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01.12.2017 11:07  Релиз минималистичного дистрибутива Alpine Linux 3.7

Представлен релиз Alpine Linux 3.7, минималистичного дистрибутива, построенного на базе системной библиотеки Musl и набора утилит BusyBox. Дистрибутив отличается повышенными требованиями к обеспечению безопасности и собран с патчами PaX и SSP (Stack Smashing Protection). Alpine применяется для формирования официальных образов контейнеров Docker.

Загрузочные iso-образы (x86_64, x86, armhf, aarch64, ppc64le, s390x) подготовлены в пяти вариантах: стандартном (112 Мб), с ядром без патчей (90 Мб), расширенном (380 Мб) и для виртуальных машин (37 Мб). В новом выпуске добавлена поддержка EFI и представлен установщик загрузчика GRUB, а также обновлены версии GCC 6.4, LLVM 5.0, Go 1.9, Node.js 8.9,Perl 5.26, PostgreSQL 10 и Rust 1.22.

  1. Главная ссылка к новости (https://alpinelinux.org/posts/...)
  2. OpenNews: Релиз Proxmox VE 5.0, дистрибутива для организации работы виртуальных серверов
  3. OpenNews: Представлен postmarketOS, дистрибутив Linux для устаревших смартфонов
  4. OpenNews: Вышел минималистичный дистрибутив Alpine Linux 3.6
  5. OpenNews: Опубликован пакетный менеджер GNU Guix 0.13 и дистрибутив GuixSD на его основе
  6. OpenNews: Docker представил Moby и LinuxKit для построения произвольных систем контейнерной изоляции
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: alpine
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  • 1.1, fffffffffffffff, 11:42, 01/12/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –10 +/
    Без GUI это не серьёзно Разговоры о том, что графика ест много ресурсов рас... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.2, Фуррь, 11:45, 01/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +3 +/
    На кой чёрт нужна графика для:
    >формирования официальных образов контейнеров Docker.

    ?

     
     
  • 3.7, fffffffffffffff, 12:16, 01/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    на тот же, что и консоль - для настройки работы ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.15, Аноним, 13:57, 01/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    И как Вы собираетесь получать картинку от контейнера, запущенного в облаке на др... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.18, Fantomas, 14:21, 01/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Чего?
     
  • 5.21, fffffffffffffff, 15:53, 01/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > другом конце глобуса?

    а в соседнем кабинете его запускать нельзя?

    > Запихнёте в него до кучи ещё и VNC/RDP?

    ip камеру там же перед монитором попрошу повесить :)

    > А настраивать это счастье Вы тоже собираетесь
    > через графический интерфейс?

    Томлюсь надеждой, что всё будет настроено "из коробки"... Иначе зачем нужно было собирать ядро/софт? Кучу ссылок на исходники и компили/настраивай всё сам... Однако делают же "дистрибутив", так почему нужно прекратить его настройку и выдать в виде "наполовину молотого фарша", обзывая "котлетой"?

     
     
  • 6.28, _, 18:09, 01/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Му-ха-ха! Д,Б!  :-)
    Ну ты почитай хотя-бы что есть докер и как его "настраивают", а уже потом устанавливай в соседнем кабинете с IP-камерой :-)))
     
  • 3.26, Виталик, 16:38, 01/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Я как-то пытался развернуть headless chromium в zeit (там как раз этот Alpine linux).
    В итоге ниче не заработало, так как не было какой-то gtk-библиотеки. Это к вопросу зачем графика на сервере.
     
  • 2.3, лютый жабист__, 11:51, 01/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    ???
    https://pkgs.alpinelinux.org/package/v3.7/main/x86_64/xorg-server
     
     
  • 3.9, fffffffffffffff, 12:18, 01/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > ???
    > https://pkgs.alpinelinux.org/package/v3.7/main/x86_64/xorg-server

    Required by (5)

        alpine-desktop
        xf86-video-modesetting
        xpra
        xpra-tests
        xpra-webclient

    а потом ещё... и ещё...

     
  • 2.11, Аноним, 12:50, 01/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Вот только для серверов они пригодны чуть менее, чем никак... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.14, fffffffffffffff, 13:04, 01/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >>... полуоси
    > Вот только для серверов они пригодны чуть менее, чем никак

    Похоже, что полуось прошла мимо вас... Файловый сервак (БД от foxpro'шной программки для внутреннего учёта) с авророй вырубил с пол года назад, а так он более пятнадцати лет проработал верой и правдой, на пне 200-ом, 64 оперативки, пара сказёвых винтов и стример (на бекап) - отзывчивость даже под нагрузкой лучше, чем бубунта на ай5-м...

     
     
  • 4.17, Аноним, 14:20, 01/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Дай угадаю бубунта с запущенными юнитями ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.22, fffffffffffffff, 15:56, 01/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > Дай угадаю: бубунта с запущенными юнитями?

    неа... хфейс... хотя это никакого отношения к теме отзывчивости и софтоделанья "тогда" и "сегодня" отношения не имеет.

     
     
  • 6.32, Аноним, 18:37, 01/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ещё как имеет Запущенная графическая сессия на сервере отзывчивость может ощу... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.30, Anonymoustus, 18:26, 01/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Адепты всего модного и молодёжного скажут, что вам просто жаль денег на 16 гигов памяти и процессор не ниже і7.
     
  • 4.31, _, 18:28, 01/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >Похоже, что полуось прошла мимо вас...

    Она утонула. (С)

    Если ты все эти 15 насиловал мёртвую стюардессу ... ну да - из мира живых тебе наверное ничего не понравится :-\

     
  • 2.25, бедный буратино, 16:28, 01/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    раньше там была XFCE. потерялась, что ли?
     
  • 1.5, Аноним, 12:11, 01/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    640кб не хватает
     
     
  • 2.6, fffffffffffffff, 12:14, 01/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    64мб хватает... проверял...
     
  • 1.8, Аноним, 12:16, 01/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    "Минималистичный"... Сразу вспоминается Дениска Попов.
     
  • 1.10, Аноним, 12:39, 01/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Где они патчи по безопасности берут?
     
     
  • 2.12, Аноним, 12:52, 01/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    У них есть свой механизм управления пакетами, apk.
     
  • 2.13, Аноним, 13:01, 01/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Там же, где и все, — у апстрима.
     
  • 2.19, Аноним, 14:29, 01/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    где все берут патчи по безопасности? качают в интернете или сами пишут
     
  • 1.16, Аноним, 14:09, 01/12/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    Скачал недавно 3 6 2, запустил в виртуалке, удивился долгому времени запуска, от... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.20, Аноним, 14:30, 01/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    чото ты не то скачал... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.24, fffffffffffffff, 16:01, 01/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > при каждой загрузке заново устанавливает. Нахъ такое счастье.

    Правильно! Надо олдскульно - ядро при каждой загрузки компилить, как TCCBOOT (https://bellard.org/tcc/tccboot.html) :)


     
  • 2.27, Аноним, 16:45, 01/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Читай https wiki alpinelinux org wiki Installation А то картина похожа на Семё... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.23, Линух, 15:57, 01/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Лучший из минималистичных на данный момент. Кому хочется source based, присмотритесь к Void Linux.
     
  • 1.29, Anonymoustus, 18:22, 01/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Установочный набор Windows 95 занимал около 45 МБ.
     

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