29.11.2017 23:36  FreeRTOS перешёл под крыло Amazon и выпущен под лицензией MIT

Представлен релиз операционной системы FreeRTOS 10, работающей в режиме реального времени и ориентированной на применении на микроконтроллерах, встраиваемых устройствах, системах промышленной автоматики и оборудовании интернета вещей (IoT). FreeRTOS отличается минимальным потреблением ресурсов и возможностью работы на оборудовании без блока управления памятью (MMU). Поддерживается работа на более 40 архитектурах микроконтроллеров и микропроцессоров. Минимальные требования сводятся к микроконтроллеру с частотой 10MHz и 16KB ОЗУ, для работы с сетевым стеком необходимо 25MHz и 64KB ОЗУ.

Новый выпуск примечателен переходом на лицензию MIT, вместо ранее применяемой лицензии GPLv2 с исключением, допускающим сокрытие модификаций. Кроме того, автор проекта перешёл на работу в Amazon и FreeRTOS теперь является официальным проектом данной компании, которая развивает на базе ядра FreeRTOS собственную редакцию Amazon FreeRTOS.

Из ключевых новшеств ядра FreeRTOS 10 отмечается поддержка IPC-механизма Stream Buffers, оптимального в ситуациях, когда имеется только один получатель и один отправитель (например, отправка потока данных из обработчика прерывания к задаче RTOS). На базе Stream Buffers дополнительно предложена система Message Buffers, которая отличается тем, что вместо потока байтов манипулирует передачей дискретных сообщений произвольной длины.

Amazon FreeRTOS отличается поставкой дополнительных библиотек, упрощающих организацию безопасного соединения устройств на базе микроконтроллеров с облачными сервисами AWS IoT Core или более мощными устройствами, работающими под управлением AWS Greengrass. В Amazon FreeRTOS обеспечена поддержка TLS 1.2, PKCS#11, шифрования данных, проверки целостности прошивки по цифровой подписи. Предложены средства для обновления прошивки в режиме OTA (over-the-air). Сетевой стек включает поддержку MQTT, TCP/IP и Wi-Fi. Для выбора и установки программных компонентов прошивки предлагается управляющий интерфейс Amazon FreeRTOS Console. Специфичные для Amazon FreeRTOS компоненты также как ядро FreeRTOS распространяются под лицензией MIT.



