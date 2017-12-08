07.12.2017 23:31  Доступен пакетный менеджер GNU Guix 0.14 и дистрибутив GuixSD на его основе

Проект GNU опубликовал пакетный менеджер GNU Guix 0.14 и построенного на его основе дистрибутива GNU/Linux - GuixSD (Guix System Distribution). Допускается установка как в качестве обособленной ОС в системах виртуализации и на обычном оборудовании, так и запуск в уже установленных типовых окружениях GNU/Linux. Для загрузки сформированы образы для установки на USB Flash и использования в QEMU (190 Мб). Поддерживается работа на архитектурах i686, x86_64, armv7, aarch64 и mips64el. Пакетный менеджер GNU Guix основан на наработках проекта Nix и кроме типичных функций управления пакетами поддерживает такие возможности, как выполнение транзакционных обновлений, возможность отката обновлений, работа без получения привилегий суперпользователя, поддержка привязанных к отдельным пользователям профилей, возможность одновременной установки нескольких версий одной программы, средства уборки мусора (выявление и удаление неиспользуемых версий пакетов). Для определения сценариев сборки приложений и правил формирования пакетов предлагается использовать специализированный высокоуровневый предметно-ориентированный язык и компоненты Guile Scheme API, позволяющие выполнять все операции по управлению пакетами на функциональном языке программирования Scheme. Поддерживается возможность использования пакетов, подготовленных для пакетного менеджера Nix и размещённых в репозитории Nixpkgs. Кроме операций с пакетами возможно создание сценариев для управления конфигурацией приложений. При сборке пакета автоматически загружаются и собираются все связанные с ним зависимости. Возможна как загрузка готовых бинарных пакетов из репозитория, так и сборка из исходных текстов со всеми зависимостями. Реализованы средства для поддержания версий установленных программ в актуальном состоянии через организацию установки обновлений из внешнего репозитория. Сборочное окружение для пакетов формируется в виде контейнера, содержащего все необходимые для работы приложений компоненты, что позволяет сформировать набор пакетов, способный работать без оглядки на состав базового системного окружения дистрибутива, в котором Guix используется в качестве надстройки. Между пакетами Guix возможно определение зависимостей, при этом для поиска наличия уже установленных зависимостей используется сканирование хэшей-идентификаторов в директории установленных пакетов. Пакеты устанавливаются в отдельное дерево директорий или поддиректорию в каталоге пользователя, что позволяет обеспечить его параллельное сосуществование с другими пакетными менеджерами и обеспечить поддержку широкого спектра существующих дистрибутивов. Например, пакет устанавливается как /nix/store/f42d68df5d8a0b526064a6a54a7c6f02-firefox-57.0.0/, где "f42d68..." является уникальным идентификатором пакета, используемым для контроля зависимостей. Дистрибутив включает только свободные компоненты и поставляется с ядром GNU Linux-Libre, очищенным от несвободных элементов бинарных прошивок. Для сборки применяется GCC 7. В качестве системы инициализации используется сервисный менеджер GNU Shepherd (бывший dmd), развиваемый как альтернатива SysV-init с поддержкой зависимостей. Управляющий демон и утилиты Shepherd написаны на языке Guile (одна из реализаций языка Scheme), который также используется и для определения параметров запуска сервисов. Базовые образ поддерживает работу в консольном режиме, но для установки подготовлено более 6600 готовых пакетов, среди которых и компоненты графического стека на базе X.Org, оконные менеджеры dwm и ratpoison, а также ряд программ на базе библиотеки GTK+. Основные новшества: Установочный образ GuixSD теперь доступен в формате ISO-9660 и может быть использован как на DVD, так и на USB Flash (ранее поставлялся только образ для Flash). В состав установочного образа добавлен сервис sshd;

В наборе ‘%desktop-services’ конфигуратор Wicd заменён на NetworkManager;

В команду "guix system disk-image" добавлена поддержка создания образов в формате ISO-9660;

В GuixSD представлен новый Bootloader API, обеспечивающий поддержку GRUB (UEFI, BIOS), U-Boot и Extlinux;

В "guix system vm" вместо unionfs теперь используется overlayfs;

TeX Live разделён на порцию мелких пакетов (texlive-*);

Добавлена команда "guix system search" для поиска сервисов;

Добавлены новые системы сборки "font", "meson", "minify", "scons" и "texlive". В cmake-build-system добавлена поддержка кросс-компиляции. Улучшена работа asdf-build-system, emacs-build-system, ant-build-system и go-build-system;

Команда "guix package" расширена показом сведений о числе загруженных данных, возможностью выявления на раннем этапе коллизий в пакетах, сортировкой пакетов по релевантности при поиске и предупреждением в случае недостаточного дискового пространства;

В "guix pull" обеспечено извлечение кода напрямую из Git, используя Guile-Git;

В guix-daemon добавлены новые опции "--listen", "--timeout", "--max-silent-time";

Добавлена новая команда "guix weather";

В "guix refresh" прекращено использование FTP для пакетов GNU и GNOME;

Добавлена компанда "guix import json" для загрузки метаданных пакета в формате JSON;

В guix-daemon добавлена опция "--listen", полезная при установке Guix в кластере;

Обновлены версии программ в 1403 пакетах, добавлено 1211 новых пакетов;

Добавлены новые системные сервисы для certbot, fcgiwrap, gdm, git-http, knot, libvirt, memcached, mongodb, mpd, murmur, rsync, tailon и sysctl.



