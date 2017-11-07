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07.11.2017 10:47  В USB-стеке ядра Linux выявлено 14 уязвимостей

В процессе проверки в системе fuzzing-тестировния syzkaller выявлено 14 уязвимостей в USB-стеке ядра Linux, позволяющих атаковать систему при подключении к компьютеру специально подготовленных USB-устройств. Уязвимости могут быть эксплуатированы при наличии физического доступа к оборудованию и могут привести к инициированию краха ядра, но не исключаются и другие проявления. Три проблемы вызваны обращением к уже освобождённым блокам памяти (use-after-free), девять - чтением из областей вне границ буфера и две - обращению по некорректному указателю (GPF, General Protection Fault). Проблемы устранены в выпуске 4.13.11.

  1. Главная ссылка к новости (http://seclists.org/oss-sec/20...)
  2. OpenNews: Представлена техника атаки, позволяющая шпионить за соседними USB-устройствами
  3. OpenNews: Атака на заблокированный ПК через USB
  4. OpenNews: Уязвимость в ядре Linux, позволяющая запустить код при подключении USB-устройства злоумышленника
  5. OpenNews: Открыт код инструментария для проведения атак через модификацию прошивок USB-накопителей
  6. OpenNews: Новый вид атак с использованием перепрограммированных USB-устройств
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: usb, linux, kernel
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  • 1.1, Аноним, 10:54, 07/11/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +9 +/
    > Уязвимости могут быть эксплуатированы при наличии физического доступа к оборудованию...

    Пфф. При физическом доступе, что угодно можно натворить.

     
     
  • 2.4, Аноним, 11:19, 07/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    При наличии usbip это проблема устранена.
     
  • 2.12, angra, 11:44, 07/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    Есть нюанс. Физический доступ может быть не у злоумышленика, а у жертвы. Так что совсем не "Пфф".
     
  • 1.8, Аноним, 11:24, 07/11/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –4 +/
    очень серйозная уязвимость не только для ядра линукс, 1108 то физический досту... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.13, Аноним, 12:01, 07/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Пора уже законодательно запретить физический доступ, от него сликшом много уязви... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.14, лютый жабист__, 12:17, 07/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Аппаратный USB-антивирус, хорошая идея Бро! Как станешь милиардером, кинь в меня лимончиком.
     
  • 2.15, ryoken, 12:35, 07/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Пора уже законодательно запретить физический доступ, от него сликшом много уязвимостей
    > и потенциальных неприятностей.

    Вот каркать не надо.

     
     
  • 3.16, Andrey Mitrofanov, 12:39, 07/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >> Пора уже законодательно запретить физический доступ, от него сликшом много уязвимостей
    >> и потенциальных неприятностей.
    > Вот каркать не надо.

    "Судите за изнасилование -- аппарат-то есть."

     
     
  • 4.17, Аноним, 12:58, 07/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Читать умеешь? Очки носишь? Шпиён!
     

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