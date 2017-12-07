The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

07.12.2017 13:18  Компания "Айдеко" представила бесплатный сервер VoIP-телефонии Ideco PBX (реклама)

Компания "Айдеко" представила бесплатную версию сервера IP-телефонии Ideco PBX, ограниченную только количеством пользователей – до 40 человек. При этом каждый пользователь может иметь до трех внутренних номеров, а остальные модули Ideco PBX: запись разговоров, статистика вызовов, очереди, автонастройка телефонов – работают без каких-либо ограничений.

Ideco PBX – простой и удобный в настройке сервер IP-телефонии. Установка и настройка сервера, включая подключение к популярным SIP-операторам (с учетом их особенностей), занимает не более получаса. При этом нет необходимости в использовании стороннего системного ПО: Ideco PBX самостоятельный продукт, построенный на базе ядра Linux и платформы Asterisk.

"Вслед за весенним релизом бесплатной версии шлюза безопасности Ideco ICS мы продолжаем делать доступными качественные продукты для малого бизнеса. Как правило, небольшие компании не имеют в штате квалифицированного ИТ-специалиста и испытывают затруднения при использовании OpenSource-решений. Наши продукты позволят совместить возможности OpenSource и простоту использования, которые ранее для многих были возможны лишь на платформе Windows", – рассказал заместитель директора по развитию компании "Айдеко" Дмитрий Хомутов.



  1. Главная ссылка к новости (https://ideco.ru/products/pbx?...)
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: ideco, voip
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Линейный вид | Ajax | Показать все | RSS
 
  • 1.1, Аноним, 14:26, 07/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Всей семьёй используем. Спасибо, Айдеко!
     
     
  • 2.5, Аноним, 14:38, 07/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –1 +/
    Наша фирма недавно тоже перешла на этот удобный и чудесный продукт Устраивает в... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.15, Фуррь, 14:49, 07/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >Наша фирма недавно тоже перешла на этот удобный и чудесный продукт. Устраивает всё - функционал, цена, лёгкость настройки.

    Я сейчас блевану от этого стиля.

     
  • 2.13, anonimous, 14:47, 07/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Всей семьёй используем. Спасибо, Айдеко!

    звоните друг другу из одной комнотушки в другую?:)

     
  • 2.14, тоже Аноним, 14:47, 07/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Всей семьёй используем.

    Вот вы жлобы! В нашей семье у каждого своя. Благодарность безгранична.

     
  • 1.2, Аноним, 14:27, 07/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >(реклама)

    а чо десяточку не рекламируете? или гта5?

     
     
  • 2.9, Аноним, 14:44, 07/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Зачем, если 90 посетителей тут и так заходят с десяточки и спрашивают про подде... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, Аноним, 14:32, 07/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А лицензия у сего чуда какая?
     
     
  • 2.7, Аноним Анонимович Анонимов, 14:41, 07/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Оплаченной рекламе в лицензию не смотрят.
     
  • 1.4, Аноним, 14:37, 07/12/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Прекрасный продукт Работает стабильно, без нареканий, очень удобно и функционал... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.6, Аноним, 14:41, 07/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    На сайте максимальный тариф: PBX-N100 на 100 пользователей. Это просто смешно.
     
     
  • 2.10, Аноним, 14:44, 07/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Наш продукт не предназначен для очень крупных фирм, так как функционал свободног... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.16, тоже Аноним, 14:50, 07/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > так как функционал нашего ПО не может удовлетворить их потребности

    Obvious fix

     
  • 1.8, Pinkie, 14:42, 07/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Платные комментаторы набежали? Это что то новое.
     
     
  • 2.11, Аноним, 14:46, 07/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ну где же тут комментаторы Это всё один комментатор, по стилю прекрасно опознаё... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.12, Аноним, 14:46, 07/12/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Был приятно удивлён возможностью записи разговоров с настраиваемым битрейтом и ф... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.17, тоже Аноним, 14:51, 07/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Работодателей принято называть по имени-отчеству.
     
     
  • 3.19, Аноним, 14:54, 07/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Разумеется, вы можете настроить любое имя для любого контакта Поддерживается UT... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.18, Аноним, 14:52, 07/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Друзья, это провокация. Мы не нанимали никого писать глупые комментарии.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2017 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor