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17.11.2017 10:52  Производитель дронов DJI по ошибке опубликовал закрытые ключи и пароли

Компания DJI, один из крупнейших производителей дронов, по недосмотру разместила на GitHub архив, в котором были оставлены закрытые ключи для HTTPS-сертификатов *.dji.com, AES-ключи для шифрования прошивок, а также пароли доступа к облачным окружениям в AWS и службе хранения Amazon S3. По данным заметивших ключи исследователей, архив находился в открытом доступе от двух до четырёх лет.

Находящейся в архиве информации было достаточно для полной компрометации инфраструктуры компании и подмены сайтов, включая security.dji.com (Security Reporting Center). В ходе экспериментов исследователю также удалось получить доступ к логам о ходе полётов и идентификационной информации.

В настоящее время ключи уже отозваны и заменены на новые. Интересно, что компания DJI выразила готовность выплатить исследователю награду в 30 тысяч долларов США, но для получения премии нужно было подписать соглашение о неразглашении, условия которого исследователь посчитал неприемлемыми и раскрыл данные об утечке, независимо от возможности получения гранта.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.theregister.co.uk/...)
  2. OpenNews: Компания DJI начала публикацию GPL кода, используемого в прошивках
  3. OpenNews: Невозможность удаления данных, по ошибке опубликованных на GitHub
  4. OpenNews: В Cryptkeeper всплыла проблема, приводящая к заданию фиксированного пароля "p"
  5. OpenNews: Более половины npm-пакетов могли быть скомпрометированы из-за ненадёжных паролей доступа
  6. OpenNews: Интернет-регистратор APNIC по ошибке опубликовал хэши паролей Whois-сервиса
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: dji
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  • 1, Аноним, 11:39, 17/11/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –1 +/
    а какие существуют способы защиты от подобной случайной публикации чтобы и прог... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2, Аноним, 11:43, 17/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    https://github.com/StackExchange/blackbox
     
  • 3, kuraga, 11:46, 17/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Насколько мне известно (а я не ИБшник), можно всю инфраструктуру перевести на сертификаты, а сертификаты использовать с помощью устройства, которое позволяет производить необходимые в криптографии действия с приватным ключом, но никогда его не выдает.
     
  • 4, Andrey Mitrofanov, 11:49, 17/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > а какие существуют способы защиты от подобной случайной публикации?
    > чтобы и программисты могли работать и пароли, логины, параметры подключения к серверам
    > и базам даже случайно не могли опубликоваться

    Никаких. Всегда есть вероятность утечки.

    Мненять ключи $часто. В $дронах обновять CRL и пр.лапшу тоже $часто и с устаревшими ключами :] _не взлетать_. Подробнее Вам в отделе безопасности расскажут на инструктаже...

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