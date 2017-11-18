The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

18.11.2017 09:25  В ядро Linux добавлена поддержка архитектуры RISC-V

В состав ядра Linux принят код для обеспечения работы на системах с архитектурой RISC-V. Пользователи смогут воспользоваться RISC-V начиная с ядра 4.15. Также ожидается включение поддержки новой архитектуры в состав glibc.

После выхода ядра 4.15, ориентировочно в начале февраля 2018 года, RISC-V Linux ABI будет переведён в разряд стабильных интерфейсов, сохраняющих обратную совместимость и готовых для повсеместного использования. До февраля разработчики намерены устранить остающиеся недоработки в ABI. Дистрибутивы, желающие приступить к обеспечению поддержки RISC-V до выхода ядра 4.15 и новой версии Glibc, могут воспользоваться бэкпортами, размещёнными в репозитории freedom-u-sdk (для сборки следует использовать команду "make sim").

RISC-V предоставляет открытую и гибкую систему машинных инструкций, позволяющую создавать микропроцессоры для произвольных областей применения, не требуя при этом отчислений и не налагая условий на использование. RISC-V позволяет создавать полностью открытые системы на кристалле, включая полностью открытые SoС и процессоры. В настоящее время на базе спецификации RISC-V разными компаниями и сообществами развивается 7 вариантов ядер микропроцессоров (Rocket, ORCA, PULPino, OPenV/mriscv, VexRiscv, Roa Logic RV12, SCR1) и три SoC (lowRISC, Rocket Chip, Briey), которые разрабатываются под различными свободными лицензиями (BSD, MIT, Apache 2.0).

  1. Главная ссылка к новости (https://groups.google.com/a/gr...)
  2. OpenNews: Выпуск CoreBoot 4.6
  3. OpenNews: Open-V может стать первым массово производимым открытым чипом с архитектурой RISC-V
  4. OpenNews: Поддержка архитектуры ARMv6 в Linux, ядро 2.6 и встраиваемые системы.
  5. OpenNews: Во втором кандидате в релизы Linux ядра 2.6.30 появилась поддержка архитектуры MicroBlaze
  6. OpenNews: Компания ARM представила патчи для ядра Linux с поддержкой 64-битной архитектуры ARMv8
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: risc-v, linux, kernel
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Линейный вид | Ajax | Показать все | RSS
 
  • 1.1, A.Stahl, 09:51, 18/11/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    >гибкую систему машинных инструкций

    Ну и кому это нужно? Мы снова получим(на самом деле никто ничего выпускать не будет, так что не получим) набор разнообразных несовместимых друг с другом микросхем. Получится та же дрянь что и АРМ -- гибкость, всё хорошо, а по факту тивоизация "из коробки".

     
  • 1.2, Аноним, 10:44, 18/11/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –2 +/
    позволяет создавать полностью открытые системы на кристалле, включая полностью ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, fidaj, 11:34, 18/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    отстают от фри :)
     
     
  • 2.4, Andrey Mitrofanov, 11:37, 18/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > отстают от фри :)

    Фря добавила riscv в ядро linux раньше самого ядра linux? Забористо, чо...

     
  • 1.5, Zenitur, 11:41, 18/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Кстати, какой самый крутой проц создавали в Майнкрафте?
     
  • 1.6, Аноним, 11:51, 18/11/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Забыли как минимум SiFive E51 и U54-MC ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.7, ыы, 13:13, 18/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    теперь домохозяйкам предложат не только ядро перекомпилировать, но и процессор в духовке запекать?
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2017 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor