19.11.2017 11:35  GitHub реализовал средства совместной разработки для редактора кода Atom

GitHub представил пакет Teletype, дополняющий среду разработки Atom возможностями для совместного редактирования кода. Teletype позволяет нескольким разработчикам одновременно редактировать один код в режиме реального времени, наблюдая за работой друг друга (а редакторе отображается несколько курсоров разного цвета и вносимые другими разработчиками изменения срезу появляются в коде без отдельных процедур синхронизации).

Совместный доступ открывается на уровне вкладок - на первичной системе генерируется идентификатор доступа, при помощи которого другие разработчики могут подключиться к текущей вкладке и не только отслеживать её состояние, но и вносить изменения. При этом файлы для редактирования и позиция в коде выбирается первичным пользователем, который открыл совместный доступ к вкладке (все участники видят одно и то же содержимое вкладки).

Обмен данными в процессе совместной работы осуществляется напрямую между участниками в режиме P2P при помощи протокола WebRTC. Централизованный сервер используется только для координации подключения. Клиентская часть выполнена в виде плагина для редактора Atom, а серверная написана на платформе Node.js и использует СУБД PostgreSQL.