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11.12.2017 22:39  Первая альфа-версия музыкального проигрывателя Elisa

Сформирован первый альфа-выпуск музыкального проигрывателя Elisa, построенного на основе технологий KDE и распространяемого под лицензией LGPLv3. Разработчики приложения пытаются воплотить в жизнь рекомендаций по визуальному дизайну мультимедийных проигрывателей, разработанных рабочей группой KDE VDG. Бинарные сборки подготовлены для Linux (rpm для Fedora и универсальные пакеты flatpak) и Windows.

В текущем состоянии разработки Elisa позволяет просматривать музыкальные коллекции с навигацией по альбомам, музыкантам и трекам. Формирование коллекции осуществляется автоматически путём индексации всех находящихся в системе музыкальных файлов (при желании в настройках можно ограничить каталоги для поиска) при помощи встроенного индексатора или штатного для KDE движка семантического поиска Baloo. Интерфейс построен на базе Qt Quick Controls и типовых библиотеках из набора KDE Frameworks (например, KFileMetaData). Для воспроизведения используются компоненты QtMultimedia.

  1. Главная ссылка к новости (https://mgallienkde.wordpress....)
  2. OpenNews: Для KDE развивается новый музыкальный проигрыватель Elisa
  3. OpenNews: Выпуск музыкального проигрывателя Rhythmbox 3.4
  4. OpenNews: Новая версия музыкального плеера DeaDBeeF 0.7.0
  5. OpenNews: Представлен Babe, новый музыкальный плеер для KDE
  6. OpenNews: Выпуск музыкального проигрывателя Audacious 3.9
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: elisa, sound, kde
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  • 1.2, Принц, 22:48, 11/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +11 +/
    Вот чего в кедах всегда не хватало так это проигрывателей и блокнотов. 2 блокнота и 3 проигрывателя – маловато, надо ещё.
     
  • 1.4, Аноним, 22:51, 11/12/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +4 +/
    Дизайн, такой дизайн Полон экран всякой бесполезной х ерды, а кнопку плей без л... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.7, Анончик999999, 22:54, 11/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    это альфа-версия. Там вообще пока цвет кнопок неудачно выбран.
     
  • 1.5, Анончик999999, 22:53, 11/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Было б интересно увидеть хоть один плеер на GTK+, который б так красиво выглядел, как этот еще не допиленный на Qt Quick Controls.
     
     
  • 2.10, Вася Пупкин, 22:57, 11/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    http://xnoise-media-player.com/
    Держи. Не благодари.
     
     
  • 3.11, Анончик999999, 22:58, 11/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    что там красивого?
     
  • 3.13, solomon243, 23:02, 11/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >>Xnoise development has come to an end, because there is no developer working on this program.
    >>The sourcecode is still available and may be forked under the respective license.

    я в школе немецкий учил. Теперь-то понимаю, что зря, однако суть этих двух предложений уловил...

     
     
  • 4.28, Вася Пупкин, 23:30, 11/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Такой печальный финал ждет любой бессмысленный проект, как например Elisa и остальные сто-надцать ненужных восьмиколесных велосипедов. Уж чего чего, а плееров под КДЕ чуть больше чем %%%%я
     
  • 1.8, Dkg, 22:54, 11/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Зачем?
     
  • 1.14, Кос, 23:05, 11/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Лучше что нибудь полезное бы делали. Например масштабирование интерфейса.
     
     
  • 2.18, Анончик999999, 23:12, 11/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Адаптивный интерфейс надо, конечно. Особенно, Gnome, с его огромными панелями типа HeaderBar и кнопками. Но за столько лет от рождения 3-ей версии ничего не изменилось в лучшую сторону, наверно, потому, что разработчикам наплевать на пользователей.
     
     
  • 3.27, Кос, 23:29, 11/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    В лучшую сторону изменится, вопрос только: когда? Когда разрабы гнома, кде и прочих DE кроме дипина сделают эту фичу юзабельной, через год, два? От безысходности на дипин пересел, там это "хоз-во" работает нормально.
     
     
  • 4.32, Анончик999999, 00:06, 12/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Если будуть дальше порошить силы на ненужное типа Elisa, тогда нескоро. Трудно, кроме Mint с Cinammon и окружениях на базе GTK2, и Deepin для домашнього использования назвать нормальным. На счёт KDE, то сам видишь, чем они занимаются, что вообще курят. Да и вообще, на наилучшем для Linux фреймворке - Qt, извините, г**но, после 3-ей версии пилят: уродское, перегруженное,глючное и тормознутое.
     
  • 1.16, Аноним, 23:09, 11/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Как в flatpak он ищет музыку?
     
     
  • 2.30, Контейнероман, 23:42, 11/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Как в flatpak он ищет музыку?

    Музыка идёт в комплекте

     
     
  • 3.33, Аноним, 00:24, 12/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    И всё же?
     
  • 1.17, Кос, 23:11, 11/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Так же было бы не плохо сделать поддержку жестов тачпада. Чем пилить очередной плеер. Плеер ведь не является приоритетной задачей. Можно было бы запилить его потом.
     
  • 1.23, Аноним, 23:19, 11/12/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    В век саундклаудов, когда одна и та же музыка всегда под рукой на более, чем одн... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.25, spectrumist, 23:25, 11/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Так и не смог найти офлайн плеер с вменяемой поддержкой cue и локальной фонотекой (в виде папок "жанр > исполнитель > альбом").
    Либо вообще не умеют (Amarok), либо реализовано через зад (Cantata).
    Пока остановился на Cantata но вот он мне сует сначала flac файл на 1,5 часа а потом следом за ним его песни порезанные из cue. Хотел поставить рейтинг песни а он его сразу всем из cue присвоил.
    Писать багрепорт я конечно не буду. Ну как можно писать реализацию cue а потом не тестировать то, что ты навоял? Ну вот что в голове было у программиста, когда он эти алгоритмы реализовывал?
     
     
  • 2.26, Аноним, 23:28, 11/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Дык поддержка CUE это одно поддержка формата, чтобы можно было открыть , а логи... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.29, Аноним, 23:36, 11/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Добавляй в плейлист альбом из Библиотеки , а не файлы из Папки ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.35, Аноним, 00:32, 12/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    обмажься clementine
     
  • 1.31, KDE fan, 23:47, 11/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Они же НЕДАВНО сказали, что закoпали Amarok, и вместо него теперь новый плеер Cantata, который запилят в Kubuntu 18.04 LTS.

    https://store.kde.org/content/show.php/Cantata?content=147733&action=fan&PHPSE

    И что теперь? Еще один новый плеер в KDE? А чего не 10?

     
  • 1.34, Аноним, 00:29, 12/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    выглядит как гoвнo.
     

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