07.12.2017 13:18  Компания "Айдеко" представила бесплатный сервер VoIP-телефонии Ideco PBX (реклама)

Компания "Айдеко" представила бесплатную версию сервера IP-телефонии Ideco PBX, ограниченную только количеством пользователей – до 40 человек. При этом каждый пользователь может иметь до трех внутренних номеров, а остальные модули Ideco PBX: запись разговоров, статистика вызовов, очереди, автонастройка телефонов – работают без каких-либо ограничений.

Ideco PBX – простой и удобный в настройке сервер IP-телефонии. Установка и настройка сервера, включая подключение к популярным SIP-операторам (с учетом их особенностей), занимает не более получаса. При этом нет необходимости в использовании стороннего системного ПО: Ideco PBX самостоятельный продукт, построенный на базе ядра Linux и платформы Asterisk.

"Вслед за весенним релизом бесплатной версии шлюза безопасности Ideco ICS мы продолжаем делать доступными качественные продукты для малого бизнеса. Как правило, небольшие компании не имеют в штате квалифицированного ИТ-специалиста и испытывают затруднения при использовании OpenSource-решений. Наши продукты позволят совместить возможности OpenSource и простоту использования, которые ранее для многих были возможны лишь на платформе Windows", – рассказал заместитель директора по развитию компании "Айдеко" Дмитрий Хомутов.