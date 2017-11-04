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04.11.2017 09:44  Фонд СПО сообщил об утечке данных пользователей из-за забытой резервной копии

Фонд свободного ПО предупредил об инциденте, в результате которого в публичном доступе оказалась некоторая не подлежащая огласке информация, связанная с проектом Defective By Design, включая IP-адреса авторов комментариев, номера телефонов и email пользователей.

Данные оказались общедоступными из-за ненадлежащего ограничения доступа к архиву с резервной копией СУБД сайта defectivebydesign.org, который был создан Drupal-модулем backup-migrate в 2012 году в процессе миграции сайта на другой хост. По недосмотру файл с резервной копией СУБД не был удалён, но содержимое директории с бэкапами, которая находилась в области контента сайта (/sites/default/files/backup_migrate/), было скрыто через .htaccess. В 2014 году в процессе обновления было изменено имя каталога с установкой Drupal, но были оставлены некоторые старые настройки http-сервера Apache, что привело к прекращению обработки файлов .htaccess и появлению доступа к содержимому каталога с бэкпапами.

В бэкапе находились данные, накопленные в 2007-2012 годах, включая около 28 тысяч email-адресов, 120 номеров телефонов, IP-адреса отправителей комментариев и сведения об участии пользователей в акциях Defective By Design. В архив входили данные из профилей зарегистрированных пользователей, но хэши паролей, параметры аутентификации и финансовая информация хранились отдельно и не пострадали. Всем пользователям, профили которых затронула утечка, Фонд СПО отправил уведомление с пояснением ситуации и извинениями.

  1. Главная ссылка к новости (http://www.fsf.org/blogs/execu...)
  2. OpenNews: Инфраструктура проекта Jenkins, возможно, подверглась взлому
  3. OpenNews: Взломан официальный форум проекта Ubuntu
  4. OpenNews: Арестован подозреваемый во взломе kernel.org
  5. OpenNews: Второй взлом инфраструктуры BitTorrent-клиента Transmission
  6. OpenNews: Equifax подтвердил, что взлом произошёл из-за игнорирования обновления Apache Struts
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: fsf, backup
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  • 1, Аноним, 10:23, 04/11/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +4 +/
    Как ресурс назовешь...
     
  • 2, iPony, 10:34, 04/11/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –1 +/
    За что боролись, на то и напоролись.
     
  • 3, AntonAlekseevich, 11:19, 04/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    >Данные оказались общедоступными из-за ненадлежащего ограничения доступа к архиву с резервной копией СУБД сайта defectivebydesign.org, который был создан Drupal-модулем backup-migrate в 2012 году в процессе миграции сайта на другой хост. По недосмотру файл с резервной копией СУБД не был удалён, но содержимое директории с бэкапами, которая находилась в области контента сайта (/sites/default/files/backup_migrate/), было скрыто через .htaccess. В 2014 году в процессе обновления было изменено имя каталога с установкой Drupal, но были оставлены некоторые старые настройки http-сервера Apache, что привело к прекращению обработки файлов .htaccess и появлению доступа к содержимому каталога с бэкпапами.
    > Всем пользователям, профили которых затронула утечка, Фонд СПО отправил уведомление с пояснением ситуации и извинениями.

    Облажались, но извинились.

     

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