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16.11.2017 20:02  Релиз GhostBSD 11.1

После более года разработки доступен релиз десктоп-ориентированного дистрибутива GhostBSD 11.1, построенного на базе FreeBSD 11.1 и предлагающего пользовательские окружения Xfce и MATE. Поддерживается как работа в Live-режиме, так и установка на жесткий диск (используется собственный инсталлятор ginstall, написанный на языке Python). Загрузочные образы сформированы для архитектуры amd64 (2 Гб).

Особенности выпуска:

  • Прекращены формирование 32-разрядных сборок и поддержка архитектуры i386;
  • Введён в строй собственных репозиторий с приложениями (раньше использовался штатный репозиторий бинарных пакетов FreeBSD);
  • Добавлены средства для выполнения в гостевых системах под управлением VMware Workstation;
  • В инсталлятор добавлены опции для зеркалирования дисков, манипуляций с MBR и GPT и настройки раздела подкачки;
  • В Xfce по умолчанию задействовано меню Whisker;
  • Обновлены все приложения, развиваемые проектом GhostBSD;
  • Добавлены средства для настройки ZFS.


  1. Главная ссылка к новости (http://ghostbsd.org/11.1_relea...)
  2. OpenNews: Выпуск пользовательского дистрибутива GhostBSD 10.3
  3. OpenNews: Выпуск пользовательского дистрибутива GhostBSD 10.1
  4. OpenNews: Выпуск пользовательского дистрибутива GhostBSD 4.0
  5. OpenNews: Релиз FreeBSD 11.1
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: ghostbsd
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  • 1, Анонимокински, 22:02, 16/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    Есть смысл переходить с линукса на бсд? Как там с ПО обстоят дела?
     
     
  • 2, Аноним, 22:14, 16/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
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    на васян-сборки freebsd11, типа рекламируемой - точно никакого смысла и mate, ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4, Аноним, 22:34, 16/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
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    Плюсую предыдущего оратора Васян-сборки пригодятся уже имеющим опыт с системой,... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3, Аноним, 22:30, 16/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
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    Если нравится понимать систему, накидать компонентов по желанию - отлично Но ес... весь текст скрыт [показать]
     

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