02.12.2017 19:53  Релиз web-фреймворка Django 2.0

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|1.2, Andrew, 22:18, 02/12/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Вот я собираюсь делать веб-сайты, хочу научиться. Что еще за приложения? они мне нужны? Сколько пользуюсь инетом, хожу по сайтам, никаких приложений не видел. Что это?
P.S. А так очень рад! Питон лучший.
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|2.7, тоже Аноним, 22:41, 02/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Представьте себе, что браузеров не бывает, и для того, чтобы зайти на сайт, вам нужно было бы ставить приложение этого сайта. Вот вы ткнули в ярлычок "ОпенНет", и выпало вам окошко приложения, отображающего новости, комментарии, форумы и прочее. А еще оно умеет ваши комментарии отправлять и прочее.
Так вот, все то же самое, только браузер позволяет отдельные программы не ставить. И оказывается, что значительную часть тех ярлыков, которые ведут к установленным у вас приложениям, тоже можно заменить ссылкой - и никому от этого хуже не будет.
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|4.9, тоже Аноним, 22:51, 02/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Нет, это как решение задач, которые в прошлом веке решали отдельные приложения, но без отдельного приложения.
Сколько заполнятелей формочек было написано на Дельфи - одному Аполлону известно. Практически всем им - самое место на сайте.
Сколько плееров было? Сейчас Вконтакте музыку слушают чаще, чем в Винампе.
Сколько раз мы слышали проклятия о тексте, который писался три часа - и не был сохранен? В Гугль.Документах так не бывает.
И так далее...
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|1.3, AntonAlekseevich, 22:18, 02/12/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Например, вместо "url(r'^articles/(?P‹year›[0-9]{4})/$', views.year_archive)" теперь можно указать "path('articles/‹int:year›/', views.year_archive)".
О исправили фьюче-баг что цифр в году может быть больше чем 4. :D
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