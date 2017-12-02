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02.12.2017 19:53  Релиз web-фреймворка Django 2.0

Представлен релиз web-фреймворка Django 2.0, написанного на языке Python и предназначенного для разработки веб-приложений. Присвоение выпуску номера 2.0 связано к переходом к новой схеме нумерации версий, соответствующей принципу семантического версионирования. Важными изменениями, также способствовавшими присвоению знакового номера, стали прекращение поддержки Python 2.7 (для работы Django 2.0 теперь необходимо наличие Python 3.4, 3.5 или 3.6), серия нарушающих совместимость изменений и удаление большой порции возможностей, ранее объявленных устаревшими.

В рамках новой схемы присвоения версий каждый третий значительный выпуск будет отнесён к выпускам с длительным временем поддержки (LTS). После каждого LTS выпуска первая цифра версии будет увеличиваться. Например, 2.0, 2.1, 2.2 (LTS), 3.0, 3.1, 3.2 (LTS). Ветка Django 2.0 отнесена к категории выпусков с обычным сроком поддержки и будет получать обновления до августа 2018 года. LTS-ветка Django 1.8 до апреля 2018 года, а LTS-ветка 1.11 до апреля 2020 года. Поддержка ветки 1.10 прекращена.

Ключевые улучшения:

  • Поддержка упрощённого синтаксиса маршрутизации URL, позволяющего привязывать обработчики путей без применения регулярных выражений. Например, вместо "url(r'^articles/(?P‹year›[0-9]{4})/$', views.year_archive)" теперь можно указать "path('articles/‹int:year›/', views.year_archive)". Для сохранения обратной совместимости поддержка старых методов на основе регулярных выражений сохранена в полной мере;
  • Новый интерфейс администратора (contrib.admin), построенный с использованием методов адаптивной вёрстки и работающий как на настольных, так и на мобильных устройствах;
  • Выражение Window для построения запросов с применением выражения "OVER" (запрос формируется как "expression OVER window"). Например: 
    
    window = {
       'partition': [F('studio'), F('genre')],
       'order_by': ExtractYear('released').asc(),
    }
    Movie.objects.annotate(
        best=Window(
            expression=Max('rating'), **window,
        ),
        worst=Window(
            expression=Min('rating'), **window,
        ),
    )


  1. Главная ссылка к новости (https://www.djangoproject.com/...)
  2. OpenNews: Релиз web-фреймворка Django 1.11
  3. OpenNews: Релиз web-фреймворка Django 1.10
  4. OpenNews: Релиз web-фреймворка Django 1.9
  5. OpenNews: Обновление web-фреймворка Django с устранением уязвимости
  6. OpenNews: Релиз web-фреймворка Django 1.8
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: django, python
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  • 1.1, Аноним, 22:18, 02/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –15 +/
    Нунежно. Есть PHP и Joomla
     
     
  • 2.5, Аноним, 22:23, 02/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +8 +/
    Стесняюсь спросить, насколько нежно?..
     
     
  • 3.6, тоже Аноним, 22:37, 02/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Нуочень ;)
     
  • 1.2, Andrew, 22:18, 02/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +4 +/
    Вот я собираюсь делать веб-сайты, хочу научиться. Что еще за приложения? они мне нужны? Сколько пользуюсь инетом, хожу по сайтам, никаких приложений не видел. Что это?

    P.S. А так очень рад! Питон лучший.

     
     
  • 2.7, тоже Аноним, 22:41, 02/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Представьте себе, что браузеров не бывает, и для того, чтобы зайти на сайт, вам нужно было бы ставить приложение этого сайта. Вот вы ткнули в ярлычок "ОпенНет", и выпало вам окошко приложения, отображающего новости, комментарии, форумы и прочее. А еще оно умеет ваши комментарии отправлять и прочее.
    Так вот, все то же самое, только браузер позволяет отдельные программы не ставить. И оказывается, что значительную часть тех ярлыков, которые ведут к установленным у вас приложениям, тоже можно заменить ссылкой - и никому от этого хуже не будет.
     
     
  • 3.8, Аноним, 22:44, 02/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Представил ну а в чем смысл тогда этих приложений Это как мобильные приложен... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.9, тоже Аноним, 22:51, 02/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Нет, это как решение задач, которые в прошлом веке решали отдельные приложения, но без отдельного приложения.
    Сколько заполнятелей формочек было написано на Дельфи - одному Аполлону известно. Практически всем им - самое место на сайте.
    Сколько плееров было? Сейчас Вконтакте музыку слушают чаще, чем в Винампе.
    Сколько раз мы слышали проклятия о тексте, который писался три часа - и не был сохранен? В Гугль.Документах так не бывает.
    И так далее...
     
  • 2.10, Аноним, 22:54, 02/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ну так Неплохой Про него могу сказать абсолютно уверенно, что он определенно л... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.12, Анончик_Next, 22:58, 02/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    В 4-ой версии планируют сделать быстрей.
     
  • 1.3, AntonAlekseevich, 22:18, 02/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Например, вместо "url(r'^articles/(?P‹year›[0-9]{4})/$', views.year_archive)" теперь можно указать "path('articles/‹int:year›/', views.year_archive)".

    О исправили фьюче-баг что цифр в году может быть больше чем 4. :D

     
     
  • 2.4, Аноним, 22:22, 02/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Цифры важны. Замечательный релиз!
     
  • 1.11, Аноним, 22:57, 02/12/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Шли годы, а форумный движок опеннета так и не может в ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.13, Анончик_Next, 23:05, 02/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Прекрасный веб-фреймворк!
     

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