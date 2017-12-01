01.12.2017 11:07  Релиз минималистичного дистрибутива Alpine Linux 3.7

Представлен релиз Alpine Linux 3.7, минималистичного дистрибутива, построенного на базе системной библиотеки Musl и набора утилит BusyBox. Дистрибутив отличается повышенными требованиями к обеспечению безопасности и собран с патчами PaX и SSP (Stack Smashing Protection). Alpine применяется для формирования официальных образов контейнеров Docker.

Загрузочные iso-образы (x86_64, x86, armhf, aarch64, ppc64le, s390x) подготовлены в пяти вариантах: стандартном (112 Мб), с ядром без патчей (90 Мб), расширенном (380 Мб) и для виртуальных машин (37 Мб). В новом выпуске добавлена поддержка EFI и представлен установщик загрузчика GRUB, а также обновлены версии GCC 6.4, LLVM 5.0, Go 1.9, Node.js 8.9,Perl 5.26, PostgreSQL 10 и Rust 1.22.



