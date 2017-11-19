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19.11.2017 11:35  GitHub реализовал средства совместной разработки для редактора кода Atom

GitHub представил пакет Teletype, дополняющий среду разработки Atom возможностями для совместного редактирования кода. Teletype позволяет нескольким разработчикам одновременно редактировать один код в режиме реального времени, наблюдая за работой друг друга (а редакторе отображается несколько курсоров разного цвета и вносимые другими разработчиками изменения срезу появляются в коде без отдельных процедур синхронизации).

Совместный доступ открывается на уровне вкладок - на первичной системе генерируется идентификатор доступа, при помощи которого другие разработчики могут подключиться к текущей вкладке и не только отслеживать её состояние, но и вносить изменения. При этом файлы для редактирования и позиция в коде выбирается первичным пользователем, который открыл совместный доступ к вкладке (все участники видят одно и то же содержимое вкладки).

Обмен данными в процессе совместной работы осуществляется напрямую между участниками в режиме P2P при помощи протокола WebRTC. Централизованный сервер используется только для координации подключения. Клиентская часть выполнена в виде плагина для редактора Atom, а серверная написана на платформе Node.js и использует СУБД PostgreSQL.



  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/blog/2468-i...)
  2. OpenNews: GitHub и Facebook представили открытую интегрированную среду разработки Atom IDE
  3. OpenNews: Выпуск текстового редактора Atom 1.6, развиваемого GitHub
  4. OpenNews: GitHub выпустил среду редактирования кода Atom 1.0
  5. OpenNews: GitHub открыл исходные тексты среды редактирования кода Atom
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: atom
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  • 1.2, Аноним, 12:05, 19/11/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +5 +/
    Теперь делать npm install leftpad можно будет коллективно.
     
  • 1.4, Принц, 12:40, 19/11/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    >среду разработки atom

    Это как среда разработки vim?

     
  • 1.5, Аноним, 12:52, 19/11/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +2 +/
    Уже было в Emacs.
     
  • 1.9, Иван Николаевич, 14:18, 19/11/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Вроде круто, а вроде бред полный.
    На большом проекте, вроде пилишь код, а ошибка левого чувака который параллельно с тобой работает. Пахнет гемором и испорченными нервами.

    Такая же тема разрабатывается для VS на сколько слышал.
    Думаю если фича пойдет, то и JetBrains тоже запилит. Но вот сомневаюсь что особо пойдет т.к. имхо скорее замедлять работу будет, чем ускорять.

    Все таки комфортнее понимать что ты  все ошибки которые возникают - исключительно твои, и теоретически меньше.

     
     
  • 2.10, Luarocks, 14:44, 19/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    Мне кажется, это может быть удобно для обучения кого-нибудь удалённо. В духе "вот эту штуку можно сделать так, а теперь попробуй сам, а я посмотрю".
     
     
  • 3.15, Stop, 18:26, 19/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Скоро на всех собеседованиях планеты...
     
  • 2.17, Аноним, 18:58, 19/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Пишешь код, пытаешься скомпилировать и получаешь сообщение о синтаксической ошиб... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.18, Аноним, 19:04, 19/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Такая проблема может возникнуть только у тех одаренных личностей, что будут пыта... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.19, Вы забыли заполнить поле Name, 19:05, 19/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Парное программирование. Не, не слышал?
     
  • 1.20, Sfinx, 19:06, 19/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    теоретически может быть полезно для парного программирования - здесь придется постоянно быть на связи. главное чтобы не коммитили одновременно от одного имени ;)
     
  • 1.21, Економ1110ка, 19:07, 19/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Google wave ;)
     

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