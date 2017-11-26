26.11.2017 21:07  Выпуск музыкального проигрывателя Qmmp 0.11.0 и 1.2.0

>худший пользовательский интерфейс который мог быть когда либо придуман... Очень спорное заявление >начиная от клоунского скинового подхода (клоунская палитра -- вместо того чтобы использовать системный стиль окон обычных программ) В конце 90-х не было каких-то чётких концепций как должен был выглядеть UI. Каждый делал как хотел. Даже Microsoft для своего WMP такие скины выпускал, что без слёз не взглянешь. http://ilarge.lisimg.com/image/8595362/800full-windows-me.jpg

http://www.manifest-tech.com/images/pc_video/web_juke/mpskineye.jpg

https://31.media.tumblr.com/2aaf85c6b76daf54fe284c2a2f93d9e8/tumblr_inline_n8v >заканчивая мелкими контроллами (ещё и прилепленными друг рядом с другом) в которые просто так не прицеливаясь мышкой не попадёшь Время такое было, народ сидел за ЭЛТ мониторами 14-17 дюймов, с разрешением VGA-XGA+ (UXGA были совсем редкостью, да и развёртка ниже 50 Гц не особо позволяла за такими мониторами работать). Не рационально было делать плеер, который занимал половину экрана. Хотя возможность в плеере была такая, на D надо было нажать и главное окно увеличивалось. Касаемо цветовой гаммы, то оно отлично вписывалось в классический дизайн Windows.

------------------------------ Лично мне этого дизайна хватало за глаза. Висел он себе в трее, щёлкал по той же иконке в трее для переключения треков и был счастлив.

