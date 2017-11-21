21.11.2017 20:49  Релиз qBittorrent 4.0.0

|
Представлен релиз торрент-клиента qBittorrent 4.0.0, написанного с использованием тулкита Qt и развиваемого как открытая альтернатива µTorrent, приближенная к нему по интерфейсу и функциональности.
Среди реализованных новшеств:
- Новый набор пиктограмм, основанный на векторных изображениях в формате SVG, который в будущем сможет масштабироваться в зависимости от плотности пикселей на экране;
- Полностью прекращена поддержка Qt 4, в качестве минимальной версии заявлен Qt 5.5.1;
- Добавлен интерфейс для управления локальным списком заблокированных IP;
- Возможность определения пути для сохранения/чтения файлов конфигурации;
- Возможность передачи опций через переменные окружения, а не только через аргументы командной строки;
- Возможность слияния подкаталогов в многофайловых торрентах;
- Добавлен виджет для отображения путей файловой системы в процессе набора в диалоге добавления нового торрента;
- Возможность смены позиции столбцов в списке трекеров;
- Модернизирован интерфейс создания торрентов;
- Включена возможность использования drag&drop для создания торрента в основном окне;
- Добавлена опция для показа/скрытия строки состояния;
- В интерфейс добавлена функция привязки нескольких тегов;
- В настройках расширено число опций для управления параметрами libtorrent.