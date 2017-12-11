11.12.2017 22:39  Первая альфа-версия музыкального проигрывателя Elisa

Сформирован первый альфа-выпуск музыкального проигрывателя Elisa, построенного на основе технологий KDE и распространяемого под лицензией LGPLv3. Разработчики приложения пытаются воплотить в жизнь рекомендаций по визуальному дизайну мультимедийных проигрывателей, разработанных рабочей группой KDE VDG. Бинарные сборки подготовлены для Linux (rpm для Fedora и универсальные пакеты flatpak) и Windows.

В текущем состоянии разработки Elisa позволяет просматривать музыкальные коллекции с навигацией по альбомам, музыкантам и трекам. Формирование коллекции осуществляется автоматически путём индексации всех находящихся в системе музыкальных файлов (при желании в настройках можно ограничить каталоги для поиска) при помощи встроенного индексатора или штатного для KDE движка семантического поиска Baloo. Интерфейс построен на базе Qt Quick Controls и типовых библиотеках из набора KDE Frameworks (например, KFileMetaData). Для воспроизведения используются компоненты QtMultimedia.



