нужна. О, ужас!
     
     
  • 3.7, MPEG LA, 15:15, 19/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    glibc - нужна, питон - не нужен
     
  • 1.3, ALex_hha, 11:19, 19/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ну дак  форкни и перепиши на go/rust, или тебе кто то запрещает
     
  • 1.4, fffffffffffffff, 11:52, 19/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Странно, но почему то софт всё больше пишут на не "кошерных" асмах и сях, а на интерпретаторах с обязательным их наличием. А напиши на пхп - засмеют... "провинция, дикие нравы..." (с)
     
  • 1.5, username, 12:49, 19/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Сталкиваюсь с ним. В зависимости от дистрибутива работает то одна опция то другая. По сему стараюсь избегать его конфигов вообще. Простую задачу превратили в целую историю.
     

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