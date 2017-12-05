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05.12.2017 18:42  Linux Foundation представил containerd 1.0, runtime для изолированных контейнеров

Организация Linux Foundation представила первый стабильный выпуск инструментария containerd, в рамках которого развивается универсальный runtime для управления контейнерами, соответствующий требованиям спецификации Open Container Initiative (OCI). Код containerd написан на языке Go и распространяется под лицензией Apache 2.0.

Containerd используется в качестве одного из слоёв в таких проектах как Docker и Garden (Cloud Foundry), а также запланирован для интеграции в rkt от CoreOS. Дополнительно развивается проект cri-containerd, позволяющий использовать containerd в кластерах на базе Kubernetes. Проект развивается при участии компаний Docker, Google, NTT, IBM, Microsoft, AWS, ZTE, Huawei и ZJU.

Containerd включает фоновый процесс с поддержкой Linux и Windows, а также клиент командной строки (ctr), использующий runC для запуска образов контейнеров в форматах OCI и Docker. Фоновый процесс может обеспечивать управление всем жизненным циклом работы контейнеров, включая передачу и хранение образов, запуск контейнеров и контроль за ними, привязку хранилищ и организацию сетевого доступа. В процессе развития инструментария дополнительно были добавлены средства для хранения и распространения образов, система обработки событий и модель снапшотов для файловых систем контейнеров.

Для взаимодействия с фоновым процессом предоставляется API на базе gRPC, доступный через локальный UNIX-сокет. В Linux предоставляется поддержка seccomp, непривилегированных контейнеров (user namespace), клонирования и live-миграции при помощи системы criu, снапшотов ФС через средства Btrfs. Метрики и статистика предоставляются в формате Prometheus. Обеспечена полная поддержка спецификаций Open Container Initiative (OCI) для runtime и формата образов.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.linuxfoundation.or...)
  2. OpenNews: Утверждена единая спецификация для образов и runtime изолированных контейнеров
  3. OpenNews: Компания Oracle открыла код инструментария для изолированных контейнеров
  4. OpenNews: Docker 1.11 переведён на containerd и runC
  5. OpenNews: Выпуск системы управления контейнерами LXC 2.1
  6. OpenNews: Intel представил инструментарий Clear Containers 3.0, переписанный на языке Go
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: containerd, container
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  • 1.2, Пиони, 20:03, 05/12/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    Кто знает, в чём рисовали блок-схему (на синем фоне, которая) ?
     
     
  • 2.15, Аноним, 22:19, 05/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    В чём-то маковом небось.
     
  • 1.4, anonymous, 20:13, 05/12/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –2 +/
    А как это соотносится с libvirt? Одно - круче другого, или параллельно, перпендикулярно или вообще разные уровни абстракции?
     
     
  • 2.10, username, 20:50, 05/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    Это о разном.
     
     
  • 3.12, осведомлённый, 21:36, 05/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    > Это о разном.

    Да щяса. А то libvirt не умеет управлять LXC.

     
     
  • 4.13, Аноним, 21:47, 05/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    libvirt не такой энтерпрайзный.
     
  • 1.5, Gemorroj, 20:20, 05/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    чего все с этими контейнерами носятся?
     
     
  • 2.6, Аноним, 20:22, 05/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –4 +/
    Удобно.
     
  • 2.8, Аноним, 20:40, 05/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    законом не запрещено на 95% безопаснее, деплою где хочу..
     
  • 2.11, EHLO, 21:23, 05/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > чего все с этими контейнерами носятся?

    PR-асты

     
  • 2.14, Аноним, 22:08, 05/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Того, что с ними за 5 минут делается то над чем труЪ-юниксоид полдня будет сноша... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.16, angra, 22:42, 05/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Очень хотелось бы пример такой _ежедневной_ задачи. Вдруг окажется, что это только ты не знаешь, как ее можно просто решить без контейнеров. При всей моей любви к контейнерам ни о каких 5 минут vs полдня речи не идет. Особенно в случае с docker, а не openvz/lxd контейнерами.
     
  • 3.17, Аноним, 22:43, 05/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    8230 а потом забрасывается поддержка И либа в нашем контейнере остается древн... весь текст скрыт [показать]
     

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