11.12.2017 22:39  Первая альфа-версия музыкального проигрывателя Elisa

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|3.13, solomon243, 23:02, 11/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>>Xnoise development has come to an end, because there is no developer working on this program.
>>The sourcecode is still available and may be forked under the respective license.
я в школе немецкий учил. Теперь-то понимаю, что зря, однако суть этих двух предложений уловил...
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|4.28, Вася Пупкин, 23:30, 11/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Такой печальный финал ждет любой бессмысленный проект, как например Elisa и остальные сто-надцать ненужных восьмиколесных велосипедов. Уж чего чего, а плееров под КДЕ чуть больше чем %%%%я
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|2.18, Анончик999999, 23:12, 11/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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Адаптивный интерфейс надо, конечно. Особенно, Gnome, с его огромными панелями типа HeaderBar и кнопками. Но за столько лет от рождения 3-ей версии ничего не изменилось в лучшую сторону, наверно, потому, что разработчикам наплевать на пользователей.
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|3.27, Кос, 23:29, 11/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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В лучшую сторону изменится, вопрос только: когда? Когда разрабы гнома, кде и прочих DE кроме дипина сделают эту фичу юзабельной, через год, два? От безысходности на дипин пересел, там это "хоз-во" работает нормально.
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|4.32, Анончик999999, 00:06, 12/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Если будуть дальше порошить силы на ненужное типа Elisa, тогда нескоро. Трудно, кроме Mint с Cinammon и окружениях на базе GTK2, и Deepin для домашнього использования назвать нормальным. На счёт KDE, то сам видишь, чем они занимаются, что вообще курят. Да и вообще, на наилучшем для Linux фреймворке - Qt, извините, г**но, после 3-ей версии пилят: уродское, перегруженное,глючное и тормознутое.
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|1.17, Кос, 23:11, 11/12/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Так же было бы не плохо сделать поддержку жестов тачпада. Чем пилить очередной плеер. Плеер ведь не является приоритетной задачей. Можно было бы запилить его потом.
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|1.25, spectrumist, 23:25, 11/12/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Так и не смог найти офлайн плеер с вменяемой поддержкой cue и локальной фонотекой (в виде папок "жанр > исполнитель > альбом").
Либо вообще не умеют (Amarok), либо реализовано через зад (Cantata).
Пока остановился на Cantata но вот он мне сует сначала flac файл на 1,5 часа а потом следом за ним его песни порезанные из cue. Хотел поставить рейтинг песни а он его сразу всем из cue присвоил.
Писать багрепорт я конечно не буду. Ну как можно писать реализацию cue а потом не тестировать то, что ты навоял? Ну вот что в голове было у программиста, когда он эти алгоритмы реализовывал?
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