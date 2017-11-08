08.11.2017 17:12  Arch Linux прекратил поддержку 32-разрядных систем x86

Разработчики дистрибутива Arch Linux уведомили пользователей о прекращении поддержки архитектуры i686. Официальная поддержка 32-разрядных систем x86 прекращена и сопровождающие теперь не будут собирать свои пакеты для данных систем. В конце ноября пакеты для архитектуры i686 вначале будут удалены из зеркал, а позднее из основного архива. Пользователям, которые по тем или иным причинам не имеют возможности перейти на пакеты x86_64, предлагается воспользоваться поддерживаемым сообществом сторонним форком Arch Linux 32

Для перехода на использование репозиториев Arch Linux 32 достаточно прописать в /etc/pacman.d/mirrorlist одно из зеркал форка, после чего выполнить "pacman -Syy archlinux32-keyring-transition" и "pacman -Syuu".



