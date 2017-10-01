The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

10.11.2017 22:46  Выпуск Rakudo Star 2017.10, дистрибутива Perl 6

Состоялся релиз пакета Rakudo Star 2017.10, включающего компилятор Rakudo, виртуальную машину MoarVM, документацию, модули и инструменты, необходимые для разработки на языке Perl 6. Компилятор соответствует спецификации Perl v6.c, за исключением поддержки расширенных макросов, неблокирующего ввода/вывода и ряда мелких особенностей, которые планируется довести до рабочего состояния в будущих выпусках. В качестве виртуальной машины для исполнения байткода предлагается MoarVM, которая проходит все тесты (альтернативный бэкенд на базе JVM пока не обладает всей необходимой функциональностью).

В новой версии обновлён инструментарий управления установкой модулей zef, заменивший собой устаревшую утилиту panda, код которой исключён из поставки. В состав включены новые модули perl6-datetime-format и Test-META (плюс зависимости JSON-Class, JSON-Marshal, JSON-Name, JSON-Unmarshal и META6). Добавлена новая версия модуля DBIish.

  1. Главная ссылка к новости (http://rakudo.org/2017/11/09/a...)
  2. OpenNews: Выпуск Rakudo Star 2017.07, дистрибутива Perl 6
  3. OpenNews: Ларри Уолл представил Perl 6.0.0
  4. OpenNews: Состоялся рождественский релиз Perl 6
  5. OpenNews: Первый выпуск компилятора Perl 5 в JVM от проекта Perlito
  6. OpenNews: Релиз языка программирования Perl 5.26.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: perl, rakudo
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение RSS
 
  • 1, ZimniY, 00:24, 11/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    А что есть из софта, что написано на Perl 6?
     
  • 2, Аноним, 00:45, 11/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Perl is dead, don't use perl.
     
  • 3, Ананас, 01:05, 11/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Мне интересно, за что хоть минусуют.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2017 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor