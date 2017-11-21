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21.11.2017 20:49  Релиз qBittorrent 4.0.0

Представлен релиз торрент-клиента qBittorrent 4.0.0, написанного с использованием тулкита Qt и развиваемого как открытая альтернатива µTorrent, приближенная к нему по интерфейсу и функциональности.

Среди реализованных новшеств:

  • Новый набор пиктограмм, основанный на векторных изображениях в формате SVG, который в будущем сможет масштабироваться в зависимости от плотности пикселей на экране;
  • Полностью прекращена поддержка Qt 4, в качестве минимальной версии заявлен Qt 5.5.1;
  • Добавлен интерфейс для управления локальным списком заблокированных IP;
  • Возможность определения пути для сохранения/чтения файлов конфигурации;
  • Возможность передачи опций через переменные окружения, а не только через аргументы командной строки;
  • Возможность слияния подкаталогов в многофайловых торрентах;
  • Добавлен виджет для отображения путей файловой системы в процессе набора в диалоге добавления нового торрента;
  • Возможность смены позиции столбцов в списке трекеров;
  • Модернизирован интерфейс создания торрентов;
  • Включена возможность использования drag&drop для создания торрента в основном окне;
  • Добавлена опция для показа/скрытия строки состояния;
  • В интерфейс добавлена функция привязки нескольких тегов;
  • В настройках расширено число опций для управления параметрами libtorrent.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.qbittorrent.org/ne...)
  2. OpenNews: Проект Elementary OS представил BitTorrent-клиент Torrential
  3. OpenNews: Второй взлом инфраструктуры BitTorrent-клиента Transmission
  4. OpenNews: Доступен торрент-клиент qBittorrent 3.3.5
  5. OpenNews: Релиз BitTorrent-клиента KTorrent 5.0
  6. OpenNews: Взлом инфраструктуры свободных проектов Deluge и qBittorrent
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: torrent, qbittorrent
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  • 1.1, Аноним, 22:29, 21/11/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +8 +/
    Годнота. Давно пользуюсь этим клиентом. Лучший клиент.
     
     
  • 2.4, Аноним, 22:37, 21/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• –2 +/
    Чем же лучший?
     
     
  • 3.10, VINRARUS, 23:00, 21/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    > Чем же лучший?

    Наличием QT.

     
  • 1.2, Аноним, 22:34, 21/11/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Смотрим новости и ждем обновление поломанного, с релизом всех)
     
  • 1.3, Аноним, 22:35, 21/11/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –3 +/
    Мне нравится deluge норм и шифрование и протокол uTorrent'a. Огонь.
     
     
  • 2.7, dimqua, 22:47, 21/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Deluge тоже на libtorrent. Но интерфейс qBittorrent мне нравится больше.
     
  • 2.9, Аноним, 22:57, 21/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Это который на питоне, на питоновских биндингах к gtk qt, которые любят сегфолти... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.5, Онаним, 22:40, 21/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Пробовал полгода назад - снес из-за вырвиглазного интерфейса (особенно всплывающее окошко в трее). Подскажите, есть какие-нибудь изменения в этом плане?
     
     
  • 2.11, Go_blin, 23:02, 21/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Уведомления и значок в трее отключаются. Кроме графического интерфейса давно есть веб-интерфейс. А ещё есть версия qbittorrent-nox, настроил автозагрузку, запустил демоном и никаким интерфейсом можно не пользоваться.
     
  • 1.6, Dkg, 22:43, 21/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Эта штука поинтереснее uTorrent'a
     
  • 1.8, Аноним, 22:52, 21/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    На данный момнт релиз 4 0 0 очень багованный Пользуюсь всегда сборкой от Gelmir... весь текст скрыт [показать]
     

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