07.11.2017 10:47  В USB-стеке ядра Linux выявлено 14 уязвимостей

В процессе проверки в системе fuzzing-тестировния syzkaller выявлено 14 уязвимостей в USB-стеке ядра Linux, позволяющих атаковать систему при подключении к компьютеру специально подготовленных USB-устройств. Уязвимости могут быть эксплуатированы при наличии физического доступа к оборудованию и могут привести к инициированию краха ядра, но не исключаются и другие проявления. Три проблемы вызваны обращением к уже освобождённым блокам памяти (use-after-free), девять - чтением из областей вне границ буфера и две - обращению по некорректному указателю (GPF, General Protection Fault). Проблемы устранены в выпуске 4.13.11.



