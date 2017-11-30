30.11.2017 18:15  Первый выпуск системы проектирования трёхмерных интерфейсов Qt 3D Studio

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|1.2, Васян, 18:30, 30/11/2017 [ответить] [смотреть все]
|+12 +/–
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Щас понабегут хейтеры и ненужнисты, и скажут что трехмерные интерфейсы это только в мультиках, аватарах и бетменах, и что 2D намного удобнее. А на деле они никогда ими не пользовались и понятия не имеют, насколько удобным может быть хороший трехмерный интерфейс.
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|1.30, X, 22:34, 30/11/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
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С одной стороны хочется пошутить про интерфейсы управления для современных контроллеров в 3Д, а с другой - представляется научная фантастика пока, но вполне осуществимая реальность в будущем, где, например, над центральной люстрой каждой комнаты расположен проектор, отображающий интерфейс умного дома (и другие информационные модули) прямо на стены и предметы быта - тут и могут пригодиться 3Д интерфейсы (особенно в совокупности с удобной системой управления голосом/жестами).
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