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26.11.2017 21:07  Выпуск музыкального проигрывателя Qmmp 0.11.0 и 1.2.0

Сформированы значительные выпуски минималистичного аудиоплеера Qmmp 0.11.0 и 1.2.0, в которых используются фреймворки Qt4 и Qt5 соответственно. Программа имеет интерфейс, похожий на Winamp или XMMS, и поддерживает подключение обложек от данных проигрывателей. Программа не зависит от Gstreamer и предлагает широкий выбор системы вывода звука, для получения наилучшего звучания. В том числе поддерживается вывод через OSS4 (FreeBSD), ALSA (Linux), Pulse Audio, JACK, QtMultimedia, Icecast, WaveOut (Win32), DirectSound (Win32) и WASAPI (Win32).

Новый выпуск характеризуется следующими новшествами:

  • Модуль чтения архивов (требуется TagLib 1.11 или выше);
  • Модуль записи в файл;
  • Модуль вывода через icecast (потоковое вещание);
  • Возможность отключить уведомление, если выполняется другое полноэкранное приложение;
  • Вкладка с обложкой в диалоге информации о треке;
  • Опция командной строки "--volume-status";
  • Опция командной строки "--mute-status";
  • Возможность сменить пользовательский интерфейс из командной строки;
  • Возможность вывода родительской директории при формировании названия;
  • Реализовано кэширование текстов песен, улучшено кэширование обложек;
  • Сброс названия окна при завершении воспроизведения;
  • В модуле mpris реализован метод 'Raise';
  • В файловый диалог добавлен список точек монтирования (только для 1.2.0);
  • Улучшен API модулей;
  • Улучшена поддержка визуализации;
  • Улучшен модуль aac;
  • Улучшено определение типа данных в модуле ffmpeg;
  • Улучшена поддержка m3u, pls и xspf;
  • Улучшена поддержка DirectSound и WASAPI;
  • Улучшен модуль sndfile;
  • Улучшен модуль mpeg: обеспечена поддержка заголовков lame и добавлен пропуск паузы;
  • Улучшено определение типа файла;
  • Улучшен модуль qsui: в просмотрщик файловой системы добавлен быстрый поиск, добавлен быстрый поиск по списку воспроизведения, в панели инструментов появилась возможность изменять размер значков, добавлена кнопка записи, обеспечено выравнивание обложки, уменьшено потребление памяти, улучшены настройки, устранены утечки памяти;
  • Налажена поддержка оконного менеджера FVWM (только для 0.11.0);

Также обновлены плагины, не входящие в основную "поставку", - Qmmp Plugin Pack 0.11.0 и 1.2.0.

  1. Главная ссылка к новости (http://qmmp.ylsoftware.com/ind...)
  2. OpenNews: Вышел музыкальный плеер Qmmp 0.10.7
  3. OpenNews: Релиз аудиоплеера Qmmp 0.10.5 и 1.1.5
  4. OpenNews: Вышел музыкальный проигрыватель Qmmp 1.0.0, перешедший на Qt 5
  5. OpenNews: Выпуск музыкального проигрывателя Audacious 3.9
Автор новости: Selishii
Тип: Программы
Ключевые слова: qmmp, sound
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  • 1.1, Аноним, 21:28, 26/11/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    Годнота! Лучшый проигрыватель для тех, кто в кедах.
     
     
  • 2.10, Аноным, 22:23, 26/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +1 +/
    Чем для гткашного окружения не подойдет?
     
     
  • 3.13, selishii, 22:37, 26/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +3 +/
    тем что он не deadbeef, видимо. В Plasme Clementine более органично смотрится  раз уж все равно они используют хучу библиотек и Gstreamer в нагрузку. А так разрабы каждого DE считает нужным запилить свой модный плейер со свистелками-перделками - это ведь "интересней" чем системный код лопатить.
     
     
  • 4.23, вввв, 08:17, 27/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Клементинка почему-то приостанваливает воспроизведение случайно посреди трека если плейлист большой и играет какое-то время непрерывно. Лечится как?
     
  • 2.16, VINRARUS, 23:00, 26/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• –1 +/
    > Годнота! Лучшый проигрыватель для тех, кто в кедах.

    true

    При чем он хорош не токо гуем и скоростью его работы, но и отличной отказоустойчивостью!
    Проверено на битых мр3шках.

     
  • 1.2, Xasd, 21:36, 26/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –16 +/
    худший пользовательский интерфейс который мог быть когда либо придуман начина... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.3, Аноним, 21:41, 26/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +9 +/
    Теплый ламповый же, ну.
    Все дело в привычке, и только. Зато какие чудеса компактности. Лежит себе планочка в уголке экрана, а через нее можно и треки переключать, и плейлист открыть, и многое-многое другое. Плеер же не софт для работы, он для души. Поэтому и множество скинов на любой вкус. Эх...
     
  • 2.4, anonymous, 21:43, 26/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    >системный стиль

    Уже не актуально. В Qt виджеты устарели, а в гноме давно уже не рассчитывают на поддержку чего-то другого. Так что твоя мантра устарела лет этак на 5-6.

     
     
  • 3.11, Аноним, 22:25, 26/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >В Qt виджеты устарели
    >виджеты устарели
    >виджеты
    >устарели

    Чо?

     
     
  • 4.12, anonymous, 22:32, 26/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    man QML
     
  • 3.27, Аноним2, 09:04, 27/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Qt Widgets для десктопа совсем не устарели. QML их не заменяет, а дополняет (не в одной программе конечно). Вот для телефонов/планшетов да. http://barrel-of-herring.blogspot.ru/2014/03/qt-c-qml.html
     
     
  • 4.28, anonymous, 09:39, 27/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Только зачем-то из QtGui их выкинули и коммиты только от сообщества.
     
  • 2.6, selishii, 21:45, 26/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +4 +/
    Специально для "альтернативно-одаренных" в сабже имеется альтернативный интерфейс, использующий т.н "системный" стиль.
     
     
  • 3.7, Xasd, 21:53, 26/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Специально для "альтернативно-одаренных" в сабже имеется альтернативный интерфейс, использующий т.н "системный" стиль.

    а в винампе?

     
     
  • 4.8, selishii, 22:02, 26/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    винамп безусловно лучший аудиоплейер эпохи виндовс 95/98. Что с ним случилось потом - тема для обсуждения на других форумах.
     
     
  • 5.29, Аноним, 09:41, 27/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    может он и лучший был сам плеер он как минимум не заикался воспроизводя NP3, ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.30, Аноним, 09:42, 27/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    MP3*
     
  • 2.9, Аноним Анонимович Анонимов, 22:03, 26/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +6 +/
    >худший пользовательский интерфейс который мог быть когда либо придуман...

    Очень спорное заявление

    >начиная от клоунского скинового подхода (клоунская палитра -- вместо того чтобы использовать системный стиль окон обычных программ)

    В конце 90-х не было каких-то чётких концепций как должен был выглядеть UI. Каждый делал как хотел. Даже Microsoft для своего WMP такие скины выпускал, что без слёз не взглянешь.

    http://ilarge.lisimg.com/image/8595362/800full-windows-me.jpg
    http://www.manifest-tech.com/images/pc_video/web_juke/mpskineye.jpg
    https://31.media.tumblr.com/2aaf85c6b76daf54fe284c2a2f93d9e8/tumblr_inline_n8v

    >заканчивая мелкими контроллами (ещё и прилепленными друг рядом с другом) в которые просто так не прицеливаясь мышкой не попадёшь

    Время такое было, народ сидел за ЭЛТ мониторами 14-17 дюймов, с разрешением VGA-XGA+ (UXGA были совсем редкостью, да и развёртка ниже 50 Гц не особо позволяла за такими мониторами работать). Не рационально было делать плеер, который занимал половину экрана. Хотя возможность в плеере была такая, на D надо было нажать и главное окно увеличивалось. Касаемо цветовой гаммы, то оно отлично вписывалось в классический дизайн Windows.
    ------------------------------

    Лично мне этого дизайна хватало за глаза. Висел он себе в трее, щёлкал по той же иконке в трее для переключения треков и был счастлив.

     
     
  • 3.25, вввв, 08:23, 27/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Лично я скучаю по временам когда было много экспериментов в дизайне, придумывалось много оригинальных вещей, т к не было "устоявшейся нормы". Что дизайн ноутбуков и другой техники, что интейфейсы программ.
     
  • 3.31, Аноним, 09:55, 27/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    в конце девяностых индустрии популярных ПК с GUI программами было уже с пятё... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.18, Аноним, 23:16, 26/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    вижу любители лепить каждый раз свои виджеты а это как правило адепты нодежс эл... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.20, Аноним, 01:03, 27/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Я не мог пользоваться им до тех пор пока не выпустили Simple UI, который напомин... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.5, Аноним, 21:45, 26/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    А авторов Audacious предупредили об этом То что туда можно ставить скины от вин... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.14, Retrosharer, 22:37, 26/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    DeadBeef - наше всё!
     
     
  • 2.15, 2018 Year of Linux on Desktops, 22:55, 26/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Только он abandonware уже. И ещё куй-файлы читает неправильно иногда.
     
  • 2.17, VINRARUS, 23:03, 26/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    ls -AR наше всё, зачем мне гуевский аналог команды? Я и на shell могу плер сделать с функционалом побагаче.
     
     
  • 3.19, Аноним, 00:47, 27/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Можно, но зачем?
     
     
  • 4.21, VINRARUS, 03:18, 27/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Можно, но зачем?

    Ну shell хоть падать не будет, да и ресурсов на порядок меньше будет есть. :)

     
  • 1.22, Аноним, 06:47, 27/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    В QMMS - лучший эквалайзер Раньше я пользовался WinAMP 2 95 в Wine, помня какой... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.26, вввв, 08:26, 27/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    >  лучший эквалайзер.

    Ловите извращенца!
    В vlc бы еще история сохранялась при закрытии и можно было бы юзать. Звук в нем слегка отличается от некоторых др плееров в лучшую сторону.

     
  • 1.24, Игорь, 08:20, 27/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Вставайте люди Русские! https://www.youtube.com/watch?v=SN_VM8hOqmI
     

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