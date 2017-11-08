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08.11.2017 17:12  Arch Linux прекратил поддержку 32-разрядных систем x86

Разработчики дистрибутива Arch Linux уведомили пользователей о прекращении поддержки архитектуры i686. Официальная поддержка 32-разрядных систем x86 прекращена и сопровождающие теперь не будут собирать свои пакеты для данных систем. В конце ноября пакеты для архитектуры i686 вначале будут удалены из зеркал, а позднее из основного архива. Пользователям, которые по тем или иным причинам не имеют возможности перейти на пакеты x86_64, предлагается воспользоваться поддерживаемым сообществом сторонним форком Arch Linux 32

Для перехода на использование репозиториев Arch Linux 32 достаточно прописать в /etc/pacman.d/mirrorlist одно из зеркал форка, после чего выполнить "pacman -Syy archlinux32-keyring-transition" и "pacman -Syuu".

  1. Главная ссылка к новости (https://www.archlinux.org/news...)
  2. OpenNews: Arch Linux прекращает поддержку ABS (Arch Build System)
  3. OpenNews: Релиз web-браузера Chrome 49, прекративший поддержку 32-разрядных систем Linux
  4. OpenNews: В Debian 9 "Stretch" прекращена поддержка 32-разрядной архитектуры PowerPC
  5. OpenNews: Выпуск CentOS 7.4 для 32-разрядных систем x86
  6. OpenNews: Для Ubuntu Server будет прекращено формирование 32-разрядных сборок
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: archlinux
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  • 1.1, Аноним, 17:14, 08/11/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    не понял, а lib32-* останутся?
     
     
  • 2.8, Аноним, 17:30, 08/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +/
    Еще в прошлой новости написано было The multilib repository will not be affec... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.2, emg81, 17:18, 08/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +5 +/
    В принципе, всё логично. Ресурсы на поддержку ограничены, проект на энтузиазме, поэтому нужно фокусироваться на наиболее значимом и востребованном. Очень правильный шаг.

    Ну а если кто-то считает, что нужно обязательно поддерживать 32-разрядные сборки, то может сам внести посильный вклад посредством либо личного труда, либо личных финансов.

    Словлю минусов, наверное, но как-то до лампочки.

     
     
  • 2.14, Аноним, 17:43, 08/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Вот уж не думал, что в арче всё так плохо с инфраструктурой, что на каждую архит... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.15, пох, 17:49, 08/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Вот уж не думал, что в арче всё так плохо с инфраструктурой, что на каждую архитектуру
    > надо руками собирать и поддерживать.

    в арче плохо с деньгами. А сборочные и тестовые системы жрут 24/7, да еще и ломаются.

    скоро 32битный дистрибутив собрать будет стоить немерянного времени и сил, когда сборочных систем не останется вовсе. А потом и просто попереломают весь юзерленд, и хрен ты чего сложнее бизибокса с кастрированной libc соберешь. дивный новый мир, мля.


      

     
     
  • 4.20, Аноним, 18:13, 08/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    А были ли попытки собрать деньги А то судя по наличию форка, несколько персонаж... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.26, rshadow, 18:39, 08/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Хорошее решение для десктопного дистра.
     
  • 1.3, Аноним, 17:19, 08/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Странно Новость об отказе от 32, а юные эксперты как мне теперь быть со своим ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.4, Аноним, 17:21, 08/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +7 +/
    Ты определись, юные или купленный в 1998 компьютер.
     
     
  • 3.10, Аноним, 17:32, 08/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Молоды душой.
     
  • 3.27, iPony, 18:47, 08/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Главное ребята сердцем 💖 не стареть...
    А ты улетающую вдаль плазму
    В сердце своём 💕 сбереги
     
  • 2.5, Аноним, 17:24, 08/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    как мне теперь быть со своим купленным в 1998 компьютером?
     
     
  • 3.23, Аноним, 18:30, 08/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Меня такой перестал устраивать ещё в 2003-м
     
  • 1.7, Аноним, 17:28, 08/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Давно пора старое железо отправлять на свалку И, если включить мозг, становится... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.16, Аноним, 17:50, 08/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Свой вы явно включили
     
  • 2.18, Аноним, 18:01, 08/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Возможность работать на старом железе это один из плюсов линукса Прискорбно, чт... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.24, Аноним, 18:33, 08/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну всё же не впадать в крайности, типа Pentium-MMX, P-II, P-III
     
  • 1.9, Когда проснется Бах, 17:31, 08/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –3 +/
    Ха Не зря я Gentoo выбрал, мой ноут 1999 года выпуска летает просто Арчевикам ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.19, ОШИБКА Отсутствуют данные в поле Name, 18:10, 08/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Это какой-то тролинг? Ноут 99год года. Его вообще еще можно использовать-то? На нем что-то еще работает?
     
     
  • 3.21, Мать драконов, 18:28, 08/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Черт, ну я даже не знаю. Может быть денег нет у человека. Может быть старый НИИ, где вход по пропускам и ни одну железяку не пронести.

    SSD в такие НИИ в трусах люди проносят, чтобы компы быстрее работали, а вы тут )

    Так что не все так просто и не все так богато живут.

    Может и не 1998 года комп, но 2004 это уже P4 минимум. Разве эти компы пора выбрасывать на свалку?

     
  • 2.25, Аноним, 18:36, 08/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Тоже гентушник, но даже представить себе не могу пятоПлазму на ноуте 1999 года ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.22, Angela Gossow, 18:30, 08/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Бессысленно
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    Приветствую CRUX!
     

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