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21.11.2017 11:40  Let's Encrypt занял 36% рынка удостоверяющих центров

По статистике NetTrack более 36% HTTPS-сайтов в сети используют сертификаты, выданные некоммерческим удостоверяющим центром Let’s Encrypt, контролируемым сообществом и предоставляющим сертификаты безвозмездно всем желающим. На текущий момент службой Let's Encrypt выдано 46 млн сертификатов, охватывающих около 60 млн доменов. На втором месте удостоверяющий центр COMODO (19%), а на третьем GeoTrust (11%).

Общая доля запросов страниц по HTTPS составила 65%, судя по статистике, полученной в рамках работы сервиса Firefox Telemetry. Для сравнения, два года назад при запуске проекта Let’s Encrypt этот показатель составлял 40%, а в начале 2017 года достиг значения в 50%.По статистике Google доля страниц, открытых по HTTPS, составляет от 68% до 86% (ChromeOS - 86%, macOS - 84%, Linux - 82%, Windows - 80%, Android - 68%).

Дополнительно можно отметить объявление о сворачивании деятельности удостоверяющего центра StartCom, владельцы которого решили не возвращать к жизни сервис, который утратил доверие ведущих производителей браузеров, принявших решение исключить его корневой сертификат из своих хранилищ, после выявиления серьёзных нарушений. Деятельность StartCom будет остановлена начиная с 1 января 2018 года, но работа служб CRL и OCSP будет осуществляться ещё два года до окончании времени действия корневого сертификата. Доля сертификатов StartCom оценивается в 0.02%, в то время как год назад данное значение составляло 2% (шестой по величине удостоверяющий центр).

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: В Firefox 58 будет прекращено доверие ко всем сертификатам WoSign и StartCom
  3. OpenNews: Google предупредил о скором прекращении доверия ко всем сертификатам WoSign и StartCom
  4. OpenNews: Google и Apple присоединились к блокировке сертификатов WoSign и StartCom
  5. OpenNews: Let's Encrypt обеспечит поддержку масок в сертификатах
  6. OpenNews: Сервис Let's Encrypt преодолел рубеж в 100 млн сертификатов
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: ssl, letsencrypt
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  • 1.1, Аноним, 11:44, 21/11/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +1 +/
    А кого-то это удивляет Халявные сертификаты, еще и с готовыми скриптами для обн... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, Ilya Indigo, 11:50, 21/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    А где Восайн на графике?
    Его даже в последнем абзаце явно не упомянули.
     
     
  • 2.3, Ilya Indigo, 11:54, 21/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > 37 WoSign CA Limited 0.06%

    Ё-маё, не ужели он даже китайцем нафиг не сдался?

     
     
  • 3.4, llolik, 12:01, 21/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Там вроде же год назад скандал с прекращением доверия был.
     
     
  • 4.5, Ilya Indigo, 12:09, 21/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Там вроде же год назад скандал с прекращением доверия был.

    Китайцы же Макстором пользуются.

     
  • 2.6, WoSign, 12:31, 21/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Там где и должен быть - в зaднице.
     

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