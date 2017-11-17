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17.11.2017 12:26  GitHub добавил средства информирования об уязвимостях в репозиториях

GitHub реализовал отображение меток, информирующих об использовании проектами зависимостей с неисправленными уязвимостями. Вместе с меткой также выводятся сведения о путях устранения проблемы и версиях, в которых уязвимость уже устранена. В настоящее время выставление меток добавлено только для проектов на языках Javascript и Ruby, которые составляют 75% от кода с зависимостями, размещённого на GitHub. В 2018 году ожидается вывод аналогичных меток для проектов на языке Python. Вывод уведомлений об уязвимостях и построение графа зависимостей по умолчанию включено для всех публично доступных проектов.

Дополнительно можно отметить публикацию отчёта о состоянии безопасности открытого кода, составленном с учётом существенного увеличения числа библиотек в репозиториях. Например, за год число пакетов в NPM увеличилось на 57%, в PyPi на 32%, а в RubyGems на 10.3%. Соответственно на 53.8% увеличилось число уязвимостей в библиотеках из подобных репозиториев, при том, что число уязвимостей в пакетах из состава RHEL наоборот уменьшилось на 65%.

По данным составителей отчёта вызывающие уязвимости ошибки в среднем находятся в коде два с половиной года и в 75% случаях выявляются не мэйнтенерами, а сторонними исследователями. В среднем на исправление проблемы после получения уведомления об уязвимости уходит 16 дней, при том, что 34% мэйнтенеров реагируют на проблему в течение первого дня, а 60% в течение недели. Для 14% проанализированных библиотек выявленные уязвимости так и не были устранены. Только в 16.1% случаев исправления были портированы для прошлых выпусков библиотек.

10% проектов запрашивают для уязвимостей идентификатор CVE, а 25% практикуют умалчивание связи исправленных проблем с уязвимостями. Лишь 11% уязвимостей в Node.js занесены в базу NVD (National Vulnerability Database), для Rubygems этот показатель сооставляет 67%.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/blog/2470-i...)
  2. OpenNews: Незащищённость NPM к атакам по внедрению вредоносных модулей-червей
  3. OpenNews: В RubyGems устранена уязвимость, позволявшая подменять файлы в репозитории
  4. OpenNews: В каталоге Python-пакетов PyPI выявлено 10 вредоносных библиотек
  5. OpenNews: Применение тайпсквоттинга для распространения вредоносных модулей NPM, PyPI и Gems
  6. OpenNews: Более половины npm-пакетов могли быть скомпрометированы из-за ненадёжных паролей доступа
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: npm, github, rubygems, pypi
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним, 13:16, 17/11/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
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    npm такая помойка ,что решать его проблемы приходиться на абсолютно посторонних ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.2, Аноним, 13:38, 17/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    а гемзы это какая помойка? а пупи? а мавен?
     
     
  • 3.3, Борщдрайвен бигдата, 13:44, 17/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    MVN не помойка, а палеонтологический музей.
    Конечно, риск получить упавший костью динозавра по лбу есть, но там поспокойней.
     
  • 1.11, бедный буратино, 16:29, 17/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    Осталось ещё давать ссылку на то, как заюзать уязвимость, и на каких сайтах её можно встретить - тогда сервис будет полным.
     

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