10.11.2017 22:46  Выпуск Rakudo Star 2017.10, дистрибутива Perl 6

Состоялся релиз пакета Rakudo Star 2017.10, включающего компилятор Rakudo, виртуальную машину MoarVM, документацию, модули и инструменты, необходимые для разработки на языке Perl 6. Компилятор соответствует спецификации Perl v6.c, за исключением поддержки расширенных макросов, неблокирующего ввода/вывода и ряда мелких особенностей, которые планируется довести до рабочего состояния в будущих выпусках. В качестве виртуальной машины для исполнения байткода предлагается MoarVM, которая проходит все тесты (альтернативный бэкенд на базе JVM пока не обладает всей необходимой функциональностью).

В новой версии обновлён инструментарий управления установкой модулей zef, заменивший собой устаревшую утилиту panda, код которой исключён из поставки. В состав включены новые модули perl6-datetime-format и Test-META (плюс зависимости JSON-Class, JSON-Marshal, JSON-Name, JSON-Unmarshal и META6). Добавлена новая версия модуля DBIish.



