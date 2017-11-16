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16.11.2017 22:19  Возрождение дистрибутива Slax

Спустя четыре с половиной года после прошлого выпуска представлен новый релиз компактного Live-дистрибутива Slax 9.2.1, загрузочный образ которого занимает около 200Мб (amd64, i386). Дистрибутив полностью переработан: если раньше он базировался на Slackware Linux и KDE 4, то новая версия переведена на пакетную базу Debian, пакетный менеджер APT и систему инициализации systemd.

Графическое окружение построено на основе оконного менеджера FluxBox и рабочего стола/интерфейса запуска программ xLunch, специально разработанного для Slax участниками проекта. При этом xLunch развивается как обособленный пакет и может использоваться для организации работы простого рабочего стола отдельно от Slax. Из входящих в поставку приложений отмечены браузер Chromium, медиаплеер Mplayer, текстовый редактор leafpad и калькулятор.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.slax.org/en/blog/2...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива Slackware 14.2
  3. OpenNews: Релиз Linux-дистрибутива Zenwalk 8.0
  4. OpenNews: Выпуск Wifislax 4.12, дистрибутива для тестирования Wi-Fi
  5. OpenNews: Доступен новый выпуск дистрибутива Slax 7.0.6
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: slax
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  • 1.2, Аноним, 22:33, 16/11/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Ну и нахрен он такой убогий нужен?
    >Slax
    >Не Slackware
     
  • 1.3, Аноним, 22:35, 16/11/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    А причем тут slax ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.5, Аноним, 22:40, 16/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Если перевели на Debian, тогда нужно было и переименовать в Debix
     
  • 1.6, Аноним, 22:41, 16/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    за дебиан спасибо, давно пора всем мелким дистрам на деб пакеты переходить
     

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