21.11.2017 20:49  Релиз qBittorrent 4.0.0

Представлен релиз торрент-клиента qBittorrent 4.0.0, написанного с использованием тулкита Qt и развиваемого как открытая альтернатива µTorrent, приближенная к нему по интерфейсу и функциональности. Среди реализованных новшеств: Новый набор пиктограмм, основанный на векторных изображениях в формате SVG, который в будущем сможет масштабироваться в зависимости от плотности пикселей на экране;

Полностью прекращена поддержка Qt 4, в качестве минимальной версии заявлен Qt 5.5.1;

Добавлен интерфейс для управления локальным списком заблокированных IP;

Возможность определения пути для сохранения/чтения файлов конфигурации;

Возможность передачи опций через переменные окружения, а не только через аргументы командной строки;

Возможность слияния подкаталогов в многофайловых торрентах;

Добавлен виджет для отображения путей файловой системы в процессе набора в диалоге добавления нового торрента;

Возможность смены позиции столбцов в списке трекеров;

Модернизирован интерфейс создания торрентов;

Включена возможность использования drag&drop для создания торрента в основном окне;

Добавлена опция для показа/скрытия строки состояния;

В интерфейс добавлена функция привязки нескольких тегов;

В настройках расширено число опций для управления параметрами libtorrent.



