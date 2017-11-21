21.11.2017 11:40  Let's Encrypt занял 36% рынка удостоверяющих центров

По статистике NetTrack более 36% HTTPS-сайтов в сети используют сертификаты, выданные некоммерческим удостоверяющим центром Let’s Encrypt, контролируемым сообществом и предоставляющим сертификаты безвозмездно всем желающим. На текущий момент службой Let's Encrypt выдано 46 млн сертификатов, охватывающих около 60 млн доменов. На втором месте удостоверяющий центр COMODO (19%), а на третьем GeoTrust (11%).

Общая доля запросов страниц по HTTPS составила 65%, судя по статистике, полученной в рамках работы сервиса Firefox Telemetry. Для сравнения, два года назад при запуске проекта Let’s Encrypt этот показатель составлял 40%, а в начале 2017 года достиг значения в 50%.По статистике Google доля страниц, открытых по HTTPS, составляет от 68% до 86% (ChromeOS - 86%, macOS - 84%, Linux - 82%, Windows - 80%, Android - 68%).

Дополнительно можно отметить объявление о сворачивании деятельности удостоверяющего центра StartCom, владельцы которого решили не возвращать к жизни сервис, который утратил доверие ведущих производителей браузеров, принявших решение исключить его корневой сертификат из своих хранилищ, после выявиления серьёзных нарушений. Деятельность StartCom будет остановлена начиная с 1 января 2018 года, но работа служб CRL и OCSP будет осуществляться ещё два года до окончании времени действия корневого сертификата. Доля сертификатов StartCom оценивается в 0.02%, в то время как год назад данное значение составляло 2% (шестой по величине удостоверяющий центр).



