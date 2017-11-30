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30.11.2017 18:15  Первый выпуск системы проектирования трёхмерных интерфейсов Qt 3D Studio

Проект Qt представил релиз продукта Qt 3D Studio 1.0, предназначенного для создания трёхмерных интерфейсов пользователя. Изначально продукт был разработан компанией NVIDIA и получил известность как NVIDIA Drive Design. В феврале NVIDIA передала проект в руки сообщества Qt и одобрила его перевод в разряд свободного ПО. Инструкции по сборке Qt 3D Studio подготовлены для Linux, Windows и macOS. Бинарные сборки можно установить через online-инсталлятор Qt. Код распространяется под лицензией GPLv3.

Qt 3D Studio предоставляет инструменты для быстрого создания прототипов трёхмерного интерфейса и включает в себя в том числе редактор со шкалой времени, позволяющий создавать эффекты с анимацией и по ключевым кадрам. Поддерживается импорт ресурсов из таких популярных пакетов, как Photoshop, Autodesk Maya и The Foundry MODO. В состав также входит обширная библиотека готовых материалов и эффектов. Также поставляется отдельный просмотрщик моделей Qt 3D Studio Viewer, позволяющий просматривать созданный в Qt 3D Studio контент и тестировать созданные модели интерфейса на устройстве на базе платформы Android.

Создаваемые в Qt 3D Studio макеты интерфейса могут быть интегрированы с Qt Quick и другими модулями фреймворка Qt. Поддерживается два метода работы: интеграция подготовленных 3D-сцен в приложения на Qt Quick и отрисовка окон Qt Quick на 3D-элементах в виде текстур. Во время работы с 3D-сценой поддерживается бесшовное редактирование элементов Qt Quick в Qt Creator Designer. Приложения могут отслеживать изменения состояния 3D-интерфейса через штатный API Qt Quick.

По сравнению с оригинальной кодовой базой NVIDIA Drive Design в Qt 3D Studio проведена значительная работа по превращению переданного кода в кросс-платформенный продукт - полученный от NVIDIA код поддерживал работу только в Windows и был завязан на фреймворке MFC. В итоге код был портирован на Qt и была проведена чистка привязок ко многим внешним библиотекам, которые были заменены на обращение ко встроенным в Qt возможностям. Также была проведена оптимизация производительности кода отрисовки в 3D, внесены мелкие модернизации в интерфейс, расширен API для интеграции с проектами на Qt/QML и подготовлен новый C++ API. В Qt 3D Studio Viewer добавлена поддержка удалённой отладки, дающая возможность динамически в live-режиме наблюдать все вносимые в проект изменения на внешнем устройстве.



  1. Главная ссылка к новости (http://blog.qt.io/blog/2017/11...)
  2. OpenNews: Представлен gtkplatform, плагин для отрисовки Qt-приложений с использованием GTK+
  3. OpenNews: Выпуск интегрированной среды разработки Qt Creator 4.4.0
  4. OpenNews: Релиз фреймворка Qt 5.9
  5. OpenNews: Выпуск сборочного инструментария qbs 1.8, развиваемого проектом Qt
  6. OpenNews: В Qt появится поддержка синтезатора речи
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: qt, gui, 3d
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  • 1.1, Аноним, 18:28, 30/11/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +19 +/
    Норм! За 3D-интерфейсами будущее!
     
     
  • 2.6, A.Stahl, 18:39, 30/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• –19 +/
    К сожалению ты прав...
     
  • 2.19, Rodegast, 19:27, 30/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +/
    Ой ли... Я про 3D десктоп с 2003 слышу, но ни у кого его ещё не видел.
     
     
  • 3.20, Pendalf, 19:31, 30/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Так компиз существует уже давно.
     
     
  • 4.22, Аноним, 20:02, 30/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    компиз тут ни причем компиз про манипуляцию с 2д поверхностью в 2-х или 3-х мерн... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.28, QuAzI, 21:29, 30/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Как Virtual Desktop в стиме или в каком виде оно должно быть 3D?
     
  • 1.2, Васян, 18:30, 30/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +12 +/
    Щас понабегут хейтеры и ненужнисты, и скажут что трехмерные интерфейсы это только в мультиках, аватарах и бетменах, и что 2D намного удобнее. А на деле они никогда ими не пользовались и понятия не имеют, насколько удобным может быть хороший трехмерный интерфейс.
     
     
  • 2.5, Аноним, 18:32, 30/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    А есть какие-нибудь видео с хорошими трёхмерными интерфейсами?
     
     
  • 3.23, Ilya Indigo, 20:06, 30/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    http://events.q-dance.nl/2011-06_25-juni_defqon1/site.htm
    Тут не сам интерфейс, тут скорее переходы красивые,да и задумка в целом, но всё же это 2д, и да нужен флэш.
     
     
  • 4.26, Аноним, 20:55, 30/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Флеш мертв.
     
  • 1.3, Фуррь, 18:30, 30/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Радует применение такого хорошего языка, как Qt, в такой серьёзной области.
     
     
  • 2.9, Аноним, 18:40, 30/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    > такого хорошего языка, как Qt

    Языка?

     
     
  • 3.14, A.Stahl, 19:09, 30/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Именно так.
     
  • 1.4, Аноним, 18:31, 30/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Кажется, я знаю, каким будет KDE 6
     
  • 1.7, Аноним, 18:39, 30/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Видео впечатлило.
     
  • 1.24, av0r, 20:42, 30/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    10 хипсторов из 10.
     
     
  • 2.25, Аноним, 20:54, 30/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    11 хипсторов!
     
  • 1.27, kokoko, 21:07, 30/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Бля! Нахер так жит, пацаны!
     
  • 1.29, Аноним, 21:57, 30/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Разве Qt под Вендофс10 и под Линукс - это одно и то же?
     
  • 1.30, X, 22:34, 30/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    С одной стороны хочется пошутить про интерфейсы управления для современных контроллеров в 3Д, а с другой - представляется научная фантастика пока, но вполне осуществимая реальность в будущем, где, например, над центральной люстрой каждой комнаты расположен проектор, отображающий интерфейс умного дома (и другие информационные модули) прямо на стены и предметы быта - тут и могут пригодиться 3Д интерфейсы (особенно в совокупности с удобной системой управления голосом/жестами).
     

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