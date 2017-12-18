18.12.2017 14:12  Выпуск СУБД PouchDB 6.4, реализации CouchDB на JavaScript

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|1.3, Аноним, 14:32, 18/12/2017 [ответить] [смотреть все]
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Глядя на новость, подумал, что неплохо бы написать СУБД и назвать её OuchDB. Оказалось, уже написали. ☹
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|1.20, Greg KH, 06:08, 19/12/2017 [ответить] [смотреть все]
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Звучит страшно, а по факту - кеш БД на стороне клиента.
Божечки, что с этим миром, если JavaScript (именно язык) стал так популярен... Хочу другой шарик
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|2.23, лютый жабист__, 07:34, 19/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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>Божечки, что с этим миром, если JavaScript (именно язык) стал так популярен
Проблемы начались раньше, когда рeшeто под названием СИ стало основным языком для написания ОС и других важных прожек. Хотя я ни за что не ратую. Самое смешное, что нормального языка ещё не придумали.
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|3.24, Ю.Т., 09:17, 19/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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...и не придумают. И круг не сквадратируют.
Почему так? Единственный "нормальный язык" это человеческий язык. Машинный язык это его модель.
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|4.26, лютый жабист__, 11:12, 19/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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>Единственный "нормальный язык" это человеческий язык
Это что за человеческий язык? Я вот знаю рус и анг, скажу, что у руссиша полно проблем. Как и у английского.
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|5.28, Ю.Т., 11:50, 19/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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>>Единственный "нормальный язык" это человеческий язык
> Это что за человеческий язык? Я вот знаю рус и анг, скажу,
> что у руссиша полно проблем. Как и у английского.
Да, естественный язык. И что, что "полно проблем"? Я не говорил, что "без проблем", я говорил -- "нормальный".
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|7.34, Ю.Т., 16:46, 19/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> "Нормальный" это тот который соответствует определенной норме. А вообще хорошо накинул
> тонко так, аж некоторые повелись.
Сомнительная похвала. Я не искал себе потехи за счёт кого-то, а совершенно серьёзно имел в виду, что "нормальный язык программирования" это "квадратура круга" (ЯП - язык, выводимый из естественного и направленный на частный круг проблем)
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|4.32, PnDx, 14:06, 19/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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> Машинный язык это его модель.
Таки нет, если не переопределять понятия ("модель" >> "подмножество"). И даже тогда, в общем случае — нет (asm, brainfuck, etc.).
И понятие "нормальный язык", извините за занудство, выводится из аксиомы "я — нормальный" (или аналогичной по назначению).
ЯП (не считая хипстерских псевдо-DSL) обычно конструируют математики, у них для этого есть в аппарате "грамматики" и т.п. куда я глубоко не лазал. Реализуют в лучшем случае инженеры (тогда есть шанс на выход годного, т.к. одна из задач — "сделать юзабельно"), в худшем — "чистые" программисты. Иллюзию человекообразности привносят как раз инженеры, пытающиеся сопрячь абстракцию с реальностью (как они её представляют). * Что-то меня понесло, закруглюсь.
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