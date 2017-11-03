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03.11.2017 21:44  Tor Browser 7.0.9 с устранением уязвимости, раскрывающей реальный IP-адрес

Сформирован корректирующий релиз специализированного браузера Tor Browser 7.0.9, ориентированного на обеспечение анонимности, безопасности и приватности. Браузер построен на кодовой базе Firefox и отличается тем, что весь трафик перенаправляется только через сеть Tor. В выпуске устранена опасная уязвимость, позволяющая раскрыть информацию об IP-адресе сетевого интерфейса системы пользователя через манипуляцию с открытием ресурсов с использованием схемы "file://", при помощи которой можно инициировать прямое соединение в обход Tor. Уязвимости присвоено кодовое имя TorMoil.

Атака может быть реализована на платформах Linux и macOS и требует, чтобы пользователь кликнул по подготовленной атакующим ссылке. Детали уязвимости пока не раскрыты публично и доступны только разработчикам браузера (вероятно, проблема сходна с недавно выявленной тем же исследователем уязвимостью при обработке file:// в Safari). Исправление сводится к запрету URL "file://".

Проблема не проявляется в дистрибутиве Tails, в сборке sandboxed-tor-browser (Tor Browser запускается в изолированном окружении) и в дистрибутиве Whonix (выход в сеть из производится только через шлюз Whonix-Gateway, что изолирует рабочее окружение от прямого взаимодействия с внешним миром и допускает использование только фиктивных сетевых адресов).

Кроме того, проект Tor анонсировал введение в строй протокола скрытых сервисов третьего поколения, поддержка которого была реализована в находящейся на стадии альфа-тестирования ветке Tor 0.3.2. Третья версия протокола для onion-сервисов отличается переходом на 56-символьные адреса, более надёжной защитой от утечек данных через серверы директорий, расширяемой модульной структурой и использованием алгоритмов SHA3, ed25519 и curve25519 вместо SHA1, DH и RSA-1024.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.torproject.org/to...)
  2. OpenNews: Обновление web-браузера Tor Browser 7.0.7 с поддержкой sandbox для Linux
  3. OpenNews: Пятый тестовый выпуск системы мгновенного обмена сообщениями от проекта Tor
  4. OpenNews: Стабильный выпуск новой ветки Tor 0.3.1
  5. OpenNews: В Tor Browser устранена уязвимость, допускавшая прямое соединение в обход Tor
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: tor
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  • 1.1, Аноним, 22:53, 03/11/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –3 +/
    Даже и не знаю что написать. Это просто какой то позор
     
     
  • 2.2, Аноним999, 22:56, 03/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +2 +/
    Позор — это верить в анонимность Tor.
     
     
  • 3.5, Анончик, 23:04, 03/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +3 +/
    Щас тебя за оскорбление чувств анонимуса.
     
  • 3.8, user, 23:16, 03/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Tor не только для анонимности, но и для негосударственного доступа к негосударственной информации.
     
  • 3.9, AnonPlus, 23:36, 03/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    А при чём тут Tor, если уязвимость в Firefox?
     
  • 3.12, nazarpc, 00:45, 04/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Смотря о каком уровне анонимности речь. Сильную анонимность Tor не предоставляет и не декларирует это. А вот слабую анонимность вполне себе предоставляет.
     
  • 3.14, Аноним, 01:35, 04/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Позор - это не отличать Tor от Tor Browser.
     
  • 2.4, Аноним, 22:59, 03/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ты вообще, нахрена это написал?
     
  • 2.7, Аноним, 23:13, 03/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    диктую по буквам никогда не было, и вот, опять ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.10, Аноним, 23:43, 03/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Позор что не используешь sandboxed-tor-browser!
    В курсе хоть что это???
     
  • 1.3, AntonAlekseevich, 22:59, 03/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    > Атака может быть реализована на платформах Linux и macOS и требует, чтобы пользователь кликнул по подготовленной атакующим ссылке.

    Пока не так всё и плохо. Я думал будет хуже.

     
     
  • 2.6, тоже Аноним, 23:12, 03/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Согласен, если бы она проявлялась под окошками, ее бы реально взяли на вооружение все подряд.
    А так - не факт, что она вообще эксплуатировалась.
     
  • 1.11, Аноним, 00:12, 04/11/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Мне кажется, полагаться на надёжность обеспечения анонимности путём только лишь ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.13, Аноним, 01:09, 04/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Так то оно конечно так, но причем здесь ТВ?
     

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