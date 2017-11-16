16.11.2017 22:19  Возрождение дистрибутива Slax

Спустя четыре с половиной года после прошлого выпуска представлен новый релиз компактного Live-дистрибутива Slax 9.2.1, загрузочный образ которого занимает около 200Мб (amd64, i386). Дистрибутив полностью переработан: если раньше он базировался на Slackware Linux и KDE 4, то новая версия переведена на пакетную базу Debian, пакетный менеджер APT и систему инициализации systemd.

Графическое окружение построено на основе оконного менеджера FluxBox и рабочего стола/интерфейса запуска программ xLunch, специально разработанного для Slax участниками проекта. При этом xLunch развивается как обособленный пакет и может использоваться для организации работы простого рабочего стола отдельно от Slax. Из входящих в поставку приложений отмечены браузер Chromium, медиаплеер Mplayer, текстовый редактор leafpad и калькулятор.