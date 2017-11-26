26.11.2017 21:07  Выпуск музыкального проигрывателя Qmmp 0.11.0 и 1.2.0

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|3.13, selishii, 22:37, 26/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+3 +/–
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тем что он не deadbeef, видимо. В Plasme Clementine более органично смотрится раз уж все равно они используют хучу библиотек и Gstreamer в нагрузку. А так разрабы каждого DE считает нужным запилить свой модный плейер со свистелками-перделками - это ведь "интересней" чем системный код лопатить.
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|4.23, вввв, 08:17, 27/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Клементинка почему-то приостанваливает воспроизведение случайно посреди трека если плейлист большой и играет какое-то время непрерывно. Лечится как?
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|2.16, VINRARUS, 23:00, 26/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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> Годнота! Лучшый проигрыватель для тех, кто в кедах.
true
При чем он хорош не токо гуем и скоростью его работы, но и отличной отказоустойчивостью!
Проверено на битых мр3шках.
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|2.3, Аноним, 21:41, 26/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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Теплый ламповый же, ну.
Все дело в привычке, и только. Зато какие чудеса компактности. Лежит себе планочка в уголке экрана, а через нее можно и треки переключать, и плейлист открыть, и многое-многое другое. Плеер же не софт для работы, он для души. Поэтому и множество скинов на любой вкус. Эх...
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|2.4, anonymous, 21:43, 26/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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>системный стиль
Уже не актуально. В Qt виджеты устарели, а в гноме давно уже не рассчитывают на поддержку чего-то другого. Так что твоя мантра устарела лет этак на 5-6.
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|3.7, Xasd, 21:53, 26/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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> Специально для "альтернативно-одаренных" в сабже имеется альтернативный интерфейс, использующий т.н "системный" стиль.
а в винампе?
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|4.8, selishii, 22:02, 26/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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винамп безусловно лучший аудиоплейер эпохи виндовс 95/98. Что с ним случилось потом - тема для обсуждения на других форумах.
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|2.9, Аноним Анонимович Анонимов, 22:03, 26/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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>худший пользовательский интерфейс который мог быть когда либо придуман...
Очень спорное заявление
>начиная от клоунского скинового подхода (клоунская палитра -- вместо того чтобы использовать системный стиль окон обычных программ)
В конце 90-х не было каких-то чётких концепций как должен был выглядеть UI. Каждый делал как хотел. Даже Microsoft для своего WMP такие скины выпускал, что без слёз не взглянешь.
http://ilarge.lisimg.com/image/8595362/800full-windows-me.jpg
http://www.manifest-tech.com/images/pc_video/web_juke/mpskineye.jpg
https://31.media.tumblr.com/2aaf85c6b76daf54fe284c2a2f93d9e8/tumblr_inline_n8v
>заканчивая мелкими контроллами (ещё и прилепленными друг рядом с другом) в которые просто так не прицеливаясь мышкой не попадёшь
Время такое было, народ сидел за ЭЛТ мониторами 14-17 дюймов, с разрешением VGA-XGA+ (UXGA были совсем редкостью, да и развёртка ниже 50 Гц не особо позволяла за такими мониторами работать). Не рационально было делать плеер, который занимал половину экрана. Хотя возможность в плеере была такая, на D надо было нажать и главное окно увеличивалось. Касаемо цветовой гаммы, то оно отлично вписывалось в классический дизайн Windows.
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Лично мне этого дизайна хватало за глаза. Висел он себе в трее, щёлкал по той же иконке в трее для переключения треков и был счастлив.
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|3.25, вввв, 08:23, 27/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Лично я скучаю по временам когда было много экспериментов в дизайне, придумывалось много оригинальных вещей, т к не было "устоявшейся нормы". Что дизайн ноутбуков и другой техники, что интейфейсы программ.
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