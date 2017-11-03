03.11.2017 21:44  Tor Browser 7.0.9 с устранением уязвимости, раскрывающей реальный IP-адрес

Сформирован корректирующий релиз специализированного браузера Tor Browser 7.0.9, ориентированного на обеспечение анонимности, безопасности и приватности. Браузер построен на кодовой базе Firefox и отличается тем, что весь трафик перенаправляется только через сеть Tor. В выпуске устранена опасная уязвимость, позволяющая раскрыть информацию об IP-адресе сетевого интерфейса системы пользователя через манипуляцию с открытием ресурсов с использованием схемы "file://", при помощи которой можно инициировать прямое соединение в обход Tor. Уязвимости присвоено кодовое имя TorMoil.

Атака может быть реализована на платформах Linux и macOS и требует, чтобы пользователь кликнул по подготовленной атакующим ссылке. Детали уязвимости пока не раскрыты публично и доступны только разработчикам браузера (вероятно, проблема сходна с недавно выявленной тем же исследователем уязвимостью при обработке file:// в Safari). Исправление сводится к запрету URL "file://".

Проблема не проявляется в дистрибутиве Tails, в сборке sandboxed-tor-browser (Tor Browser запускается в изолированном окружении) и в дистрибутиве Whonix (выход в сеть из производится только через шлюз Whonix-Gateway, что изолирует рабочее окружение от прямого взаимодействия с внешним миром и допускает использование только фиктивных сетевых адресов).

Кроме того, проект Tor анонсировал введение в строй протокола скрытых сервисов третьего поколения, поддержка которого была реализована в находящейся на стадии альфа-тестирования ветке Tor 0.3.2. Третья версия протокола для onion-сервисов отличается переходом на 56-символьные адреса, более надёжной защитой от утечек данных через серверы директорий, расширяемой модульной структурой и использованием алгоритмов SHA3, ed25519 и curve25519 вместо SHA1, DH и RSA-1024.



