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13.12.2017 23:57  Для Ubuntu 16.04 подготовлены модули, имеющие сертификат безопасности FIPS 140-2

Компания Canonical объявила о публикации для Ubuntu 16.04 криптографических модулей, прошедших сертификацию на предмет соответствия стандарту безопасности FIPS 140-2 (level 1). Сертификация пройдена для модулей Kernel Crypto API, OpenSSL, OpenSSH Client, OpenSSH Server и Strongswan на серверах IBM Power System 8001-22C/8247-22L/8335-GTB, IBM z13 и Supermicro SYS-5018R-WR. Модули доступны только подписчикам сервиса Ubuntu Advantage Advanced.

Получение сертификата FIPS 140-2 является обязательным требованием к продуктам при их использовании в обеспечении защиты конфиденциальных данных государственных учреждений США и Канады. Сертификат подтверждает соблюдение требований к криптографическим модулям и выдаётся Американским институтом стандартов и технологий (NIST) совместно с Канадским Центром безопасности коммуникаций после досконального тестирования компонентов дистрибутива независимой тестовой лабораторией.

  1. Главная ссылка к новости (https://insights.ubuntu.com/20...)
  2. OpenNews: Red Hat Enterprise Linux 7 получил сертификат безопасности FIPS 140-2
  3. OpenNews: SHA-3 присвоен статус федерального стандарта США
  4. OpenNews: У проекта OpenSSL отозвали FIPS-140-2 сертификат
  5. OpenNews: OpenSSL сертифицирован для использования в правительственных структурах
  6. OpenNews: OpenSSL 1.0 получил сертификат безопасности FIPS 140-2
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: fips, ubuntu, crypt
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  • 1.1, botman, 00:08, 14/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    скоро в америку переедет, или американцы выкупят... прямо как с Nokia у Microsoft было, а потом Windows 10 выиграла военные контракты...
     
     
  • 2.3, 0x0, 00:24, 14/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Выглядит как-то так, что для начала надо было годика с 2 посмотреть, как оно в Красной Хате покатит, а потом уже и у себя сметы подписывать :)
     
     
  • 3.4, Аноним, 00:39, 14/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Может Шляпе? А то как то по зоновски
     
     
  • 4.6, 0x0, 01:07, 14/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    По зоновски ‒ хаза, а хата это по Озоновски. Нууу, типа в духе "Молода и прекрасна" и "Отчаянная домохозяйка"...))
     
  • 1.2, Аноним, 00:21, 14/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Ubuntu как всегда лидер индустрии.
     
  • 1.5, anonymous, 01:02, 14/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Вот когда они сделают у нас филиальчик и ФСТЭК получат, вот тогда и поговорим.
     
  • 1.7, pavlinux, 02:03, 14/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Сертификация пройдена для модулей Kernel Crypto API, OpenSSL, OpenSSH Client, OpenSSH Server

    Это чтоб быть уверенным, что АНБшные зонды работают?  

    > атаки на TLS, которая получила кодовое имя ROBOT (Return Of Bleichenbacher's Oracle Threat).

     

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