08.11.2017 17:12  Arch Linux прекратил поддержку 32-разрядных систем x86

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|1.2, emg81, 17:18, 08/11/2017 [ответить] [смотреть все]
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В принципе, всё логично. Ресурсы на поддержку ограничены, проект на энтузиазме, поэтому нужно фокусироваться на наиболее значимом и востребованном. Очень правильный шаг.
Ну а если кто-то считает, что нужно обязательно поддерживать 32-разрядные сборки, то может сам внести посильный вклад посредством либо личного труда, либо личных финансов.
Словлю минусов, наверное, но как-то до лампочки.
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|3.15, пох, 17:49, 08/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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> Вот уж не думал, что в арче всё так плохо с инфраструктурой, что на каждую архитектуру
> надо руками собирать и поддерживать.
в арче плохо с деньгами. А сборочные и тестовые системы жрут 24/7, да еще и ломаются.
скоро 32битный дистрибутив собрать будет стоить немерянного времени и сил, когда сборочных систем не останется вовсе. А потом и просто попереломают весь юзерленд, и хрен ты чего сложнее бизибокса с кастрированной libc соберешь. дивный новый мир, мля.
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|3.21, Мать драконов, 18:28, 08/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Черт, ну я даже не знаю. Может быть денег нет у человека. Может быть старый НИИ, где вход по пропускам и ни одну железяку не пронести.
SSD в такие НИИ в трусах люди проносят, чтобы компы быстрее работали, а вы тут )
Так что не все так просто и не все так богато живут.
Может и не 1998 года комп, но 2004 это уже P4 минимум. Разве эти компы пора выбрасывать на свалку?
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