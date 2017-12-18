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18.12.2017 14:12  Выпуск СУБД PouchDB 6.4, реализации CouchDB на JavaScript

Представлен релиз документ-ориентированной СУБД PouchDB 6.4, реализующей вариант СУБД Apache CouchDB, написанный на языке JavaScript и работающий внутри браузера или под управлением Node.js. PouchDB совместим с CouchDB на уровне API для хранения и выборки данных. Модель хранения повторяет CouchDB и обеспечивает средства разрешения конфликтов. Код распространяется под лицензией Apache 2.0. Размер сжатого архива с PouchDB занимает 46 Кб.

PouchDB позволяет создавать web-приложения, способные полноценно функционировать в offline-режиме и реплицировать данные из стационарных БД на базе CouchDB. При отсутствии сетевого соединения web-приложение может накапливать изменения в локальном хранилище на базе PouchDB, а после выхода в сеть синхронизировать изменения с внешним сервером, поддерживающим API CouchDB, или обеспечивать синхронизацию данных между клиентами.

PouchDB может работать во всех современных браузерах, а также применяться в серверных решениях на базе Node.js и в обособленных клиентских приложениях на базе Cordova/PhoneGap, NW.js и Electron. PouchDB не привязана к web-фреймворкам, но отдельно предоставляет обвязки для различных фреймворков, в том числе для Angular, React, Ember и Backbone. Имеется даже надстройка Python-PouchD для использования PouchDB в проектах на языке Python и реализация обособленного CouchDB-совместимого сервера. Для локального хранения данных в браузерах задействован API IndexedDB, а при его отсутствии WebSQL. При работе не под управлением браузера для хранения используется LevelDB или SQLite.

Основные новшества:

  • В функции allDocs() и query() добавлен флаг update_seq, по аналогии с CouchDB включающий в ответ значение идентификатора последовательности;
  • Добавлено появившееся в CouchDB 2.0 свойство "pending" для передачи сведений о числе ожидающих репликации документов;
  • Обеспечено выполнение пакетного запроса ключей через allDocs в рамках одной транзакции indexedDB и WebSQL. В Chrome подобная оптимизация ускорила выполнение allDocs до 8 раз, а в Friefox до 2 раз;
  • Добавлена возможность сохранения cookie при работе под управлением Node.js.


  1. Главная ссылка к новости (https://pouchdb.com/2017/12/16...)
  2. OpenNews: Релиз документо-ориентированной СУБД MongoDB 3.6
  3. OpenNews: Выпуск документ-ориентированной БД Apache CouchDB 2.0
  4. OpenNews: Доступна отказоустойчивая СУБД CockroachDB 1.1
  5. OpenNews: Выпуск СУБД Redis 4.0 с новым движком репликации и поддержкой модулей
  6. OpenNews: Компания Bloomberg открыла код распределённой СУБД Comdb2
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: pouchdb, couchdb, javascript
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  • 1.3, Аноним, 14:32, 18/12/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +8 +/
    Глядя на новость, подумал, что неплохо бы написать СУБД и назвать её OuchDB. Оказалось, уже написали. ☹
     
  • 1.8, Аноним, 16:11, 18/12/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Я конечно люблю JS, но это не тот язык, на котором стоит делать такие вещи
     
     
  • 2.9, Аноним, 16:49, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +1 +/
    просто вы не поняли нафига она нужна Это по факту прослока между couchdb и клие... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.12, Аноним, 19:10, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    ну сейчас настали такие времена, что на любых языках делают что угодно процессор... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.13, Аноним, 20:06, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Особенно 54 битовый инт
     
  • 1.18, Аноним, 22:33, 18/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Хммм Сам не любитель жабаскрипта, но понимаю, что бывают ситуации, когда для ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.20, Greg KH, 06:08, 19/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Звучит страшно, а по факту - кеш БД на стороне клиента.

    Божечки, что с этим миром, если JavaScript (именно язык) стал так популярен... Хочу другой шарик

     
     
  • 2.21, Аноним, 07:07, 19/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Да, да остановите я сойду Надо просто привыкать к этой чертовой реальности если... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.25, Мать драконов, 09:44, 19/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Интересно, такие умники как вы, ребята, на чем пишут код. И исходники в студию, пожалуйста, со ссылкой на гитхаб.
     
     
  • 4.29, Аноним, 13:26, 19/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    что конкретно вас смущает? хотите пообщаться заходите на #linux в руснете.
     
  • 2.23, лютый жабист__, 07:34, 19/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    >Божечки, что с этим миром, если JavaScript (именно язык) стал так популярен

    Проблемы начались раньше, когда рeшeто под названием СИ стало основным языком для написания ОС и других важных прожек. Хотя я ни за что не ратую. Самое смешное, что нормального языка ещё не придумали.

     
     
  • 3.24, Ю.Т., 09:17, 19/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    ...и не придумают. И круг не сквадратируют.
    Почему так? Единственный "нормальный язык" это человеческий язык. Машинный язык это его модель.
     
     
  • 4.26, лютый жабист__, 11:12, 19/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >Единственный "нормальный язык" это человеческий язык

    Это что за человеческий язык? Я вот знаю рус и анг, скажу, что у руссиша полно проблем. Как и у английского.

     
     
  • 5.27, 1, 11:29, 19/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    эсперанто же !
     
  • 5.28, Ю.Т., 11:50, 19/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >>Единственный "нормальный язык" это человеческий язык
    > Это что за человеческий язык? Я вот знаю рус и анг, скажу,
    > что у руссиша полно проблем. Как и у английского.

    Да, естественный язык. И что, что "полно проблем"? Я не говорил, что "без проблем", я говорил -- "нормальный".

     
     
  • 6.30, Аноним, 13:48, 19/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Нормальный это тот который соответствует определенной норме А вообще хорошо н... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.34, Ю.Т., 16:46, 19/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > "Нормальный" это тот который соответствует определенной норме. А вообще хорошо накинул
    > тонко так, аж некоторые повелись.

    Сомнительная похвала. Я не искал себе потехи за счёт кого-то, а совершенно серьёзно имел в виду, что "нормальный язык программирования" это "квадратура круга" (ЯП - язык, выводимый из естественного и направленный на частный круг проблем)

     
     
  • 8.35, Аноним, 17:44, 19/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Я конечно извиняюсь но у вас в голове какая то каша Формальный язык имеет отнош... весь текст скрыт [показать]
     
  • 8.36, Аноним, 17:50, 19/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Я честно говоря не понимаю про какую нормальность вы говорите Аборигены скушали... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.33, Аноним, 14:28, 19/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Можете огласить список?
     
  • 4.32, PnDx, 14:06, 19/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Машинный язык это его модель.

    Таки нет, если не переопределять понятия ("модель" >> "подмножество"). И даже тогда, в общем случае — нет (asm, brainfuck, etc.).
    И понятие "нормальный язык", извините за занудство, выводится из аксиомы "я — нормальный" (или аналогичной по назначению).

    ЯП (не считая хипстерских псевдо-DSL) обычно конструируют математики, у них для этого есть в аппарате "грамматики" и т.п. куда я глубоко не лазал. Реализуют в лучшем случае инженеры (тогда есть шанс на выход годного, т.к. одна из задач — "сделать юзабельно"), в худшем — "чистые" программисты. Иллюзию человекообразности привносят как раз инженеры, пытающиеся сопрячь абстракцию с реальностью (как они её представляют). * Что-то меня понесло, закруглюсь.

     
  • 1.31, iZEN, 14:03, 19/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Чем не подошла H2?
     

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