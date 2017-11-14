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14.11.2017 10:30  Выпуск мобильной ОС Sailfish 2.1.3

Компания Jolla, основанная бывшими сотрудниками Nokia с целью разработки новых смартфонов, построенных на базе Linux-платформы MeeGo, опубликовала релиз операционной системы Sailfish 2.1.3. Сборки подготовлены для устройств Jolla 1, Jolla C, Jolla Tablet и Sony Xperia X. Sailfish использует графический стек на базе Wayland и библиотеки Qt5, системное окружение построено на основе Mer (форк MeeGo) и пакетов Mer-дистрибутива Nemo. Пользовательская оболочка, базовые мобильные приложения, QML-компоненты построения графического интерфейса Silica, прослойка для запуска Andrоid-приложений, движок умного ввода текста и система синхронизации данных являются проприетарными, но их код планировалось открыть в 2017 году.

В новой версии:

  • В прошивке Sailfish X для смартфона Xperia X модернизирована прослойка Aliendalvik, предоставляющая средства для запуска приложений, написанных для платформы Android;
  • Добавлен новый вариант оформления пользовательского окружения - "Flow", который по умолчанию задействован в прошивке Sailfish X и может быть выбран через главное меню для остальных устройств;
  • Браузер адаптирован для работы на экранах с разрешением FullHD;
  • Для ускорения запуска на устройствах с более 2 Гб ОЗУ представлен Media Booster;
  • В средства удалённого управления мобильным устройством (MDM, Device management) добавлен API для настройки Email и SSL-сертификатов;
  • Добавлена возможность быстрого переключения между хранителем экрана и формой ввода кода разблокировки через скользящие движения по экрану влево или вправо;
  • Обеспечено принудительное закрытие запущенного приложения при деинсталляции связанного с ним пакета;
  • Интерфейс домашнего экрана оптимизирован для экранов с высоким разрешением;
  • Упрощено нажатие клавиши Backspace на экранной клавиатуре;
  • В Mediaplayer для записи видео задействован набор кодеков MediaCodecSource вместо OMXCodec;
  • В Start-up wizard добавлена функция установки приложений из каталогов-магазинов для платформы Android;
  • Устранены уязвимости, в том числе Blueborne (уязвимость в Bluetooth-стеке) и KRACK (уязвимость в WPA2).


  1. Главная ссылка к новости (https://together.jolla.com/que...)
  2. OpenNews: Выпуск мобильной ОС Sailfish 2.1.2
  3. OpenNews: Выпуск мобильной ОС Sailfish 2.1.1
  4. OpenNews: Компании Jolla и Sony представили версию Sailfish для смартфонов Sony Xperia
  5. OpenNews: Выпуск мобильной ОС Sailfish 2.1
  6. OpenNews: Компания Jolla готовит открытие кода приложений и графического интерфейса Sailfish
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: sailfish
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  • 1, Аноним, 10:32, 14/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    Слоупоки, 2 недели как уже обнволение было.
     

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