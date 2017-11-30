30.11.2017 18:15  Первый выпуск системы проектирования трёхмерных интерфейсов Qt 3D Studio

Проект Qt представил релиз продукта Qt 3D Studio 1.0, предназначенного для создания трёхмерных интерфейсов пользователя. Изначально продукт был разработан компанией NVIDIA и получил известность как NVIDIA Drive Design. В феврале NVIDIA передала проект в руки сообщества Qt и одобрила его перевод в разряд свободного ПО. Инструкции по сборке Qt 3D Studio подготовлены для Linux, Windows и macOS. Бинарные сборки можно установить через online-инсталлятор Qt. Код распространяется под лицензией GPLv3.





Qt 3D Studio предоставляет инструменты для быстрого создания прототипов трёхмерного интерфейса и включает в себя в том числе редактор со шкалой времени, позволяющий создавать эффекты с анимацией и по ключевым кадрам. Поддерживается импорт ресурсов из таких популярных пакетов, как Photoshop, Autodesk Maya и The Foundry MODO. В состав также входит обширная библиотека готовых материалов и эффектов. Также поставляется отдельный просмотрщик моделей Qt 3D Studio Viewer, позволяющий просматривать созданный в Qt 3D Studio контент и тестировать созданные модели интерфейса на устройстве на базе платформы Android.

Создаваемые в Qt 3D Studio макеты интерфейса могут быть интегрированы с Qt Quick и другими модулями фреймворка Qt. Поддерживается два метода работы: интеграция подготовленных 3D-сцен в приложения на Qt Quick и отрисовка окон Qt Quick на 3D-элементах в виде текстур. Во время работы с 3D-сценой поддерживается бесшовное редактирование элементов Qt Quick в Qt Creator Designer. Приложения могут отслеживать изменения состояния 3D-интерфейса через штатный API Qt Quick.

По сравнению с оригинальной кодовой базой NVIDIA Drive Design в Qt 3D Studio проведена значительная работа по превращению переданного кода в кросс-платформенный продукт - полученный от NVIDIA код поддерживал работу только в Windows и был завязан на фреймворке MFC. В итоге код был портирован на Qt и была проведена чистка привязок ко многим внешним библиотекам, которые были заменены на обращение ко встроенным в Qt возможностям. Также была проведена оптимизация производительности кода отрисовки в 3D, внесены мелкие модернизации в интерфейс, расширен API для интеграции с проектами на Qt/QML и подготовлен новый C++ API. В Qt 3D Studio Viewer добавлена поддержка удалённой отладки, дающая возможность динамически в live-режиме наблюдать все вносимые в проект изменения на внешнем устройстве.