16.11.2017 20:02  Релиз GhostBSD 11.1

После более года разработки доступен релиз десктоп-ориентированного дистрибутива GhostBSD 11.1, построенного на базе FreeBSD 11.1 и предлагающего пользовательские окружения Xfce и MATE. Поддерживается как работа в Live-режиме, так и установка на жесткий диск (используется собственный инсталлятор ginstall, написанный на языке Python). Загрузочные образы сформированы для архитектуры amd64 (2 Гб). Особенности выпуска: Прекращены формирование 32-разрядных сборок и поддержка архитектуры i386;

Введён в строй собственных репозиторий с приложениями (раньше использовался штатный репозиторий бинарных пакетов FreeBSD);

Добавлены средства для выполнения в гостевых системах под управлением VMware Workstation;

В инсталлятор добавлены опции для зеркалирования дисков, манипуляций с MBR и GPT и настройки раздела подкачки;

В Xfce по умолчанию задействовано меню Whisker;

Обновлены все приложения, развиваемые проектом GhostBSD;

Добавлены средства для настройки ZFS.



