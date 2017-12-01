01.12.2017 11:07  Релиз минималистичного дистрибутива Alpine Linux 3.7

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|5.21, fffffffffffffff, 15:53, 01/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> другом конце глобуса?
а в соседнем кабинете его запускать нельзя?
> Запихнёте в него до кучи ещё и VNC/RDP?
ip камеру там же перед монитором попрошу повесить :)
> А настраивать это счастье Вы тоже собираетесь
> через графический интерфейс?
Томлюсь надеждой, что всё будет настроено "из коробки"... Иначе зачем нужно было собирать ядро/софт? Кучу ссылок на исходники и компили/настраивай всё сам... Однако делают же "дистрибутив", так почему нужно прекратить его настройку и выдать в виде "наполовину молотого фарша", обзывая "котлетой"?
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|6.28, _, 18:09, 01/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Му-ха-ха! Д,Б! :-)
Ну ты почитай хотя-бы что есть докер и как его "настраивают", а уже потом устанавливай в соседнем кабинете с IP-камерой :-)))
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|3.26, Виталик, 16:38, 01/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Я как-то пытался развернуть headless chromium в zeit (там как раз этот Alpine linux).
В итоге ниче не заработало, так как не было какой-то gtk-библиотеки. Это к вопросу зачем графика на сервере.
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|3.14, fffffffffffffff, 13:04, 01/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>>... полуоси
> Вот только для серверов они пригодны чуть менее, чем никак
Похоже, что полуось прошла мимо вас... Файловый сервак (БД от foxpro'шной программки для внутреннего учёта) с авророй вырубил с пол года назад, а так он более пятнадцати лет проработал верой и правдой, на пне 200-ом, 64 оперативки, пара сказёвых винтов и стример (на бекап) - отзывчивость даже под нагрузкой лучше, чем бубунта на ай5-м...
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|4.31, _, 18:28, 01/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>Похоже, что полуось прошла мимо вас...
Она утонула. (С)
Если ты все эти 15 насиловал мёртвую стюардессу ... ну да - из мира живых тебе наверное ничего не понравится :-\
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