18.11.2017 09:25  В ядро Linux добавлена поддержка архитектуры RISC-V

В состав ядра Linux принят код для обеспечения работы на системах с архитектурой RISC-V. Пользователи смогут воспользоваться RISC-V начиная с ядра 4.15. Также ожидается включение поддержки новой архитектуры в состав glibc.

После выхода ядра 4.15, ориентировочно в начале февраля 2018 года, RISC-V Linux ABI будет переведён в разряд стабильных интерфейсов, сохраняющих обратную совместимость и готовых для повсеместного использования. До февраля разработчики намерены устранить остающиеся недоработки в ABI. Дистрибутивы, желающие приступить к обеспечению поддержки RISC-V до выхода ядра 4.15 и новой версии Glibc, могут воспользоваться бэкпортами, размещёнными в репозитории freedom-u-sdk (для сборки следует использовать команду "make sim").

RISC-V предоставляет открытую и гибкую систему машинных инструкций, позволяющую создавать микропроцессоры для произвольных областей применения, не требуя при этом отчислений и не налагая условий на использование. RISC-V позволяет создавать полностью открытые системы на кристалле, включая полностью открытые SoС и процессоры. В настоящее время на базе спецификации RISC-V разными компаниями и сообществами развивается 7 вариантов ядер микропроцессоров (Rocket, ORCA, PULPino, OPenV/mriscv, VexRiscv, Roa Logic RV12, SCR1) и три SoC (lowRISC, Rocket Chip, Briey), которые разрабатываются под различными свободными лицензиями (BSD, MIT, Apache 2.0).



