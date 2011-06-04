The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

21.11.2017 13:55  Обновление Samba 4.7.3, 4.6.11 и 4.5.15 с устранением уязвимостей

Опубликованы корректирующие выпуски Samba 4.7.3, 4.6.11 и 4.5.15, в которых устранены две уязвимости:

  • CVE-2017-14746 - уязвимость, вызванная обращением к уже освобождённому блоку памяти, позволяет получить контроль за содержимым кучи через манипуляции с находящимся в освобождаемой области указателем. Через отправку специально оформленного запроса SMB1 атакующие потенциально могут выполнить код на сервере. В качестве обходного пути защиты рекомендуется запретить использование протокола SMB1, добавив в настройки "server min protocol = SMB2". Проблема проявляется во всех выпусках, начиная с Samba 4.0;
  • CVE-2017-15275 - отсутствие очистки памяти перед применением структур данных может привести к утечке содержимого памяти серверного процесса (например, хэшей паролей и данных, используемых в обработке предыдущего запроса) в составе отправляемых клиенту ответов. Проблема проявляется начиная с выпуска Samba 3.6.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/s...)
  2. OpenNews: Выпуск Samba 4.7.0
  3. OpenNews: Обновление Samba 4.6.8, 4.5.14 и 4.4.16 с устранением уязвимостей
  4. OpenNews: Критическая уязвимость в Heimdal Kerberos, затрагивающая Samba 4
  5. OpenNews: Зафиксированы атаки для майнинга криптовалюты на уязвимых серверах Samba и на Raspberry Pi
  6. OpenNews: Уязвимость в Samba, позволяющая выполнить код на сервере
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: samba
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение RSS
 
  • 1, Аноним, 16:32, 21/11/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Я бы на их месте сделал SMB1 выключенным по дефолту и позволил включать вручную ... весь текст скрыт [показать]
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2017 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor